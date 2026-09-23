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Как не сказать лишнего и при этом насладиться вечерней романтикой — гороскоп на 24 сентября

23 сентября 2026ГороскопыМарианна Басс

13-14 лунные сутки. Гороскоп на сегодня говорит, что эмоции могут выйти из-под нашего контроля, что подпортит и отношения, и жизнь в целом.

Как не сказать лишнего и при этом насладиться вечерней романтикой — гороскоп на 24 сентября
Фото: rumbler.ru

Некоторое придется держать за зубами, иначе просить прощения будем долго и упорно. К вечеру наши романтические отношения начнут расцветать с бешеной скоростью: если утром вторая половинка будет слегка бесить, то после обеда мы будем готовы отдать ей и свое сердце, и печень, и все, что останется. Наслаждаемся этим моментом – он будет по-настоящему классным. Вечер стоит провести спокойно и расслабленно. Можно включить приятное кино или потанцевать под музыку. Главное – получить позитивные ощущения и с ними уйти спать. Читайте личный гороскоп и стройте планы на будущее.

Овен

Сегодня Овны будут думать исключительно о будущем – как именно оно сложится и чего в целом от него они хотят. Постарайтесь построить далеко идущие планы, чтобы все было так, как вы мечтали. Спойлер: все может получиться в лучшем виде. Гороскоп на сегодня для знака Овна говорит, что вы можете встретить интересного человека, который вас удивит и вдохновит. Но аккуратнее – слишком сильно лучше не сближаться.

Телец

Сегодня Тельцам стоит быть общительным до безумия – именно это поможет как продвинуться по карьерной лестнице, так и завести много классный друзей. Вам сейчас не помешает ни первое, ни второе. Гороскоп на сегодня для знака Тельца говорит, что вечером классно сбросить стресс, который уже успел накопиться – сходите в театр или в кино с друзьями. Проведите время отлично.

Близнецы

Сегодня Близнецы услышат много классной информации, которая поможет определиться с будущим и в некоторых вопросах расставить точки над «i». Гороскоп на сегодня для знака Близнецов говорит, что отлично изучать языки или общаться с иностранцами – новая культура вдохновит вас на новые идеи и планы. В будущем они могут классно выстрелить и принести вам много плюшек.

Рак

Сегодня Ракам стоит сконцентрироваться не на работе, а, неожиданно, на общении с друзьями. Именно разговоры с ними подтолкнут вас к новым порывам и планам – от этого и личная, и рабочая жизни заиграют яркими красками. Гороскоп на сегодня для знака Рака говорит, что вы услышите классную информацию, которая может перевернуть все с ног на голову. Прислушивайтесь и активничайте.

Лев

Сегодня Львы будут легко и просто выходить из себя. Поэтому стоит быть предельно осторожным на работе и в общении – можно потерять и то, и другое. Гороскоп на сегодня для знака Льва говорит, что не стоит в этот день начинать что-то с нуля – скорее всего, все ваши планы рассыпятся. Лучше сконцентрироваться на простых делах, которые нужно закончить – это пойдет хорошо.

Дева

Сегодня у Дев в жизни будет происходить много интересного и необычного. Из этого можно черпать классные идеи, поэтому присматривайтесь, прислушивайтесь и переживайте по полной. Гороскоп на сегодня для знака Девы говорит, что очень важно сейчас говорить окружающим комплименты – так вы расположите людей к себе и обязательно продвинетесь по карьерной лестнице.

Весы

Сегодня Весам стоит быть не такими активными, как обычно. Особенно в разговорах – молчание будет золотом. Больше думайте и переваривайте увиденное и услышанное – это будет куда полезнее. Гороскоп на сегодня для знака Весов говорит, что эмоции могут сводить с ума, особенно вечером. Постарайтесь все же держать чувства в узде, чтобы не нарушить баланс в вашей жизни.

Скорпион

Сегодня Скорпионам будет классно – Вселенная сделает для их гармонии и комфорта все. Так что наслаждайтесь и воспользуйтесь случаем творить и креативить – шансов будет масса. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона говорит, что вечером можно пробежаться по магазинам и прикупить себе что-то на сезон. Не бойтесь отдать деньги – иногда стоит себя баловать.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут вспомнить о прошлом и даже подумать о действиях в их сторону. Это опасный момент, который точно обернется не одной ошибкой. Так что держите себя в руках и смотрите только в будущее. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца говорит, что вечером ждите сюрприз – возможно, его приготовит вторая половинка или сама судьба.

Козерог

Сегодня у Козерогов будет гармония, любовь и здоровье. Разве это может не радовать? Наслаждайтесь этим временем и постарайтесь выжать их обстоятельств все. Поверьте, следующий такой шанс нескоро. Гороскоп на сегодня для знака Козерога говорит, что вечером будет много приятных эмоций, связанных и с прошлым, и с будущим. Только аккуратнее в разговорах – можете ляпнуть лишнего.

Водолей

Сегодня Водолеям будет везти как в любви, так и в деньгах. Не упускайте такую возможность – следующая будет нескоро. Активничайте и инициативничайте. Гороскоп на сегодня для знака Водолея говорит, что вечером вы можете потратить ту сумму, на которую совершенно не рассчитывали. Поэтому будьте аккуратнее, заглядывая в магазин, салон или кафе.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут безумно эмоциональны, что может заметно подпортить как отношения, так и жизнь в целом. Постарайтесь не высказывать все, что на языке – это шанс сохранить хотя бы какую-то гармонию. Гороскоп на сегодня для знака Рыб говорит, что вечером классно обновлять что-то дома – интерьер, меню или разговоры. Главное, чтобы это принесло только позитивные эмоции.

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