Что действительно принесет деньги сегодня — финансовый гороскоп на 6 августа

В трудовом коллективе царит доброжелательная атмосфера, а текущие дела решаются легко и беспрепятственно — вы прекрасно ориентируетесь в рыночной конъюнктуре и можете рассчитывать на рост доходов и выгодные приобретения. Особенно повезёт тем, кто работает в сфере услуг (гостиницы, ночные заведения, реабилитационные центры) и в строительстве.

Сегодня Овны могут почувствовать устойчивую тенденцию к улучшению в делах. Многие вопросы удастся решить благодаря дружеским контактам и умению находить взаимопонимание с разными людьми. Торговцы почувствуют ускорение товарно-денежного оборота и, соответственно, увеличение прибыли. Успешно проходят учебные занятия по приобретению новых навыков в работе.

Перед Тельцами звезды могут открыть новые возможности для профессионального и карьерного роста. Благодаря возросшей практичности вы сумеете увидеть и использовать свою выгоду в любой ситуации. Руководители и ведущие менеджеры фирм примут единственно верные управленческие решения. Звезды не советуют менять сложившийся стиль работы. Старайтесь действовать по плану.

Близнецы в этот день будут полны энергии и планов. Настало время расширить свой кругозор и поискать новые перспективные направления. Звезды советуют вам действовать инициативно и всячески расширять свой бизнес. Смелость и экспансия – вот что принесет вам успех. Хорошо идут дела у тех, кто причастен к издательскому бизнесу, дальним перевозкам грузов, высшему образованию.

Раки, имеющие свой бизнес, смогут приумножить финансовые накопления на своих банковских счетах за счет роста доходов. Рекомендуется не обещать раньше времени выдающихся результатов, иначе есть риск, что вмешаются форс-мажоры. Успех ждет тех, кто работает в ночных заведениях, в центрах реабилитации и санаторно-курортного лечения. Возрастают доходы при работе на полставки и по совместительству, а также в удаленном режиме.

Львам звезды советуют активизировать усилия по укреплению и расширению партнерских связей. Если вы организуете встречу с потенциальным партнером для обсуждения насущных вопросов в неформальной обстановке, то это сделает ваше сотрудничество более дружеским и прочным. Удачно идут переговоры на многосторонней основе. Вы сможете предложить компромисс, который всех устроит.

У Дев замечательный день для наведения порядка в повседневных делах. Только благодаря трудолюбию вы сумеете добиться максимального результата. Рекомендуется проявлять настойчивость и последовательно добиваться поставленных целей. Если вы подумываете о смене работы, то сегодня появится вполне приемлемый вариант. Лучше всего сумеют себя проявить руководители и менеджеры.

У Весов этот день создает благоприятные условия для роста популярности ваших услуг и вас лично. Самым правильным ходом будет начать рекламную кампанию. Используйте все доступные вам средства по продвижению своих товаров и услуг на рынках не только своего города, но и в других регионах. Используйте для этого возможности интернета. Хороший день для дизайнеров и издателей.

Это тот самый день, когда не боящиеся вызовов Скорпионы могут добиться успеха в своих делах. Звезды советуют вам сосредоточить усилия на укреплении безопасности бизнеса и страховании имущества. Также хорошо устанавливать сигнализацию на пульт вневедомственной охраны, монтировать средства видеонаблюдения. Успеха добьются те, кто связан с семейным бизнесом, строительством, сельским хозяйством.

Сила Стрельцов сегодня в умении находить взаимопонимание с разными людьми и использовать наработанные деловые связи в своих интересах. Этот день будет наполнен множеством контактов самого разного характера. Прежде всего, вам удастся значительно укрепить свои деловые связи и взаимодействие. День благоприятен для поездок, консультирования, деловой переписки, торговли.

У Козерогов очень хорошее время для получения дохода за счет собственного трудолюбия и профессионального мастерства. В трудовом коллективе складывается доброжелательная, деловая обстановка. Текущие дела легко и беспрепятственно решаются. Вы прекрасно ориентируетесь в конъюнктуре рынка. Звезды сулят вам рост доходов и выгодные приобретения.

Оптимистический взгляд на жизнь поможет Водолеям в решении самых разных вопросов. Вы способны внушить окружающим людям доверие и уверенность в успехе начинаний. Звезды советуют вам стараться вместе с инициативой проявить творческий подход. Наиболее успешно день пройдет для тех, кто имеет отношение к индустрии моды, спорта, развлечений и сценического искусства.

Этот день располагает Рыб к спокойной сосредоточенной работе в обстановке тишины и уединения. Вам могут открыться некие обстоятельства, которые были недоступны для вас прежде. Хорошие доходы получат те, кто работает в ночных заведениях, в гостиницах и на строительных площадках, а также тех, кто работает на дому или в семейном бизнесе. Отношения с начальством станут более доверительными.

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