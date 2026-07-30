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Иллюзии в бизнесе или реальные возможности — финансовый гороскоп на 31 июля

30 июля 2026ГороскопыМарианна Басс

Сегодня склонность к самообману может сыграть злую шутку с вашим кошельком.

Иллюзии в бизнесе или реальные возможности — финансовый гороскоп на 31 июля
Фото: dreamstime

Многие будут находиться во власти завышенных ожиданий, неверно оценивать свои силы и видеть перспективы там, где их на самом деле нет. Особенно это касается творческих профессий, сферы искусства и торговли — планы могут оказаться слишком радужными, а реальность — суровой.

Овен

Чтобы этот день сложился удачно, звезды не советуют Овнам вкладывать деньги в покупку технических новинок и электронной техники. Ваше стремление к обновлению и усовершенствованиям может не оправдать ожиданий. В первой половине дня лучше не планировать никаких важных дел. Вторая половина дня сложится более успешно. Можно расширять ассортимент предлагаемых товаров и услуг.

Телец

Тельцам звезды советуют не торопиться подавать документы на регистрацию открываемых фирм, магазинов, киосков и прочих объектов для ведения бизнеса. Представители государственных структур могут затянуть рассмотрение вашего вопроса. К концу дня вам удастся добиться серьезных успехов. Вырастут доходы от семейного бизнеса. Удастся завершить работу, отложенную в долгий ящик.

Близнецы

Близнецам звезды не советуют отправляться сегодня в командировки и активизировать контакты по деловой переписке. Могут возникнуть сложные и запутанные ситуации. Осложнения ожидают тех, кто имеет отношение к внешней торговле, дальним перевозкам грузов, издательствам, туристическому и рекламному бизнесу. Однако в конце дня наступит оживление в торговле и деловом партнерстве.

Рак

У Раков первая половина дня может сложиться напряженно с точки зрения обеспеченности финансовыми ресурсами. Остро встанет вопрос о наличных оборотных средствах для ведения бизнеса. Возможны финансовые потери от личной невнимательности и забывчивости. Во второй половине дня благодаря улучшению отношений с коллегами, дела пойдут успешнее. Звезды советуют переключиться на текущие дела.

Лев

У Львов сегодня довольно часто могут возникать сложности и недоразумения в отношениях с деловыми партнерами. Не исключено, что ваши подозрения в обмане или нечестных намерениях окажутся обоснованными. Звезды не советуют вам вести переговоры и обсуждать с деловым партнером текущие дела, поскольку это не только не прояснит ситуацию, но еще больше вас запутает. Вторая половина дня более позитивна.

Дева

Девы могут подойти к текущей работе излишне оптимистично и рискуют не рассчитать своих сил. В итоге завышенные ожидания могут не оправдаться. Основной проблемой дня могут стать плохие отношения с коллегами. Старайтесь не ввязываться в обсуждение посторонних вопросов и не доверяйте никому свои секреты, избегайте сплетен, слухов.

Весы

Весы, связанные с искусством и творчеством, могут запутаться в своих планах и ввести себя в заблуждение. Отсутствие поддержки со стороны коллег может демотивировать вас. В коллективной работе может царить непонимание и неразбериха по части распределения обязанностей. Вторая половина дня может порадовать вас новыми интересными знакомствами. Хорошо пойдет учеба и торговля.

Скорпион

Первая половина дня может сложиться неблагоприятно для Скорпионов, занимающих руководящие должности. Возникнет много запутанных ситуаций, разобраться с которыми у вас не будет времени и возможности. Особенно это относится к тем, кто специализируется на строительстве, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве. В конце дня уровень ваших доходов повысится.

Стрелец

У Стрельцов сегодня довольно-таки напряженный день в плане деловых поездок и контактов. Осложняются дела с перепиской, назначенные встречи срываются по непонятным причинам. Бизнесмены могут понести убытки в результате неверно выбранной стратегии действий и налаживания диалога с ненадежными партнерами. Запланируйте наиболее важные дела на вторую половину дня.

Козерог

У Козерогов, связанных с кредитно-финансовой деятельностью, этот день может сложиться неблагоприятно. Из-за риска допустить ошибку в цифрах, деньги при банковских переводах могут зависнуть или будут отправлены не по назначению. У бизнесменов сейчас может отсутствовать четкое и ясное понимание, куда и в каких размерах вкладывать деньги. В этом случае воздержитесь от инвестиций.

Водолей

Водолеям сегодня звезды не советуют активизировать деловое партнерство. Вы можете находиться во власти иллюзий, и склонны принимать неверные решения, либо будете находиться в некотором замешательстве и нерешительности. С партнером же не удастся достигнуть понимания по практическим вопросам. По этим причинам переговоры могут сорваться или закончатся не в вашу пользу.

Рыбы

Чтобы у Рыб день сложился без больших потерь и ущерба для бизнеса, звезды советуют не ввязываться в споры, и воздерживаться от разговоров, не касающихся вашей непосредственной работы. Вы можете почувствовать усиление внешнего давления, ограничивающих вашу свободу действий. Ситуация улучшится во второй половине дня. Можете рассчитывать на понимание и содействие со стороны начальства.

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