Почему сегодня свидание лучше провести в интимной атмосфере — любовный гороскоп на 24 сентября

И вам, и вашему партнёру будет проще забыть о формальностях и отпустить чувства на свободу, что бы ни говорил разум. Это время, когда искренность и близость значат больше, чем внешние эффекты. Постарайтесь создать уютную обстановку, где можно быть собой.

Овнам звезды намекают, что сегодня подходящий день для свидания, и лучше, если оно пройдет в достаточно интимной эмоциональной атмосфере. И самим Овнам, и их партнерам в такой обстановке будет проще забыть о формальностях и отпустить на свободу чувства, что бы ни говорил по этому поводу их разум.

Сегодня свидание возможно, если оба партнера действительно этого хотят и им комфортно общаться. Оно может помочь сгладить мелкие недоразумения, но не отменяет серьезных вопросов, мешающих взаимопониманию в паре. Интимная близость допустима только при взаимном, свободном и ясно выраженном согласии. Важные темы лучше обсуждать словами. Отказ от встречи или близости не требует объяснений.

Сегодня один из тех дней, когда Близнецы способны шокировать партнера виражами своих настроений и экзотичностью желаний. Возможно, это не будет иметь последствий в обозримое время и в устоявшихся отношениях, но стоит помнить, что это не лучшее начало для романа с прицелом на гармоничное будущее.

Влюбленным Ракам звезды подсказывают, что сегодня им не стоит бояться непредвиденных поворотов ситуации: сюрприз не помешает любовной гармонии, и даже может помочь в исполнении желаний. Возможно, именно он сыграет роль мотиватора и катализатора, взбодрит и поможет не упустить подходящий момент.

Этот день способен увлечь Львов в мир глубоких и сложных чувственных переживаний. Не исключено, что шанс погрузиться в них выпадет случайно, благодаря ошибке или неким непредвиденным обстоятельствам. Не всегда это будет встреча, ее может заменить насыщенное фантазиями и воспоминаниями уединение.

В этот день Девам не стоит ждать от общения с любимым человеком полной предсказуемости. Возможно, оно будет протекать в необычной обстановке, или придется его отменить. Чужие эмоции могут быть переменчивыми. Чтобы поддержать гармонию, потребуется не поток слов, а внимательное отношение к чувствам друг друга.

Сегодня Весы находятся в фазе своей эмоциональной или вербальной слабости, что диктует им определенную линию поведения в личной жизни. Это хороший день для свидания, если оно не рассчитано на яркие внешние эффекты, а в паре царит доверие, отсутствует противостояние и нет нужды выяснять отношения.

В этот день влюбленные Скорпионы вполне могут рассчитывать на удачу или на неожиданную реализацию своих прихотей. Крупные желания вряд ли исполнятся, зато на мелкие подарки звезды скупиться не намерены. Возрастает вероятность гармоничного свидания, чувственного согласия, приятного знака внимания.

Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня любовная гармония хрупка и уязвима, требует к себе особого отношения. Чтобы ее создать или сохранить, может потребоваться деликатность, соблюдение тайны или определенный кредит доверия между партнерами. Любой неверный шаг чреват нежелательным сюрпризом.

Неожиданные ситуации этого дня будут иметь для Козерогов побочный эффект в виде всплеска забытых чувств. Эмоции такого рода окажутся для многих Козерогов приятными, но могут нести в себе и некоторые неоднозначные драматичные нотки – например, напоминать о прежних любовных страданиях.

Водолеи сегодня вступают на зыбкую почву эмоций, где могут оказаться жертвой своих или чужих капризов и непостоянных настроений. Но в ситуациях этого дня есть хорошая сторона: они помогают избежать худшего и сохранить гармонию. Возможен неожиданный эффект от импровизированного свидания или подарка.

Сегодня Рыбам нелегко сдержать свои чувства, поэтому их эмоции могут иногда выходить из-под контроля. Любовь подарит им приятные минуты, но не ощущение полной гармонии, стабильности и надежности. Возможны внезапные перепады настроения, непостоянные планы, необычные желания и странные капризы.