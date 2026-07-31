Почему сегодня стоит забыть о новых знакомствах и крупных сделках — финансовый гороскоп на 1 августа

Не стоит сегодня экспериментировать, вкладывать деньги или заводить новые знакомства — риски слишком велики. Особое внимание — документам и технике: возможны сбои и ошибки. Лучшее, что можно сделать, — сосредоточиться на рутине и не браться за глобальные проекты.

Овны в этот день могут испытывать трудности при выполнении повседневных обязанностей по работе. Одна из причин в том, что вы не чувствуете в себе достаточной энергии и решимости действовать. Физическое недомогание потребует от вас уделить внимание состоянию здоровья. Кроме того, в трудовом коллективе может царить атмосфера отчужденности и отсутствия взаимовыручки.

Тельцам сегодня не рекомендованы эксперименты в поиске новых методов работы. Если что-то продолжает неплохо работать, то не нужно пытаться это усовершенствовать. Так вы рискуете нарушить отлаженный ритм работы. При свободном графике работы может наметиться отставание, не откладывайте дела на более позднее время. Вряд ли стоит рассчитывать на успех при новых знакомствах.

У Близнецов в течение дня могут обостриться отношения с основным деловым партнером. Вероятность конфликта возрастает, если вы работаете в сфере сельского и жилищно-коммунального хозяйства, строительства, ремонта. Также продавцы магазинов отметят снижение покупательского спроса. Может произойти задержка в тех проектах, которые близки к завершающей стадии работы.

Раки сегодня могут почувствовать торможение в делах, связанных с оформлением документов, доступом к необходимой информации и процессом обучения. Утром не рекомендуется назначать деловые свидания и делать короткие поездки. Вам вряд ли удастся найти общий язык с новыми людьми и расширить свои деловые связи. Из-за мелких неурядиц портятся отношения с коллегами.

У Львов этот день может запомниться напряжением в финансовых вопросах и снижением поступлений по доходным статьям бюджета. Бизнесменам противопоказано делать капиталовложения и закупать партии товара на оптовых складах. Купленные сегодня строительные и отделочные материалы окажутся крайне низкого качества. Это не лучшее время для принятия финансовых решений.

Неблагоприятно может сложиться этот день для Дев, чья деятельность связана с семейным бизнесом или надомным трудом. Рассчитывать на взаимопонимание с родителями и членами семьи не приходится. В зоне риска – бизнес, связанный со сделками с недвижимостью, жилищно-коммунальное хозяйство. При проведении строительных работ звезды советуют вам соблюдать технику безопасности – возможны травмы.

У Весов сегодня может быть много деловых контактов, которые, однако, не принесут реальной пользы для дела. Звезды не советуют вам назначать деловые встречи, поскольку велика вероятность того, что они пройдут не так, как вам бы хотелось. Сложнее всего придется торговцам, консультантам, водителям транспортных средств и социальным работникам. Товарно-денежный оборот может замедлиться.

У Скорпионов не лучший день для финансовых инвестиций в акционерные общества. Виды бизнеса, связанные с коллективной деятельностью для получения некоего общего результата, могут испытывать торможения. Нежелательно принимать участие в совещаниях и собраниях. Звезды советуют воздерживаться от проектирования и составления бизнес-плана на длительную перспективу.

Эмоциональное состояние Стрельцов, занимающих руководящие должности, вряд ли позволит принимать качественные управленческие решения. Для вас сегодня характерно непоследовательное поведение, частая смена настроений. Ваши инициативы не найдут понимания и поддержку у руководства. День пройдет без осложнений, если вы сосредоточитесь на текущей работе.

Звезды предостерегают Козерогов от задержки с оплатой счетов за услуги и кредиты. Если у вас скопились неоплаченные долги, то кредиторы могут напомнить о себе судебными исками и попытками конфисковать деньги с ваших карт. Другой проблемой может стать усиление разногласий с деловым партнером и с заказчиками. Претензии могут быть вызваны затягиванием сроков выполнения работы.

Водолеям может быть нелегко поработать так, как вы планировали себе накануне. Изменение внешних обстоятельств и торможение в некоторых делах, могут поломать вам график работы. День отмечен повышенной вероятностью чрезвычайных происшествий, технических сбоев. Не рекомендуется проводить испытания новой техники, заниматься пусконаладочными работами на конвейере после проведенного ремонта.

Рыбы в этот день будут лишены помощи и поддержки со стороны начальства, представителей государственной власти и деловых партнеров. В этих условиях не приходится рассчитывать на успешное ведение бизнеса. Если вы вели переговорный процесс, то звезды советуют сегодня его приостановить. Если вы выполняете клиентские услуги, то можете столкнуться с осложнениями.

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