Почему сегодня отголоски прошлого могут помешать любовным планам — любовный гороскоп на 26 сентября

Обстоятельства, недоразумения или отголоски прошлого способны нарушить ваши планы. Не исключено, что романтические иллюзии повлияют на оценку ситуации, и вы рискуете принять желаемое за действительное. Важно не принимать решения сгоряча и оставить время для проверки фактов. Если что-то кажется неясным, не спешите с выводами — возможно, истинная картина откроется позже.

Овнам стоит помнить, что сегодня обстоятельства, недоразумения или отголоски прошлого могут помешать их любовным планам. Не исключено, что романтические иллюзии повлияют на оценку ситуации. Важно не принимать решения сгоряча и оставить время для проверки фактов.

Тельцам звезды подсказывают, что сегодня ситуация вокруг их романа становится не вполне ясной, внутренний механизм событий полностью или частично скрыт. Возрастает вероятность упустить что-то важное, столкнуться с загадкой, интригой или оказаться перед нарисованной дверью, которая никуда не ведет.

Сегодня любовный горизонт Близнецам могут затуманивать неопределенные обстоятельства, а также их личные иллюзии или коллективные заблуждения. Задача момента – придать таким намекам форму и перевести их в конкретный вопрос, который, смотря по ситуации, было бы неплохо задать себе или партнеру.

Начало дня больше подходит Ракам для общения и романтических инициатив. Позже обстоятельства могут усложнить общение и повысить риск искажений, неверных выводов или недоразумений. Утром можно внимательнее присмотреться к своим ощущениям, а с приближением вечера лучше перепроверять предположения и не торопиться с решениями.

Львам звезды подсказывают, что они временно оказались в сомнительной ситуации, где их может подкарауливать обман, иллюзия или неудачное стечение обстоятельств. В такой обстановке не стоит поддаваться сильным эмоциям или форсировать события со своей стороны.

Девам этот день мешает видеть истину, что может сыграть с ними плохую шутку в любовных делах. Они могут обмануться внешней стороной ситуации или чужого образа, не заметить признаков обмана или манипуляции. Есть риск оказаться в двойственной роли или впасть в иллюзии. Не стоит отбрасывать сомнения.

Сегодня Весов может заинтриговать или насторожить поведение партнера. Если они не очень уверены в себе, это добавит им беспокойства, но звезды советуют им не сгущать краски. Не исключено, что «вторая половинка» сейчас точно так же сомневается, боится повторения прошлого и ждет ободряющего слова.

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня складываются условия для недоразумений и неловких моментов, а иногда и обмана. Вероятность недопонимания с любимым человеком не так уж велика, а вот обстоятельства могут оставить желать лучшего. Есть риск опоздания или отмены свидания, сплетен за спиной.

Сегодня звезды советуют Стрельцам ограничиться в личной жизни миром эмоций, фантазий или воспоминаний. Попытка форсировать события и раньше времени предпринять смелый шаг даст нежелательный эффект. Зато не возбраняется строить планы: несмотря на их размытый контур, в будущем они вполне осуществимы.

В этот день почва под ногами Козерогов не слишком прочна, что может вести к ошибкам в отношениях. В психологическом плане их может подводить тайный страх, иллюзия, ложный принцип, склонность к идеализму или гиперконтролю. В житейской части им может мешать поглощенность работой или бытовой хаос.

Сегодня Водолеям придется принять во внимание возможные заминки, задержки и неясности в составленных романтических планах. Не исключено, что придется столкнуться с опозданием на условленную встречу или от партнера долго не будет известий. Все это будет нагнетать интерес и подогревать интригу.

Сегодня утром у Рыб остается время для того, чтобы разобраться в собственных чувствах или настроиться на нужную эмоциональную волну. Звезды советуют им поторопиться, так как во второй половине дня акцент сместится с личных эмоций на общую картину. Возможно, чем-то заинтригует поведение партнера.