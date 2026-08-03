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Готовы ли вы к тому, что разговор может пойти не по плану — любовный гороскоп на 4 августа

3 августа 2026ГороскопыМарианна Басс

Если вы планировали на сегодня важный диалог с любимым человеком — будьте готовы к тому, что всё пойдёт не так, как вы задумали.

Готовы ли вы к тому, что разговор может пойти не по плану — любовный гороскоп на 4 августа
Фото: freepik

Звёзды предупреждают: неблагоприятный фон для коммуникаций сделает любое общение рискованным. Ваши слова могут быть неправильно поняты, а попытка быть максимально откровенным обернётся чувством, что вас не услышали или не поняли.

Овен

Сегодня Овны легко сохраняют в делах сердечных благоприятный имидж, если не увлечены эмоционально окрашенным общением. Устные и письменные коммуникации вплоть до ночи будут их наиболее слабой стороной. Не в их интересах вести в эти сутки долгие беседы и слишком много рассказывать партнеру о себе.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что сегодня может не очень гладко идти общение с партнером, будь то живой непосредственный диалог или приватная переписка. Заминки и моменты недопонимания вряд ли будут долгими, но самых мнительных Тельцов (особенно рожденных в апреле) они успеют лишить уверенности.

Близнецы

Сегодня влюбленным Близнецам могут досаждать мелкие осечки в общении или другие небольшие помехи – не критичные сами по себе, но мешающие им свободно идти к намеченной цели. Звезды намекают, что такие заминки могут продолжаться, и советуют взять в активных коммуникациях паузу на несколько дней.

Рак

Сегодня слабой стороной Раков будет общение. Поддавшись эмоциям, они могут выбрать для него неудачное время или неверный тон. В разговоре с любимым человеком или в его присутствии им придется следить за своими словами, чтобы не сказать лишнего. Не тот момент, когда стоит много говорить о себе.

Лев

Сегодня Львам придется набраться терпения, если они надеялись на быструю обратную связь с любимым человеком и на беспрепятственное общение с ним. Звезды уверяют, что это всего лишь остаточные временные помехи. Не стоит терять из-за этого ни веру в любовь, ни уверенность в собственной неотразимости.

Дева

Девам стоит помнить, что сегодня они рискуют что-то упустить и сделать в общении с партнером ошибку (особенно, если сконцентрированы на собственных чувствах, а не тонкостях обстановки). Звезды советуют повременить с важным разговором, пространным письмом, сложным вопросом, точным планом на будущее.

Весы

Сегодня влюбленные Весы могут испытывать проблемы с взаимопониманием, а иногда и с общей уверенностью в себе или доверием к партнеру. Им может быть трудно открыто выразить собственные чувства или принять чужой стиль общения. Не стоит выбирать этот день для важного разговора или попытки сближения.

Скорпион

Этот день не обещает Скорпионам полной свободы в личном общении. Если такая иллюзия у них и появится, вскоре она сменится разочарованием. Однако сложности коммуникаций могут иметь для них и полезную сторону – например, стать уроком на будущее. Возможно, будет получен намек на границы откровенности.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут получить напоминание о неприятной теме, незавершенном разговоре или тайной слабости, которая все еще мешает им уверенно открыть новую страницу в любовной биографии. Не исключено, что им придется задуматься о какой-то деликатной детали, связанной с личными отношениями.

Козерог

Сегодня для Козерогов сохраняют свое значение потенциально негативные факторы, способные уменьшить их обаяние, снизить их уверенность в своей привлекательности или на время лишить их природной внутренней системы распознавания лжи. Они могут быть не готовы к разговору, которого хочет от них партнер.

Водолей

Водолеям стоит учитывать заминки в коммуникациях и коротких поездках, из-за которых сегодня может сорваться или пройти неудовлетворительно их любовное свидание. Это не самый удачный момент для свободного легкого флирта, сюрприза, романтического жеста, отправки критически важного личного сообщения.

Рыбы

В этот день обстоятельства не всегда согласуются с эмоциональным состоянием влюбленных Рыб и с привычным им стилем поддержки романтического диалога. Многие представители знака будут разочарованы, если рассчитывали на продолжительную беседу с любимым человеком в теплом и доверительном тоне.

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