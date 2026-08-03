Почему сегодня так легко обидеть близких и что делать, чтобы этого избежать — гороскоп на 4 августа

Постарайтесь сохранять терпение и лишний раз не беситься, ведь хорошим это не закончится. Не стоит кому-то раскрывать душу, исповедоваться во всех грехах – скорее всего, вас не поймут, а осудят. Оно вам нужно? Поверьте, лучше молчать как рыба. Со здоровьем могут быть проблемки: самочувствие будет желать лучшего. Постарайтесь меньше напрягаться и физически, и ментально, и эмоционально. Читайте личный гороскоп и аккуратничайте.

Сегодня у Овнов обалденное настроение, но далеко не всегда оно будет работать в их пользу. Возможно, кого-то вы будете сильно бесить, кто-то не сможет вас понять. Так что иногда сбавляйте обороты. Гороскоп на сегодня для знака Овна говорит, что вечером могут нагрянуть соседи со своими претензиями. Говорите с ними честно и открыто – не стоит играть роль хорошего парня/девушки.

Сегодня у Тельцов проблемы в поездках и путешествиях – кто-то или что-то ставит палки в колеса дел, портит все веселье. Старайтесь быть умнее и продумывайте все наперед – тезы в рукаве необходимы. Гороскоп на сегодня для знака Тельца говорит, что все важные разговоры стоит отложить на завтра или послезавтра – договориться с кем-то будет ну очень сложно.

Сегодня Близнецы настроены побеждать и влюблять. Аккуратнее – ваша самоуверенность может добавить проблем. Так что вместо саморекламы переведите призму на других и выберите эмоциональный отклик. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов говорит, что вечером будет ну очень непросто: люди не будут поднимать трубку, а планы пойдут совершенно по другому сценарию. Повремените с важным.

Сегодня Ракам будет непросто понять окружающих, а окружающим – непросто понять их. Нет смысла искать точки соприкосновение, если разговоры слишком важные, стоит перенести. Поверьте, некоторые задачи будут даваться лучше. Гороскоп на сегодня для знака Рака говорит, что дома лучше тоже следить за тем, что вы говорите – вы можете подпортить отношения.

Сегодня Львы могут не беспокоиться о своем статусе: он прочный и надежный, вас никто не сможет сместить с вашего пьедестала. Так что наслаждайтесь. Гороскоп на сегодня для знака Льва говорит, что в разговорах будет сложно: далеко не все мысли можно перевести в слова и время от времени даже язык не слушается вас. Постарайтесь больше общаться не с окружающими, а с самим собой – так проблем будет меньше.

Сегодня Девам не стоит на чем-то останавливаться: план, решение или мысли. Дело в том, что позже варианты будут куда лучше. Если есть какие-то сомнения, прислушивайтесь к ним – они образовались не на пустом месте. Гороскоп на сегодня для знака Девы говорит, что стоит пересмотреть прошлую работу на ошибки – они могут скрываться везде. Постарайтесь из вычислить и исправить.

Сегодня Весам стоит аккуратнее раскрывать свое сердце – дело в том, что далеко не каждый собеседник будет вас понимать. Не стоит думать, что вина в этом ваша – просто сейчас такой день. Гороскоп на сегодня для знака Весов говорит, что стоит все важные переговоры переложить на другой день – тогда будет куда больше желания и мыслей в голове. Будет легче.

Сегодня Скорпионы могут рассчитывать на удачу – особенно повезет в любви и финансах. Так что хватайтесь за возможности, не теряйте время зря. С радостью завязывайте споры – вы выйдите из них победителем, поможете другим посмотреть на некоторые вещи под другим углом. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует все же быть мягким в разговорах – можно обидеть близкого.

Сегодня Стрельцы пожинают плоды своих решений – если вы все сделали правильно, то будут только приятные перемены. Повезет в любви – сейчас вы можете встретить того самого человека. А влюбленные и вовсе передвинут отношения на новый уровень и станут еще ближе друг другу. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует поставить на паузу важные дела – отдохните.

Сегодня Козерогам стоит поставить на паузу сложные дела и просто наслаждаться приятными моментами этого дня. Прислушивайтесь к новостям – сейчас вы можете получить ответы на многие вопросы. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует подходить ко всем задачам с фантазией – это будет и весело, и результативно. Так что креативничайте больше.

Сегодня Водолеям будут попадаться на пути только светлые человечки – заводите с ними дружбу, она будет крепкой. Стоит поставить на паузу сложные дела и действительно отдохнуть – выберитесь на природу вместе с родными, проведите время весело. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует побаловать себя чем-нибудь – пусть даже это будет мелочь, но очень приятная.

Сегодня Рыбам стоит быть мягче к окружающим. Даже идеальные люди делают ошибки – помните об этом. В этот день можно утонуть в иллюзиях, но только на минутку – в реальности будет много проблем. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует быть аккуратнее с деньгами – ничего не покупайте, никуда не вкладывайте. Позже вам пригодится кругленькая сумма.

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