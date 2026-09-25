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Что делать, если утренние инициативы не находят поддержки — финансовый гороскоп на 26 сентября

25 сентября 2026ГороскопыМарианна Басс

Сегодня не стоит усердствовать в первой половине дня: личные инициативы могут остаться незамеченными или вызвать недовольство близких, особенно в семейном бизнесе.

Что делать, если утренние инициативы не находят поддержки — финансовый гороскоп на 26 сентября
Фото: freepik

Лучше переждать и не делать радикальных шагов. Зато вторая половина дня и вечер располагают к росту дополнительных доходов: может поступить предложение о подработке или совместительстве. А некоторым удастся познакомиться с человеком, который сделает выгодное предложение.

Овен

Звезды не советуют Овнам планировать важные дела в первой половине дня. Утренние часы особенно неблагоприятны для ведения переговоров и подписания соглашений о партнерском сотрудничестве. Не рекомендуется делать публичные заявления. Вторая половина дня сложится намного удачнее. Бизнесмены могут рассчитывать на точное исполнение приказов и распоряжений подчиненными.

Телец

В начале дня у Тельцов нарушается трудовой ритм и становится сложнее выполнять текущие дела. Возможны ошибки в работе и в целом снижение производительности труда. Не исключено, что это будет связано с плохим самочувствием. Во второй половине дня – подходящее время для рекламных акций. Допустимо рассмотреть вложения в расширение бизнеса после оценки бюджета и рисков.

Близнецы

Близнецам в начале дня не следует торопиться делать капиталовложения. Деньги, потраченные в это время, вряд ли окупятся в дальнейшем. Особенно это касается оптовых закупок модных вещей, детских и спортивных товаров. После полудня положительные тенденции в делах набирают силу. Звезды советуют заниматься благоустройством рабочего места, проведением ремонтных и строительных работ.

Рак

У Раков в начале дня могут осложниться отношения с членами семьи и деловыми партнерами. Если вы работаете в семейной фирме, то нагрузка на вас увеличится. Постарайтесь переждать время и не делайте ничего радикального. Во второй половине дня вам поступит обнадеживающее известие, после чего дела пойдут успешнее. У торговцев ускорится темп товарно-денежного оборота, вырастет спрос на предлагаемые товары и услуги.

Лев

Львам в начале дня могут прийти дурные новости. Они могут поступить к вам как от случайных знакомых, так и от коллег. Старайтесь в этот период воздерживаться от разговоров на темы, не имеющие прямого отношения к текущим делам. Вторая половина дня располагает к плодотворной, результативной работе. Вы будете обеспечены выгодными заказами и повысите доходы.

Дева

Звезды советуют Девам в первой половине дня воздерживаться от крупных покупок. Деньги, которые вы потратите, могут оказаться израсходованными неэффективно. Либо товар окажется бракованным, либо вы купите его намного дороже, чем могли бы это сделать в другое время. После полудня у вас все начнет складываться самым наилучшим образом. Благодаря возросшему обаянию вы сможете решить сложные вопросы.

Весы

Звезды советуют Весам в начале дня не особенно усердствовать в работе. Ваши личные инициативы могут не оценить. Более того, своей самодеятельностью вы можете вызвать недовольство близких родственников. Это особенно актуально для тех, кто работает в семейных фирмах. Вторая половина дня и вечер располагают к росту дополнительных доходов. Вам могут предложить работу на полставки или по совместительству.

Скорпион

Скорпионам звезды не советуют в утренние часы вступать в общение с незнакомыми людьми. В это время на вашем пути могут встречаться люди, склонные к обману или воровству. Держите бумажник с деньгами и документами в надежном месте. После полудня от друзей к вам придут хорошие известия. Это удачное время для планирования и коллективной творческой работы.

Стрелец

Стрельцам, имеющим свой бизнес, в начале дня звезды не советуют делать инвестиции в развитие акционерных обществ и кооперативов. Также не рекомендуется вступать в финансовые отношения с людьми, которых вы считаете своими друзьями. После полудня наступает благоприятное время для любой профессиональной деятельности. Вы получите выгодные заказы, увеличите уровень доходов.

Козерог

От того, как Козероги поведут себя в той или иной ситуации, во многом зависит успех в работе. Дело в том, что сегодня от вас лично многое зависит. Это день для тех, кто привык к самостоятельности в принятии решений. Начало дня в целом складывается неблагоприятно для инициатив. Старайтесь контролировать эмоции. Отложите наиболее важные дела на вторую половину дня.

Водолей

Водолеям в начале дня звезды настоятельно советуют строго выполнять финансовые обязательства и своевременно оплачивать счета по кредитам. Любая ваша оплошность может обернуться пристальным вниманием со стороны представителей фискальных служб. А вот после полудня наступает благоприятное время. Предприниматели могут договориться с кредиторами об отсрочке платежей.

Рыбы

У Рыб утром может произойти какое-то неожиданное событие, которое заставит внести коррективы в планы. Старайтесь не предпринимать рискованных поступков, повышающих вероятность материального ущерба. Наиболее важные дела рекомендуется отложить на более благоприятную вторую половину дня. В это время вы можете познакомиться с человеком, который сделает выгодное предложение.

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