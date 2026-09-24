Почему сегодня особенно уязвимы сделки с недвижимостью и семейный бизнес — финансовый гороскоп на 25 сентября

Это особенно вероятно, если бизнес ведётся вместе с партнёрами на арендуемой территории. В зоне риска находятся семейный бизнес, строительство, жилищно-коммунальные службы, сельское хозяйство и удалённый труд. При ремонте можно повредить помещение. Лучше не начинать новых проектов в этих сферах и сосредоточиться на сохранении текущих позиций.

Этот день может складываться у Овнов очень напряженно для деловой активности. Есть несколько тем, по которым ситуация может стать особенно проблемной. Сюда относятся деятельность, связанная с заграницей: внешняя торговля, туризм, совместные предприятия и дальние перевозки грузов. Вообще любые поездки и деловые связи сейчас попадают в зону риска. Возможны сложности при оформлении юридических документов.

Тельцов сегодня могут привлекать спекулятивные финансовые операции. Если вам кажется, что так вы сможете быстро заработать много денег, то звезды подсказывают, что это заблуждение. Более того, возрастает вероятность понести убытки от финансовых спекуляций. Крайне нежелательно сейчас брать кредит в банке или оформлять договор на страхование имущества. Отдавайте предпочтение традиционному физическому труду.

Близнецам в этот день будет трудно оказать влияние на складывающуюся ситуацию. Начальство и деловые партнеры могут игнорировать ваше мнение. Чтобы не попасть в неприятную историю, по возможности ограничьте контакты с деловыми партнерами и руководством. У вашего основного партнера дела могут осложняться. Косвенно это ударит и по вашим интересам в бизнесе.

Эмоциональное состояние Раков сегодня может быть настолько неустойчивым, что это самым неблагоприятным образом отразится на показателях в работе. Звезды советуют вам уделить максимум внимания отношениям с коллегами. Именно отсюда могут исходить наибольшие неприятности. Рекомендуется воздерживаться от критических замечаний в адрес коллег.

Львов привлекают грандиозные планы в бизнесе с широким размахом. Однако, если вы собираетесь потратить большие деньги под масштабные проекты, то звезды не рекомендуют этого делать, ввиду того, что сейчас неблагоприятное время для капиталовложений. Особенно это относится к оптовым закупкам товара, предназначенного для последующей реализации в розничной торговой сети.

Девы, так или иначе причастные в своей деятельности к недвижимости, могут понести сегодня убытки. Это тем более вероятно, если вы ведете бизнес вместе с деловыми партнерами на арендуемой территории. В зоне рискованного бизнеса находится семейный бизнес, строительство, жилищно-коммунальные службы, сельское хозяйство, удаленный труд на дому. При ремонте может быть повреждено помещение.

Весы могут избежать многих осложнений в работе, если сознательно ограничат поступающий поток информации. Чем больше времени вы будете уделять поездкам, знакомствам, контактам, деловой переписке и телефонным переговорам, тем ниже может оказаться результативность труда. Ваш главный враг сегодня – спешка и суетливость. Берегите себя от стрессов – не исключены нервные срывы.

В центре внимания Скорпионов сегодня могут быть чисто материальные вопросы: где и каким образом заработать больше денег. Чтобы не тратить силы понапрасну, звезды советуют ничего не менять в сложившемся стиле и практике работы. Работа в составе коллектива над единым проектом пойдет крайне неудачно из-за несогласованности в действиях. Воздержитесь от экспериментов.

Стрельцы, у которых имеются нерешенные вопросы с недвижимостью, могут столкнуться с тем, что эта проблема предстанет перед вами в самой острой форме. Особенно это касается тех, кто работает без прописки и регистрации, вдали от родного дома. Также для вас характерно эмоционально неустойчивое состояние, которое будет приводить к частой смене настроения и непоследовательности в принятии тех или иных решений.

Чем больше работа Козерогов связана с поездками и деловыми бумагами, тем труднее вам будет справиться с осложнениями в делах. Одна из основных причин неприятностей будет связана с недостаточно достоверной информацией, поступающей в ваше распоряжение. Это приведет к неправильному восприятию ситуации и ошибочным решениям. Воздержитесь от завязывания новых знакомств.

Водолеям звезды советуют настроиться на то, что события будут развиваться совсем не так, как вы планировали. Уровень доходов складывается крайне нестабильно. Кроме того, из-за поломки техники может возникнуть потребность в дополнительных расходах, что не лучшим образом отразится на состоянии вашего бюджета. При работе в составе группы вам будет трудно достичь компромисса с коллегами.

Карьерные устремления Рыб сегодня окажутся под большим вопросом. Если вы не желаете понижения в должности или получения взысканий от руководства, то звезды советуют, прежде всего, ограничить свои личностные амбиции. Отстаивая свою позицию, вы можете вызвать недовольство руководства и столкнуться с неприятными последствиями. Воспитывайте в себе исполнительскую дисциплину.