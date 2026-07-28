Какие риски несут новые деловые знакомства сегодня — финансовый гороскоп на 29 июля

Водителям следует быть аккуратнее на дороге, а новые деловые знакомства лучше отложить — разговор может пойти в нежелательном русле. День может быть связан с финансовыми потерями, поэтому основной задачей должно стать сохранение тех материальных и финансовых ресурсов, которыми вы располагали накануне.

Звезды советуют Овнам проявить сегодня осмотрительность при принятии решений, содержащих большую долю финансового риска. По возможности старайтесь воздержаться от банковских переводов и никому не давайте денег взаймы. Водителям транспорта следует аккуратнее вести себя на дороге. Новые деловые знакомства лучше отложить, поскольку разговор может пойти в нежелательном для вас русле.

Этот день может быть связан у Тельцов с финансовыми потерями. Поэтому основной задачей этого дня должно стать сохранение тех материальных и финансовых ресурсов, которыми вы располагали накануне. Это неблагоприятное время для делового взаимодействия с деловыми партнерами. Старайтесь не вступать с ним в финансовые отношения – тогда риск потерь значительно уменьшится.

Основной проблемой для Близнецов сегодня могут стать противоречия между вашими намерениями и мнением людей, которые работают рядом с вами. Особенно это актуально для руководящих работников. Ваши инициативы могут наталкиваться на препятствия, чинимые вашими же подчиненными. Если вы захотите проверить, как исполняются ваши приказы и распоряжения, то можете обнаружить несоответствия.

Раки, специализирующиеся на внешнеторговых операциях, могут столкнуться с препятствиями при транспортировке грузов на дальние расстояния. Крайне нежелательно сегодня проходить через пункты таможенного досмотра. Перепроверяйте, все ли документы у вас в наличии. Звезды не советуют сегодня проводить рекламные акции – экономический эффект от них может оказаться невысоким.

Львам, располагающим определенными ресурсами недвижимой собственности, придется похлопотать из-за вероятности ее ущерба. Например, это может быть внезапное отключение электроэнергии или поломка в системе жилищно-коммунального хозяйства. На устранение неполадок вам придется потратить определенные финансовые ресурсы. Не лучший день для семейного бизнеса.

Девы, чья работа связана с оформлением и визированием деловых бумаг, в полной мере узнают сегодня, что такое бюрократические проволочки. Звезды советуют воздержаться от обращения в инстанции для регистрации документов. В противном случае вам предстоит пройти множество служебных кабинетов из одной инстанции в другую, без какого либо видимого результата. Деловое партнерство дает сбои.

Весам в течение этого дня предстоит много дел и забот, однако результат ваших усилий может пойти скорее в «минус», чем в «плюс». Одной из причин неудач является невозможность сосредоточиться на каком-то одном направлении деятельности. Вы будете склонны браться за разные задачи, распыляя свои силы и не доводя до конца ни одну из них. Нестабильные и нервные отношения с коллегами не способствуют успеху.

Основной проблемой Скорпионов в этот неблагоприятный день станет удержание себя от участия в рискованных финансовых сделках. В случае осложнений вам будет сложно сдерживать свои эмоции. В зону особого риска попадают работники кредитно-финансовых учреждений, пунктов обмена валюты, страховых агентств и оптовых складов. Не торопитесь тестировать технические новинки.

У Стрельцов могут сегодня испортиться отношения с кем-то из деловых партнеров. Одной из вероятных причин трений могут стать разногласия по поводу условий использования и содержания совместно арендуемого помещения. Не исключен также конфликт с арендодателем и разрыв договора на аренду. В целом звезды советуют быть готовыми к форс-мажорам, поскольку есть риск срыва каких-то договоренностей и недопонимания.

Козерогам нелегко будет сегодня добиться взаимопонимания при общении, как с отдельными людьми, так и с группами и коллективами. Звезды не советуют вам заниматься составлением бизнес-плана и обмениваться мнениями. Попытки решить вопросы в оперативном порядке часто ведут к неудаче из-за склонности распылять свои усилия по разным направлениям и отсутствия системности в подходах.

Внешние обстоятельства могут складываться неблагоприятно для деловой активности Водолеев. Прежде всего, это проявляется на поведении вашего непосредственного начальства, которое может ставить перед вами трудновыполнимые задачи и при этом часто их менять. Если же вы сами занимаете руководящие должности, то воздержитесь от принятия материально-ответственных решений.

У Рыб может сложиться неблагоприятный день для урегулирования юридических проблем и оформления права собственности на недвижимое имущество. Если у вас есть недвижимая собственность в другой стране и регионе, то с ней могут возникнуть юридические сложности. Не рекомендуется отправляться в командировки, а если вы уже там оказались, то старайтесь не проявлять излишнего рвения.

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