Стоит ли сегодня браться за новые дела и авантюры — гороскоп на 18 сентября

Так что не беремся за важные задачи, лучше немного отдохнуть и покайфовать от хорошей книги или кино. А вот ближе к вечеру нас отпустит и можно приступать к интересным делам и крутым разговорам. Все пойдет как по маслу – благодарим за это звезды. Кто-то может плюнуть в душу. Не стоит унижаться и отвечать тем же. Лучше быть умнее и уйти с гордо поднятой головой. Самооценка от этого только возрастет. Читайте личный гороскоп и сохраняйте отношения.

Сегодня Овнам не стоит вставать спозаранку – заведите будильник на попозже и выспитесь наконец. Энергии будет при этом полные штаны, а она вам очень понадобится – день нелегкий. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует не переходить никому дорогу – это ничем хорошим не закончится. Дружелюбность же, наоборот, поможет и в рабочих, и в личных делах.

Сегодня Тельцы могут мечтать по-крупному, а еще на их основе строить планы – что-то точно сбудется. Но при этом после обеда все же придется вернуться в реальный мир с его острыми зубами. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует вечером быть активнее во всем – вы можете проворонить крутую возможность или не заметить, как в жизнь войдет очередная проблема.

Сегодня Близнецам стоит поспать подольше – от греха подальше. Дело в том, что утром вы будете настроены давить своим мнением и фантазировать напропалую. А от этого проблем будет выше крыши, так что встаньте попозже. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует держать себя в руках и вечером – будет много спорщиков, не вступайте с ними в конфликт, будьте умнее.

Сегодня Ракам стоит отдаваться и работе, и любви без остатка – только так вы добьетесь крутых результатов и в том, и в другом. И больше мечтайте – грезы будут придавать вам сил. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует осторожнее двигаться вперед в особо непростых делах – некоторые будут иметь подводные камни, и стоит распознать все риски, которые они несут.

Сегодня Львы будут ну очень неуверенны в себе – их корона то и дело будет спадать с царственной гривы. Вспомните о своих положительных качествах, чтобы самооценка не скатилась вниз. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует быть осторожнее: кто-то будет ставить подножку, но тайно. Вычислить негодяев не получится сейчас, но позже – точно выйдет.

Сегодня Дев будут не слышать и не слушать. Да-да, чем бы вы не привлекали внимания даже близких, все пройдут мимо. Звезды намекают: пришло время побыть немного одному, разгрести мысли. Сделайте это. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует держаться за километр от новых коллег и партнеров – сотрудничайте исключительно с проверенными, так куда безопаснее.

Сегодня Весы то и дело запинаются за проблемы. И выход тут один: менять манеру поведения, и тогда неприятностей будет куда меньше. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует быть еще осторожнее во второй половинке дня – ошибку можно совершить и в любви, и в работе. Несмотря на то, что вы наладили дела и в той сфере, и в другой. Сохраняйте баланс всеми силами.

Сегодня Скорпионам стоит замереть в первой половинке дня, потому что во второй придется бегать в три ноги и очень много работать. Сохраняйте и накапливайте силы. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует браться за непростые задачи – они явно принесут крутой «выхлоп»: будет много денег, эмоций и даже перспектива в карьере. О чем еще можно мечтать?

Сегодня Стрельцам звезды зажигают «красней свет» во всех делах, так что единственный выход – тюленить. Не занимайтесь ничем, посвятите этот день себе и хобби. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует вечером заглянуть в фитнес-клуб или просто пробежаться вокруг дома – нужно напрячь свои мышцы, чтобы разгрузить голову, ведь она стала думать слишком много.

Сегодня Козерогам стоит завести будильник на попозже и наконец выспаться. Вы слишком много времени отдаете любимой работе – опоздайте на немного. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует вечером наращивать обороты – в это время придет очень важная задача, которой придется отдаться полностью. Но результаты того точно будут стоить – карьера пойдет вверх.

Сегодня Водолеям стоит держаться подальше от всего новенького, начиная от вещей, заканчивая делами. Вспоминаем о надежном и рутинном – это пойдет хорошо. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует быть начеку в непонятных ситуациях – они обернутся серьезными проблемами. А если вовремя отреагируйте, то можете схватиться за возможности и шансы.

Сегодня Рыбам не нужно загружать себя делами по горло – лучше дать себе возможность больше отдыхать и просто кайфовать от жизни. А еще стоит снять розовые очки – без них вы поймете, кто друг, а кто – только притворяется. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует не влезать в авантюры, особенно любовные – скорее всего, вам разобьют сердечко. Осторожничайте.