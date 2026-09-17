Стоит ли сегодня настаивать на своих инициативах — финансовый гороскоп на 17 сентября

Вам будет трудно удерживать равновесие и не позволять себе импульсивных поступков. В деловых партнёрских отношениях могут прорваться накопившиеся проблемы, поэтому воздержитесь от ведения переговоров. Карьерное продвижение также столкнётся с разочаровывающими реалиями: отношения с руководством оставляют желать лучшего.

Тельцам, возможно, придется сегодня переделывать ту работу, которую уже выполняли прежде. Не исключено, что на вашу товарную продукцию придет рекламация и потребуется отправиться в вынужденную командировку. Особенно напряженный день ожидает тех, кто работает в совместных предприятиях или за границей. Старайтесь не опаздывать и в срок выполнять порученную работу.

Близнецам, имеющим планы на карьерное продвижение, предстоит столкнуться с некоторыми разочаровывающими реалиями. Отношения с руководством оставляют желать лучшего. Если вам предстоит заниматься согласованием документов на строительство с представителями официальной власти, то звезды советуют вам отложить это на другой день. Не лучшее время для страхования имущества.

Информационный фон этого дня будет столь насыщенным, что Раки могут растеряться и запутаться в этом новостном круговороте. Прежде чем принимать важные решения, обязательно убедитесь в достоверности сведений, на основе которых вы пришли к тем или иным выводам. Многие почувствуют в этот день трудности при взаимодействии в бизнесе, а также в сфере информационного обмена.

У Львов, чья работа связана с частыми поездками и контактами, этот день может запомниться множеством мелких препятствий, которые придется преодолевать, расходуя дополнительные силы и финансовые ресурсы. Возможно, придется делать много ненужной работы и терять время понапрасну. При выполнении повседневных дел не рекомендуется отвлекаться на посторонние разговоры.

В этот день Девы могут почувствовать противостояние внешнего мира, препятствующего реализации инициатив. Вам будет трудно удерживать себя в равновесии и не позволять себе импульсивных поступков, хотя именно к этому вас настойчиво призывают звезды. Если в ваших деловых партнерских отношениях накопилось много проблем, то сегодня они могут прорваться. Воздержитесь от ведения переговоров.

Весам крайне сложно будет сегодня реализовывать свои инициативы. Вы можете почувствовать, что внешние обстоятельства или коллеги ограничивают ваше поведение. Кроме того, вам будет сложно сконцентрироваться на текущих делах, поскольку постоянно кто-то или что-то будет вас отвлекать от работы. Достаточно напряженной темой дня является вопрос о недвижимости.

Неблагоприятно сложится этот день для Скорпионов, работающих в сфере акционирования и высоких технологий. От общественной и коллективной работы сейчас лучше воздержаться, поскольку будет сложно добиться позитивного результата. Попытки привлечь инвестиции в акционерные общества вряд ли увенчаются успехом. Не рекомендуется проводить испытания новейшей техники ввиду высокой вероятности поломок.

Чтобы не понести крупных убытков, Стрельцам рекомендуется воздерживаться от инвестиций своих личных денег в некие коллективные проекты. Нежелательно сейчас проводить собрания акционерного общества и рассчитывать на дивиденды. Обстоятельства бизнеса в течение дня будут претерпевать частые перемены. Особенно это затронет руководящих работников и тех, кто работает в общественных организациях.

Этот день заставит многих Козерогов пересмотреть свои прежние планы и стратегические цели. Наиболее серьезной проблемой для вас могут стать отношения с иностранными партнерами и начальством. Выходить на контакт с предложениями по усовершенствованию работы вряд ли сегодня целесообразно. Старайтесь тщательно следить за оплатой счетов по обслуживанию кредитов.

У Водолеев этот день может быть связан с ущербом имуществу. Могут быть поломки дорогостоящей бытовой техники или автомобиля. Для компенсации ущерба может не оказаться в наличии нужной суммы денег. Сейчас любые риски для вас будут чреваты убытками. Не рекомендовано переводить денежные средства в зарубежные банки, равно как и открывать счета в этих банках. Денежный перевод может зависнуть.

Слишком большая неопределенность событий этого дня не позволит Рыбам спокойно выполнять свою работу. Резкие перемены во внешних обстоятельствах и усиление конкурентной борьбы потребуют от вас принятия оперативных решений. При работе в сфере услуг с некоторыми заказчиками вероятны напряженные ситуации. Старайтесь не втягиваться в конфликты и спокойно выполнять текущие дела.