Стоит ли платить высокую цену за исполнение любовных желаний — любовный гороскоп на 5 августа

Однако звёзды предупреждают: эта возможность может оказаться ловушкой, где цена исполнения желания окажется слишком высокой. Речь не только о деньгах, но и о душевных затратах, уступках, компромиссах, которые могут подорвать ваше самоуважение.

Сегодня Овны могут столкнуться с заминкой в развитии своей романтической истории. Причиной может быть нерешительное или неопределенное поведение партнера, но не исключается и некое нестандартное материальное обстоятельство. Звезды обещают, что пауза не продлится долго, и советуют выждать пару дней.

Сегодня Тельцам пригодится чувство юмора и умение видеть две стороны одной медали – иначе они решат, что судьба, партнер или собственное сердце играет с ними злую шутку, а возникший момент выбора и неопределенности станет миной замедленного действия, исподволь лишающей их душевного равновесия.

Близнецам стоит помнить, что в данный момент прогресс в делах сердечных зависит не только от их собственной предприимчивости. Любая инициатива может натолкнуться на явные или скрытые препятствия. Приятный сюрприз или новый романтичный этап уже близко, но нужно переждать фазу неопределенности.

Сегодня личная жизнь сопряжена для Раков с непредвиденными двойственными моментами, но в целом сулит им больше хорошего, чем плохого. Свидание может пройти в необычной обстановке и вызвать неоднозначные эмоции. Есть смысл подождать с выбором подарка или материально затратными любовными планами.

Сегодня Львы рискуют оказаться в противоречивой ситуации, которая станет для них первой проверкой на четкость их личных приоритетов или первым намеком на возможные проблемы в отношениях. Им важно избегать двусмысленной роли, способной выставить их в унизительном, смешном или неоднозначном свете.

Сегодня очевидное обстоятельство или невидимая сила дает Девам психологическую опору и помогает правильно вести себя в неоднозначной ситуации, что будет для них очень кстати. Многие Девы окажутся в тупике или на перепутье, перед новым этапом романа или перед перспективой пересмотра своих чувств.

Для Весов это день неопределенности, который не делает их позиции в делах сердечных сильнее и не добавляет их личным отношениям ясности. Причиной может быть их неуверенность в себе или партнере, переходный момент в романе. Не исключены колебания насчет дальнейшей линии поведения в интимной сфере.

Неопределенная и не совсем стандартная обстановка этого дня может интриговать, забавлять или нервировать Скорпионов. Роман превращается в игру с элементами балансирования между массой коварных ловушек. Звезды напоминают, что ход сейчас за партнером, и пока он не сделан, отношения не пойдут дальше.

Сегодня в романтические планы Стрельцов могут упорно вмешиваться те или иные житейские обстоятельства, иногда в забавной форме. Возможны противоречивые ситуации, мелкие неудобства и нестыковки. Обстоятельства прямо или косвенно намекают, что момент для свидания неподходящий и лучше немного выждать.

Ситуации этого дня намекают Козерогам, что в их личной жизни не все так печально, как кажется. Дела обстоят не идеально, но из любого тупика есть выход, а сопутствующие ему проблемы порой преувеличены. Но не стоит торопить события нарочно, иначе реализуется именно «проблемный» вариант сценария.

Сегодня для Водолеев возрастает вероятность попадания в двойственные ситуации, которые вызовут у них неоднозначные эмоции и будут добавлять в их личные отношения дискомфорта. Не стоит оставлять подобные моменты без внимания: они создают (или подчеркивают) зону каких-то основательных противоречий.

Ситуации этого дня способны вернуть Рыбам некоторые знакомые ключи к любовной гармонии – но также и заманить их в ловушку высокой цены, которую они заплатят за исполнение своих желаний в связи с новыми условиями. Звезды настоятельно рекомендуют взвесить варианты и подумать, стоит ли игра свеч.

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