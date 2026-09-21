ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНатальная карта2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майяАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Почему сегодня так важно не забыть о дружеском разговоре — любовный гороскоп на 22 сентября

21 сентября 2026ГороскопыМарианна Басс

Наступающий день подсказывает, что полезный вариант налаживания личных отношений — это дружелюбный разговор или встреча в неформальной обстановке.

Почему сегодня так важно не забыть о дружеском разговоре — любовный гороскоп на 22 сентября
Фото: shutterstock

Эмоциональный фон может оставаться не слишком гармоничным, но готовности к диалогу и великодушия будет больше. Если вы чувствуете, что в отношениях накопилось напряжение, попробуйте поговорить в спокойной обстановке, без давления и ожиданий. Это поможет сблизиться и лучше понять друг друга.

Овен

Сегодня Овнам не стоит забывать про полезный вариант налаживания личных отношений в виде дружелюбного разговора или встречи в неформальной обстановке. Эмоциональный фон общения в таких обстоятельствах может оставаться не слишком гармоничным, но готовности к диалогу и великодушия будет больше.

Телец

Сегодня влюбленным Тельцам пригодится отвлекающее позитивное общение, дружеский совет или мнение из области психологии, если они попали под власть неприятных эмоций. При этом важно не слушать тех, кто питает недобрые чувства и является мнимым другом, склонен завидовать, соперничать или сплетничать.

Близнецы

Сегодня Близнецов могут огорчать отдельные мелочи их любовной ситуации, но в целом этот день будет для них благоприятным. Сами обстоятельства будут подталкивать их в правильном направлении – например, подсказывая подходящие места для знакомств или многообещающие темы для дальнейшего общения.

Рак

Сегодня чувства Раков могут не совпасть с общепринятой тенденцией, быть раскритикованы или осмеяны. Их могут не понять даже друзья. Им стоит прислушаться к себе, но важные решения лучше сверять с фактами и спокойно обсуждать с близкими.

Лев

Львам звезды намекают, что в этот день им может дать неприятный побочный эффект слишком тесное эмоциональное или бытовое сближение с партнером. Взаимную потребность друг в друге сегодня лучше реализовать в социальном нейтральном контексте, например, посетив вместе интересное необычное мероприятие.

Дева

Девам не стоит огорчаться, если обстановка этого дня будет не очень романтичной и недостаточно интимной: в ней будут другие плюсы, позволяющие наладить контакт с любимым человеком и продемонстрировать свои выигрышные качества. Важнее любовных компетенций могут оказаться общительность и дружелюбие.

Весы

Весам ситуации этого дня подсказывают, что многие проблемы в их личной жизни можно постепенно решить, но для восстановления баланса потребуется время. Пока идет этот процесс, важно не погружаться чересчур глубоко в негативные эмоции, не терять надежду, ценить позитивные факторы и видеть новые возможности.

Скорпион

Сегодня изначально привлекательные Скорпионы рискуют утратить в глазах партнера часть своего шарма, если начнут активно потакать своим экзотическим чувствам, вкусам, привычкам или наращивать свои аппетиты. Не исключен также вариант, когда они сталкиваются с проблемой, пытаясь угодить своей пассии.

Стрелец

Сегодня любовь способна повернуться к Стрельцам своей негативной или сомнительной стороной: принести им моральный ущерб или материальный убыток, заставить их снова страдать по прошлому или подозревать в чем-то любимого человека. Не исключено, что в этом каким-то образом будут замешаны друзья.

Козерог

Сегодня обстоятельства укажут Козерогам выход из неприятной или неоднозначной любовной ситуации, но не всем представителям знака он придется по душе. Возможно, он потребует от них необычного взгляда на любовь или дружбу, жертв, к которым они пока не готовы, или непредвиденных материальных затрат.

Водолей

Сегодня Водолеям, возможно, удастся обойти сложный момент и постепенно выйти из неприятной ситуации, но от произошедшего у них может остаться неприятный осадок. Звезды советуют уже сейчас извлечь из случившегося урок: не исключено, что такие моменты еще могут повториться в иной форме.

Рыбы

Рыбам стоит учитывать, что сегодня их любовные идеалы могут не встретить понимания у друзей, новых знакомых и случайных собеседников. Не лучшей идеей будет черпать подсказки или ожидать одобрения в сетевых сообществах и на популярных ресурсах, а также искать любовь в далеких чужих краях.

Рамблер: последние новостиФинансовый гороскоп на 22 сентября 2026 годаФинансовый гороскоп на 22 сентября 2026 годаЛюбовный гороскоп на 22 сентября 2026 года для каждого знака
Гороскопы
Как сегодняшние сюрпризы и неожиданные встречи могут повлиять на вас — гороскоп на 22 сентября
Как сегодняшние сюрпризы и неожиданные встречи могут повлиять на вас — гороскоп на 22 сентября
Гороскопы
Готовы ли вы развивать бизнес через новые контакты и поездки — финансовый гороскоп на 22 сентября
Готовы ли вы развивать бизнес через новые контакты и поездки — финансовый гороскоп на 22 сентября
Политика конфиденциальностиУсловия использования