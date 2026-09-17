Почему сегодня не стоит отправляться в командировку — финансовый гороскоп на 18 сентября

Основная задача — сохранить деловые связи, наработанные за предыдущий период. Настройтесь на непредвиденные изменения: планы могут сорваться, а командировка — не принести результата. Звёзды советуют воздержаться от дальних поездок и не доверять слепо поступающей информации.

Овны с утра могут почувствовать торможение в делах. Основной вашей проблемой может стать эмоционально нестабильная атмосфера в трудовом коллективе. Берегите нервную систему от перегрузок. Волнения и стрессы по поводу текущих проблем на работе могут отразиться на ухудшении самочувствия. Возможна и обратная ситуация: плохое самочувствие отразится на снижении работоспособности.

Тельцы сегодня могут почувствовать в себе стремление к нестандартному творческому поведению. Вместе с тем для вас будет характерно чувство несобранности, распыления сил и времени, что создает условия для пустой и шумной суеты при минимальном результате. В течение дня от кого-то из друзей может поступить предложение принять участие в рискованном проекте. Просчитайте шансы на успех, прежде чем принимать решение.

Положение в делах у Близнецов во многом зависит от тех отношений, которые складываются в семье, с родителями или родственниками. Постарайтесь при принятии решений непременно учитывать их интересы. В противном случае вы будете лишены поддержки, что нанесет ощутимый ущерб вашим дальнейшим планам. Звезды советуют отложить на другое время хлопоты по оформлению и регистрации сделок с недвижимостью.

У Раков, связанных с частыми поездками и контактами, может сложиться напряженный день. Основной задачей на сегодня является сохранение тех деловых связей, которые у вас были наработаны за предыдущий период. Настройтесь на непредвиденные изменения в делах – ваши планы могут быть сорваны. Отправляться в командировку звезды не советуют. В целом не следует доверять поступающей информации.

Финансовое состояние Львов сегодня крайне ненадежно. Доходные статьи бюджета могут уменьшаться, а потребность в расходах, наоборот, растет. Вопросом номер один для вас станет обеспечение сбалансированности в бюджете. Бизнесменам может не хватить оборотных средств для поддержания и развития проектов. Не рекомендуется оформлять кредиты под развитие бизнеса.

От личной позиции Дев по тем или иным вопросам сейчас очень многое зависит. Ваше эмоциональное состояние может оказаться на грани срыва из-за больших психических перегрузок. Несмотря на то, что вы будете сконцентрированы на решении личных проблем, не забывайте и об интересах тех людей, с которыми вам приходится сотрудничать. Это особенно касается работников сферы услуг и тех, кто контактирует с заказчиками.

У Весов могут неудачно складываться отношения с коллегами в коллективе. Вам может не хватать самоконтроля, и могут на ровном месте возникать ссоры. Бизнесменам будет трудно поставить под контроль своих подчиненных. В целом в делах может царить хаос и неразбериха. Вы можете оказаться в стесненной ситуации, когда вашу активность постараются ограничить внешние обстоятельства или коллеги по работе.

У Скорпионов большое беспокойство могут вызывать трудности в достижении запланированной работы. Коллективная деятельность сегодня не сложится и приведет лишь к росту напряжения с коллегами и друзьями. Постарайтесь уклониться от работы в составе группы. Звезды советуют воздержаться от сделок, связанных с финансовыми спекуляциями. Нелегко придется тем, кто работает в общественных организациях.

Очень важный день для Стрельцов, занимающих руководящие должности. Сегодня у вас могут подводиться итоги работы за предыдущий период. Те, кто добросовестно поработал и показал хороший результат, могут получить повышение в должности. При понижении в должности или увольнении важно уточнить причины решения и спокойно оценить ситуацию. Лучше не начинать новое строительство или ремонт.

Деловая репутация и авторитет Козерогов сегодня могут быть поставлены под сомнение. Не рекомендуется сдавать экзамены по переаттестации. Возможно, вам придется много времени уделить деловой переписке и поездкам. Это время может быть связано с напряжением в деловых связях. Особенно этот день затронет своим негативным влиянием тех, кто имеет отношение к торговле, транспорту и информационному обмену.

Любые дела, связанные с риском, могут оказаться противопоказаны Водолеям в этот день. Вам следует настроиться на внезапные перемены в обстоятельствах и оперативно реагировать на складывающуюся обстановку. День может быть отмечен нестабильностью в финансовом положении. Бизнесмены могут столкнуться с ущербом имуществу и острой нехваткой оборотных средств. Задерживается поступление денег на ваши счета.

Самой уязвимой темой для Рыб сегодня являются деловые партнерские отношения. Чтобы не провоцировать напряжение в деловом партнерстве, старайтесь не обсуждать острые принципиальные вопросы, касающиеся совместного сотрудничества. Возможны нарушения ранее заключенных договоренностей, что может негативно отразиться на Ваших интересах. Обостряется конкурентная борьба.