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Как найти баланс между работой и отдыхом — гороскоп на 17 сентября

17 сентября 2026ГороскопыМарианна Басс

Гороскоп на сегодня подогреет наши эмоции и даже заставит их бурлить.

Как найти баланс между работой и отдыхом — гороскоп на 17 сентября
Фото: rumbler.ru

Придется несладко. Но мы сможем справиться с нашими чувствами, если будет смотреть на мир реально, без розовых очков. Так что вытравливаем из себя иллюзии. Возможно, будем психологически зависеть от других людей. И стоит понять, оно нам надо? Может, пора разрубить эту связь и стать немножечко свободнее и счастливее. Нужно проверить все свои закрытые задачи на ошибки – они могут там скрываться. Так что исправляем их, но за новое не беремся, ведь оно сейчас пойдет с натяжкой и высосет из нас много сил. Читайте личный гороскоп и верьте исключительно фактам.

Овен

Сегодня Овнам можно немного повитать в облаках и подумать о прекрасном – о своих розовых мечтах. Только одно «но» - делайте это с планами и целями, чтобы в будущем все точно исполнилось. Гороскоп на сегодня для знака Овна говорит, что карьера может пойти в гору, если действительно этим заняться. Так что с самого утра стоит быть трудяшкой – браться за разные задачи и доводить все до конца.

Телец

Сегодня Тельцам стоит сказать «да» этому миру, и он откроет для вас миллион возможностей. Главное – принимать их с благодарностью, а не с тревогой. Гороскоп на сегодня для знака Тельца говорит, что отлично заняться языками и чужой культурой – приобщитесь к этому неизведанному. Поверьте, это интересный опыт и прокачка мозга. Будет классно.

Близнецы

Сегодня у Близнецов классный и необычный день, который поможет им открыться с разных сторон и понять, чего в первую очередь хочется. Обязательно разговаривайте с незнакомцами – они заразят вас интересными идеями. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов говорит, что не стоит забывать о второй половинке вечером – устройте классное свидание и вновь напомните о своей любви.

Рак

Сегодня Ракам придется подстраиваться под обстановку. Да, далеко не всегда это будет приятно, удобно или вообще как-то позитивно окращено, но иначе сейчас никак – немного потерпите. Гороскоп на сегодня для знака Рака говорит, что общение с коллегами важно как воздух – именно разговоры помогут продвинуться по карьерной лестнице и понять, как вести себя в коллективе дальше.

Лев

Сегодня Львы могут быть царем самой высокой горы, если, конечно, вовремя и правильно воспользуются возможностями. К слову, шансов будет много, и они будут классными. Так что не считайте ворон. Гороскоп на сегодня для знака Льва говорит, что общение и знакомства могут открыть новые двери. Поэтому блистайте харизмой, как вы умеете, и не скупитесь на комплименты.

Дева

Сегодня Девам знаки и правильные мысли будет посылать сама Вселенная – обязательно присматривайтесь ко всему вокруг, чтобы не пропустить что-то ну очень важное. Гороскоп на сегодня для знака Дев говорит, что аккуратнее стоит менять свою жизнь – в некоторых ситуациях стоит повременить и еще немного подумать. Не рубите с плеча, чтобы позже не начинать сначала.

Весы

Сегодня Весам стоит настраиваться позитивно – ваш оптимизм откроет новые пути, добавит в жизнь классных людей и приятные моменты. А если запал пропадет – позвоните самым любимым, и они скажут правильные слова. Гороскоп на сегодня для знака Весов говорит, что вечером стоит погрызть гранит науки – очень важно прочесть или увидеть что-то новое и интересное.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит помнить о самом важном – об их принципах и позиции. Именно эти два фактора сыграют ключевую роль в будущем – откроются какие-то возможности, придут интересные люди в жизнь. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона говорит, что вечер стоит провести на расслабоне с теми, кто приносит только радость.

Стрелец

Сегодня Стрельцам придется разрываться между работой и домом – и в первое, и во второе нужно вложить максимум сил и внимания. У вас получится, но к концу дня вы точно выдохнитесь. Поэтому гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует вечер провести на диване в позе звезды – можно с книжкой в руках или за приятным сериалом. Главное – отдохнуть по-хорошему.

Козерог

Сегодня Козерогам будет сложно найти те ниточки, что когда-то связывали их с другими людьми. Так что доносить свои мысли будет ну очень сложно. Закладывайте на это побольше времени. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует не раскатывать губу – сейчас нужно довольствоваться меньшим, ведь лучшее – враг хорошего, стоит весь день напоминать себе об этом.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит затянуть поясок – нужно больше экономить, ведь до зарплаты еще жить и жить. Так что скидки и распродажи – ваше все. Но и тут не стоит входить в раж, будьте аккуратнее. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует проверять услышанное на факты – кто-то может лить вам в уши всякий бред. Не полагайтесь на людей, только на собственную чуйку.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит планировать важные встречи – с разговорами будет туго. Мозг будет работать со скрежетом, а мысли – разлетаться по сторонам. Лучше переложить все деловое на другой день. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует доверять исключительно внутреннему голосу – только он будет говорить то, что нужно. Остальные, скорее всего, будут врать.

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