Стоит ли сегодня идти на риск ради прибыли — финансовый гороскоп на 30 июля

Звёзды склоняются ко второму варианту — сейчас любая авантюра в финансовой сфере может обернуться неожиданными убытками. Особенно это касается инвестиций в технику, новые технологии и групповые проекты — вероятность брака, сбоев и недопонимания между участниками крайне высока.

Овны почувствуют в себе желание заработать деньги на финансовых операциях. Однако звезды советуют не торопиться расставаться со своими деньгами. Любые инвестиции сейчас могут обернуться убытками. Не рекомендуется заниматься групповой деятельностью, обсуждать планы на будущее с компаньонами, выполнять проектно-конструкторские работы и тестировать технические новинки.

У Тельцов главную проблему дня могут составлять трудности в деловом партнерстве. При согласовании актуальных вопросов вы можете столкнуться с серьезными разногласиями. Причем ваше желание идти на уступки может быть расценено партнером как проявление слабости. Переговорный процесс и подписание партнерских договоров лучше отложить. Ситуация может развиваться без вашего активного участия.

Если основной работой Близнецов является офисная деятельность, то день обещает стать весьма непростым. Прежде всего, могут осложниться отношения с коллегами. В самый ответственный момент нужный документ может быть поврежден или потеряется, или досадная ошибка в цифрах повлечет сбой ритма работы и переполох среди сослуживцев. Не рекомендуется размещать рекламные объявления.

Ракам, имеющим свой бизнес, звезды советуют приостановить на сегодня инвестиции. Необходимо предварительно убедиться в том, что вложенные средства будут потрачены эффективно. Купленные сегодня товары, станки и оборудование могут не окупить затрат или окажутся бракованными. Вместе с тем это неплохой день для дальних командировок и обмена опытом с коллегами из других регионов.

У Львов может сложиться неблагоприятный день для делового партнерского сотрудничества. Желательно сократить общение со своим основным партнером по бизнесу. Особенно это относится к тем случаям, когда ранее между вами возникали трения. Если вы работаете с клиентскими заказами, то вам лучше не вступать в контакт с новыми заказчиками. Делегируйте кому-нибудь из коллег работу по приему заказов.

Информационный фон этого дня может сложиться настолько напряженно для Дев, что дополнительная информация скорее повредит вам, чем окажет помощь. Старайтесь ограничить поток поступающей к вам информации. Также уменьшите контакты, поездки и обмен мнениями. Звезды не рекомендуют вам заниматься обсуждением посторонних вопросов с коллегами в рабочее время.

Не самый лучший день для тех Весов, кто, так или иначе, связан с миром шоу-бизнеса, индустрией моды, развлечений, гостиничным бизнесом. Во избежание убытков, прежде всего, рекомендуется воздержаться от оптовой закупки товара на складе. Бизнесменам лучше пока придержать деньги при себе и не расходовать их на закупку технических новинок. Вместе с тем это хорошее время для изобретателей.

Этот день может сложиться для Скорпионов напряженно и нервно. Ваша эмоциональность может усилиться, и вы будете склонны принимать решения под действием эмоционального импульса или дурного настроения. Негативный результат от такого поведения не заставит себя долго ждать. Старайтесь не забывать о дипломатичности и такте при деловых контактах и консультациях.

У Стрельцов в течение всего дня может наблюдаться напряжение в деловых связях. Не следует верить обещаниям. Запланированная деловая встреча может не состояться по независящим от вас причинам. Попытки установить новые контакты и расширить дилерскую сеть при торговой деятельности наталкиваются на осложнения. Основной причиной неудач в контактах может стать дезинформация.

Расчеты Козерогов на то, что сегодня удастся поработать по заранее согласованному и утвержденному плану, могут не оправдаются. Причиной тому – резкое изменение внешних обстоятельств, связанное, прежде всего, с напряжением в сфере финансов. Бизнесмены могут быть вынуждены в оперативном порядке корректировать свои планы. Вы можете почувствовать нехватку оборотных средств.

Если Водолеи хотят прожить этот день без крупных потрясений, звезды советуют вам, прежде всего, забыть о своих амбициях в карьере. Также нежелательно проявлять инициативу в тех вопросах, о которых вас никто не просят или которые выходят за пределы вашей компетенции. В противном случае вам предстоит выслушать замечания со стороны начальства. Усиливается конкурентная борьба.

Рыбам предстоит достаточно непростой день. Возможно, вы в течение дня будете вынуждены заниматься урегулированием юридических вопросов. Не следует проявлять инициативу в правовых вопросах и подавать иски на оппонентов. Публичным деятелям не рекомендуется участвовать в массовых мероприятиях. С коллегами тоже не складываются отношения. Старайтесь полагаться только на себя.

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