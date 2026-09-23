Готовы ли вы к резкому росту требований к дисциплине и качеству работы — финансовый гороскоп на 24 сентября

Требования к дисциплине труда и качеству работы резко возрастут. Не допускайте опозданий и не отлучайтесь надолго с рабочего места — иначе возможны дисциплинарные взыскания, выговоры и штрафы. Лучше сосредоточиться на текущих обязанностях и соблюдать все правила.

Овнам в этот день придется разбираться с теми делами, которые вы не успели сделать в предыдущий период и которые были отложены в долгий ящик. Острота проблем сегодня значительно ослабнет, и у вас, наконец, дойдут руки до многого из того, что было упущено ранее. Этот день больше всего подходит для исправления прошлых ошибок. Тем, кто занят учебой, не рекомендуется сдавать экзамены и зачеты.

Непростой день ожидает Тельцов, приехавших на заработки в другой город или работающих вахтовым методом вдали от родного дома. Следует быть готовым к тому, что резко вырастут требования к дисциплине труда и качеству работы. Не допускайте опоздания и не отлучайтесь надолго с рабочего места. В противном случае вас ждут дисциплинарные взыскания, выговоры, штрафы и иные взыскания.

У Близнецов может сложиться неблагоприятный день для оформления недвижимой собственности в государственных инстанциях. Вы можете потерять много времени впустую в ходе бюрократических согласований и хождений по кабинетам. То же самое касается тех, кто собирается зарегистрировать фирму или индивидуальное предпринимательство. От подписания договора рекомендуется воздержаться.

У Раков, специализирующихся на семейном бизнесе, возникнут проблемы с деловыми партнерами. Особенно это затрагивает коммунальные услуги и ремонтно-строительные работы. Поставщики могут подвести вас, и это поставит под сомнение дальнейшее сотрудничество. Воздержитесь от монтажа технического оборудования и подписания договора на аренду. Возможны претензии со стороны заказчиков и клиентов.

Львам сегодня звезды советуют ограничить поток поступающей информации. Дело в том, что поступающие сведения не будут способствовать успешному решению текущих вопросов, а скорее наоборот, отвлекать от них. То же самое относится к контактам и разговорам с коллегами. Старайтесь не терять времени на выяснения отношений и воздержитесь от высказывания критических замечаний.

У Дев сегодня могут возникнуть трудности личного порядка. Вы можете быть неуверены относительно целесообразности тех или иных своих инициатив. Также может ухудшиться ваше самочувствие. Кроме того, партнер по бизнесу вряд ли одобрит ваши намерения. Все это может привести к замедлению темпа работы и снижению уровня работоспособности.

У Весов этот день может быть связан с торможением в делах и борьбой за власть и авторитет. Особенно это касается тех, кто работает в сфере недвижимости, строительства, сельского хозяйства или семейного бизнеса. Вам могут отказать в поддержке близкие родственники, члены семьи. Старайтесь не проявлять особого рвения в работе и не забывайте о соблюдении техники безопасности.

Скорпионам, занятым посредничеством и торговлей, возможно, предстоит напряженный день. Не следует доверять людям, с которыми вы мало знакомы. В начале дня вам может поступить информация, которая заставит вас беспокоиться. Обязательно проверяйте достоверность тех сведений, которые поступают к вам из непроверенных источников. Иначе вы можете стать жертвой обмана. Воздержитесь от планирования.

Стрельцам сегодня лучше пока забыть о своих карьерных устремлениях и приготовиться к тому, что многие дела пойдут не так, как вы хотели. Руководящим работникам и ведущим менеджерам звезды не советуют предпринимать важных управленческих и организационных решений. Нежелательно принимать участие в массовых мероприятиях и делать публичные заявления. Берегите свою репутацию.

Козерогам звезды советуют умерить свои амбиции и никому ничего не доказывать. При этом, у вас может быть сильное желание заявить о себе и продемонстрировать другим степень значимости собственной персоны. Однако поступать так – значит действовать во вред самим себе. Ваш авторитет отнюдь не повысится, если вы будете вести себя, не считаясь с мнением окружающих. Также это не лучший день для поездок.

Основной проблемой для Водолеев могут стать препятствия на пути к расширению бизнеса. Попытка выйти на новые рынки сбыта товаров и услуг приведет к столкновению интересов и усилению конкурентной борьбы. Против вас конкуренты могут привлечь представителей фискальных служб, спровоцировав проверки и контрольные закупки. Не исключены штрафные санкции за нарушения дисциплины.

У Рыб возрастет напряжение по линии делового партнерства. Нерешительное поведение партнеров по бизнесу, равно как и ваше желание пойти на радикальные перемены не может являться основанием для успешного сотрудничества. Вести сегодня переговоры и подписывать договоры крайне опрометчиво. Хлопотный день ожидает и тех, чья работа связана с риском, например у пожарных, спасателей, гонщиков и каскадеров.