Готовы ли вы к тому, что разговор может пойти не по плану — любовный гороскоп на 4 августа

Звёзды предупреждают: неблагоприятный фон для коммуникаций сделает любое общение рискованным. Ваши слова могут быть неправильно поняты, а попытка быть максимально откровенным обернётся чувством, что вас не услышали или не поняли.

Сегодня Овны легко сохраняют в делах сердечных благоприятный имидж, если не увлечены эмоционально окрашенным общением. Устные и письменные коммуникации вплоть до ночи будут их наиболее слабой стороной. Не в их интересах вести в эти сутки долгие беседы и слишком много рассказывать партнеру о себе.

Тельцам звезды подсказывают, что сегодня может не очень гладко идти общение с партнером, будь то живой непосредственный диалог или приватная переписка. Заминки и моменты недопонимания вряд ли будут долгими, но самых мнительных Тельцов (особенно рожденных в апреле) они успеют лишить уверенности.

Сегодня влюбленным Близнецам могут досаждать мелкие осечки в общении или другие небольшие помехи – не критичные сами по себе, но мешающие им свободно идти к намеченной цели. Звезды намекают, что такие заминки могут продолжаться, и советуют взять в активных коммуникациях паузу на несколько дней.

Сегодня слабой стороной Раков будет общение. Поддавшись эмоциям, они могут выбрать для него неудачное время или неверный тон. В разговоре с любимым человеком или в его присутствии им придется следить за своими словами, чтобы не сказать лишнего. Не тот момент, когда стоит много говорить о себе.

Сегодня Львам придется набраться терпения, если они надеялись на быструю обратную связь с любимым человеком и на беспрепятственное общение с ним. Звезды уверяют, что это всего лишь остаточные временные помехи. Не стоит терять из-за этого ни веру в любовь, ни уверенность в собственной неотразимости.

Девам стоит помнить, что сегодня они рискуют что-то упустить и сделать в общении с партнером ошибку (особенно, если сконцентрированы на собственных чувствах, а не тонкостях обстановки). Звезды советуют повременить с важным разговором, пространным письмом, сложным вопросом, точным планом на будущее.

Сегодня влюбленные Весы могут испытывать проблемы с взаимопониманием, а иногда и с общей уверенностью в себе или доверием к партнеру. Им может быть трудно открыто выразить собственные чувства или принять чужой стиль общения. Не стоит выбирать этот день для важного разговора или попытки сближения.

Этот день не обещает Скорпионам полной свободы в личном общении. Если такая иллюзия у них и появится, вскоре она сменится разочарованием. Однако сложности коммуникаций могут иметь для них и полезную сторону – например, стать уроком на будущее. Возможно, будет получен намек на границы откровенности.

В этот день Стрельцы могут получить напоминание о неприятной теме, незавершенном разговоре или тайной слабости, которая все еще мешает им уверенно открыть новую страницу в любовной биографии. Не исключено, что им придется задуматься о какой-то деликатной детали, связанной с личными отношениями.

Сегодня для Козерогов сохраняют свое значение потенциально негативные факторы, способные уменьшить их обаяние, снизить их уверенность в своей привлекательности или на время лишить их природной внутренней системы распознавания лжи. Они могут быть не готовы к разговору, которого хочет от них партнер.

Водолеям стоит учитывать заминки в коммуникациях и коротких поездках, из-за которых сегодня может сорваться или пройти неудовлетворительно их любовное свидание. Это не самый удачный момент для свободного легкого флирта, сюрприза, романтического жеста, отправки критически важного личного сообщения.

В этот день обстоятельства не всегда согласуются с эмоциональным состоянием влюбленных Рыб и с привычным им стилем поддержки романтического диалога. Многие представители знака будут разочарованы, если рассчитывали на продолжительную беседу с любимым человеком в теплом и доверительном тоне.

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