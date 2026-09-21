Готовы ли вы развивать бизнес через новые контакты и поездки — финансовый гороскоп на 22 сентября

Поездки, новые контакты, согласования и интенсивная работа с информацией принесут результаты. У торговцев и консультантов много работы. Однако возможны недоразумения в отношениях с партнёрами. Чтобы избежать конфликтов, важно чётко проговаривать условия и проверять договорённости. Как совместить расширение контактов с осторожностью в партнёрских отношениях — читайте в нашем материале.

Для Овнов этот день складывается неоднозначно для деловой активности. В текущих делах вы почувствуете торможение. Возможно, вам придется переделывать ту работу, которую вы выполняли прежде. Это хороший день для анализа бухгалтерской отчетности и исправления ошибок. Работающие в сфере промышленного производства и добычи полезных ископаемых могут столкнуться с техническим сбоем.

Тельцам звезды советуют развивать свой бизнес, опираясь главным образом на развитие и укрепление деловых связей. Ваша точка роста сегодня будет связана с поездками, новыми контактами, согласованиями делового взаимодействия и интенсивной работой с информацией. У торговцев и консультантов много результативной работы. Вероятны недоразумения в отношениях с партнерами.

Близнецам требуется конкретная работа, чтобы наилучшим образом раскрыть свои таланты и способности. Речь идет о производстве определенных материальных ценностей и товаров. Этот день располагает к ремеслам и физическому труду. Ваших сил и выносливости будет достаточно, чтобы справиться с большими физическими нагрузками. Наибольшие трудности коснутся тех, кто работает за границей.

Сегодня благоприятно пойдут дела у тех Раков, которые привыкли действовать самостоятельно и брать инициативу на себя. Сегодня усиливаются ваши волевые личностные качества, и вы будете способны продвинуть вперед дела, требующие смелости и решительности. Несмотря на усиление творческих способностей, звезды советуют вам воздерживаться от проведения рискованных финансовых операций.

Львы сегодня наилучшим образом смогут проявить свои деловые способности. Это хороший день для предварительного согласования сделок с недвижимостью и работы на полставки или по совместительству. В конце дня возможны споры с основным партнером относительно условий расходования средств на содержание недвижимого имущества, находящегося в совместном пользовании.

Дев сегодня могут вовлечь в коллективную деятельность над неким совместным проектом. И вы прекрасно сумеете вписаться в эту работу, если не будете настаивать на своем лидерстве по тем или иным вопросам. Полезен интенсивный обмен мнениями о поиске выхода из затруднительных ситуаций, коллективный «мозговой штурм». Вопросы планирования решаются успешно.

Весам рекомендовано активнее отстаивать свою позицию перед начальством. Несмотря на неприятные моменты, ваши твердость и принципиальность будут оценены достаточно высоко. Не исключено, что вам доверят выполнение ответственного задания, которое повысит ваш профессиональный статус. Хорошо пойдут дела у руководителей и ведущих менеджеров.

Скорпионам, работающим в сфере внешней торговли, сегодня удастся заключить выгодную сделку. Отправку грузов допустимо планировать после проверки документов и условий

У Стрельцов хороший день для страхования своего имущества от всевозможных рисков. Эта мера позволит вам в течение длительного времени спокойно работать, не задумываясь о неприятностях форс-мажорного характера. В конце дня вам может поступить неприятная информация. Прежде чем принимать ее к сведению, попытайтесь выяснить степень ее достоверности. Не следует доверять случайным людям.

Козерогам, плотно завязанным на деловое партнерское сотрудничество, звезды советуют делегировать часть своих полномочий основному партнеру. Он может лучше ориентироваться в вопросах общего бизнеса, если обладает нужным опытом и полномочиями. Можете рассчитывать на поддержку со стороны дружеского окружения. В конце дня стоит воздерживаться от участия в собраниях и совещаниях.

Уровень работоспособности Водолеев сегодня может резко вырасти. Это позволит многим из вас повысить производительность труда и выполнить не только текущую работу, но и ту, что была отложена «в долгий ящик». Этот день больше подходит тем, кто занимается текущими делами и избавлен от необходимости самостоятельно решать важные вопросы. Не торопитесь с проявлением инициативы.

Хорошо сложится этот день для Рыб, имеющих творческие профессии или свободный график работы. Можно проводить рекламные акции, урегулировать юридические вопросы, расширять внешнеэкономические связи. Закупку оптовой партии товара допустимо рассматривать после оценки спроса