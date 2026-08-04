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Стоит ли сегодня вкладываться в недвижимость и дальние проекты — финансовый гороскоп на 5 августа

4 августа 2026ГороскопыМарианна Басс

Звёзды предупреждают: сегодня любые операции с недвижимостью, особенно с объектами в других регионах или за границей, могут обернуться убытками.

Стоит ли сегодня вкладываться в недвижимость и дальние проекты — финансовый гороскоп на 5 августа
Фото: pinterest

Юридические документы, подтверждающие право собственности, могут содержать скрытые подводные камни, а сделки — оказаться невыгодными из-за не замеченных вовремя пунктов. Также неблагоприятно складываются контакты с заграницей и предложения о финансировании проектов из-за рубежа — они могут оказаться обманом.

Овен

У Овнов этот день может пройти без значительных успехов. В группу риска попадут те, кто работает в составе крупного коллектива над неким единым проектом. В первой половине дня могут обостриться разногласия, в результате чего рабочий ритм может быть нарушен. Не исключено обострение отношений с коллегами. Старайтесь сдерживать свои эмоции.

Телец

Деловая репутация Тельцов сегодня может серьезно пострадать, если вы примете участие в массовых мероприятиях и будете делать публичные заявления. У руководителей фирм могут внезапно возникнуть трудности в отношениях с ведущими менеджерами. Имидж вашей фирмы может пострадать в результате неудачной рекламной кампании. Это не лучший день для проведения корпоративных вечеринок.

Близнецы

У Близнецов сегодня могут возникнуть сложности при оформлении юридических документов, подтверждающих ваше право собственности на недвижимость. В этот день не рекомендуется совершать сделки с недвижимостью, особенно если она находится в других регионах или за границей. При подписании договора вы можете не заметить важный пункт, который сделает всю сделку невыгодной.

Рак

В зону риска попадают Раки, связанные с предоставлением услуг в торговле и на транспорте. Ввиду роста вероятности неприятных приключений в дороге, постарайтесь отложить на другой день те дела, которые требуют поездки. Вы можете попасть надолго в пробку или потерять напрасно время на устранение неполадок с автомобилем. Не лучшее время для тестирования новых логистических маршрутов.

Лев

У Львов сегодняшний день может быть связан с материальными потерями из-за осложнений в деловом партнерстве. Звезды советуют по возможности ограничить сотрудничество с основным деловым партнером и не вступать с ним в финансовые отношения. Не рекомендуется брать и давать деньги взаймы. Могут возникнуть сложности при работе в сфере услуг, при выполнении клиентских заказов.

Дева

У Дев сегодня могут с затруднениями складываться отношения с коллегами и подчиненными. Руководящие работники не могут быть уверены в том, что их приказы и распоряжения будут выполнены качественно и в срок. Старайтесь не вступать в разговоры, не имеющие прямого отношения к работе. Осторожнее обращайтесь с техникой и инструментами – возрастает вероятность травматизма.

Весы

Весам звезды советуют держаться в стороне от контактов с начальством. Берегите свою деловую репутацию. Важно своевременно оплачивать счета по кредитам. Не накапливайте больших долгов, поскольку кредиторы могут подать в суд. Не исключены проверки, контрольные закупки со стороны представителей фискальных служб. Из-за этого могут быть задержки и сбои в рабочем ритме.

Скорпион

Наиболее трудные вопросы, с которыми придется столкнуться Скорпионам сегодня, могут так или иначе быть связаны с недвижимостью. При проведении строительных работ в первой половине дня может произойти техническая поломка. Особенно рекомендуется не проводить работы с электропроводкой и сваркой в помещениях. В семейном бизнесе может отсутствовать взаимопонимание и согласованность в действиях.

Стрелец

Стрельцам звезды не советуют сегодня планировать деловые встречи с влиятельными людьми из бизнеса и государственной власти. Люди с высоким статусом могут стать причиной неприятностей. В целом этот день неблагоприятен для урегулирования вопросов через налаживание деловых связей. Дело в том, что вам сложно будет во время обмена мнений держать под контролем свои эмоции.

Козерог

Контакты Козерогов с заграницей могут привести к убыткам. Вам могут поступить известия издалека, с предложением профинансировать некие якобы выгодные проекты. Однако звезды советуют вам не спешить расставаться со своими деньгами. Рекомендуется воздержаться от дальних командировок. С трудностями столкнутся работники туристических агентств, издательских домов, дизайнерских студий.

Водолей

У Водолеев сегодняшний день может быть связан с неожиданными препятствиями, которые будут возникать на пути. С большой вероятностью можно сказать, что вы сами можете стать причиной осложнений и неудач в делах. Будьте осмотрительнее в своих инициативах и думайте о последствиях своих поступков. Рекомендуется повышенное внимание уделять соблюдению правил техники безопасности.

Рыбы

У Рыб этот день может быть связан с крайней нестабильностью в деловом партнерстве. Рассчитывать на то, что ваш партнер будет работать в ваших интересах, сегодня не приходится. Более того, вы можете столкнуться со случаями нарушения договорных обязательств и укрывания от вас важной информации. Руководители фирм могут обнаружить, что кто-то из ведущих менеджеров нарушает рабочий ритм.

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