Готовы ли вы распознать обман и некомпетентность — гороскоп на 19 сентября

Так что в конце дня можно покайфовать, звезды разрешают. На поверхность всплывут неприятные истории, которые могут больно ударить и даже разочаровать. Стараемся разобраться во всем, прежде чем рубить с плеча. Отношения – штука очень дорогая. Кто-то может нами манипулировать. Не даем с собой так обращаться – говорим «нет», если чувствуем внутреннее сопротивление. Ничего не терпим! Всегда выбираем себя. Читайте личный гороскоп и наблюдайте за близкими.

Сегодня Овнам их рогатую голову закружат эмоции. Но нужно держать ее в руках – нечаянно можно обидеть самых дорогих вам людей. Контролируйте каждое слово. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует попридержать старты – лучше заниматься рутиной или чем-то очень привычным. В новых делах, скорее всего, вы допустите непростительную ошибку.

Сегодня у Тельцов за спиной будут плестись зубастые интриги – оглянитесь и шикните на этих негодяев, иначе позже вам сделают очень больно. Берегите свою и без того раненую душу. Гороскоп на сегодня для знака Тельцов советует отказаться от стартов – начинать что-то не стоит даже там, где все предельно понятно. Можно все же совершить серьезную ошибку.

Сегодня у Близнецов каждая ситуация будет иметь две стороны – стоит думать о всех последствиях, чтобы вовремя увидеть ошибку, избежать мини-апокалипсиса. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует быть особенно осторожным с финансами и любовью – тут проблемки будут кусачими. Следите за словами и поступками, чтобы не потерять ужасно важное.

Сегодня Ракам нужно осторожно добиваться своего – можно кого-то обидеть до глубины души. Так что включите внутреннего критика и пусть он проверяет каждое слово и мысль на адекватность. Сохраните важные отношения. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует не переходить дорогу конкурентам – они в этот день особенно злы и могут очень больно ударить по вашей самооценке.

Сегодня Львам поддержка нужна как воздух – она придет, нужно только быть дружелюбнее и не важничать лишний раз. К простым людям тянутся. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует быть изобретательнее на работе – креативные идеи не только помогут найти выход из сложной ситуации, но и запустят вашу карьеру в космос. Так что шевелите мозгами.

Сегодня Девам не стоит поддаваться импульсам – они, скорее всего, заведут вас не туда. Да и ошибок вы совершите не одну тысячу. Лучше слушать голос разума – он будет куда адекватнее. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует говорить меньше, но больше слушать – вам дадут много пищи для ума. Некоторый опыт может еще не раз послужить вам в будущем.

Сегодня Весы на коне – они будут везде искрить своим интеллектом и стилем. Но в то же время стоит быть осторожнее с незнакомцами – кто-то может вас обмануть. Да-да, опять. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует меньше обижаться на близких – их слова могут ранить, но помните, что далеко не всегда они хотят вас задеть. Возможно, не подумали. Будьте терпимее.

Сегодня Скорпионам стоит реагировать молниеносно, ведь возможности будут пролетать мимо ну очень быстро – попытайтесь все поймать. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона говорит, что придется много работать, контролировать даже не один проект. Так что настройтесь на сложный, насыщенный, но очень продуктивный день. Несмотря на все его сложности, вам понравится.

Сегодня Стрельцов будут поддерживать и словами, и делами. Так что можно немного расслабиться и некоторые задачи поручить другим. Релакс вам сейчас просто необходим. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца уточняет, что не все будет даваться легко и просто – над некоторыми вопросами придется подумать ну очень долго. Но в любом случае вы со всем справитесь, верьте в себя.

Сегодня Козерогам придется биться за место под солнцем. Всеми силами и не на жизнь, а на смерть. Некоторые моментики будут выбивать из седла, но постарайтесь смотреть на все с юмором – и негатив в вашей жизни долго не проживет. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует ни с кем не делить работу – задачи, начатые в команде, вряд ли принесут успех.

Сегодня у Водолеев может случиться всякое, так что стоит быть начеку, не расслабляться лишний раз. Но несмотря на сложности, со всеми проблемами вы круто справитесь. Вы – большие молодцы. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует веселиться – некоторые авантюры и приключения помогут решить непростые вопросы, над которыми вы так долго думали.

Сегодня Рыбам стоит продумать все варианты и последствия – некоторые дела могут пойти совсем не по плану. Так что прежде чем за что-то браться, оцените, точно ли вы сможете довести задачу до конца. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует беречь деньги – сейчас они могут очень быстро от вас уйти. Поэтому контролируйте, сколько тратите, покупайте только необходимое.