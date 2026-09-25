Когда лучше мечтать и строить планы, а когда воздерживаться от действий — гороскоп на 26 сентября

Возможно одностороннее или взаимное искажение восприятия в партнерстве или диалоге. Не исключается опоздание, отсутствие, недопонимание, сомнение, загадка, скрытность, элемент интриги или манипуляции. Опасно прятаться за ширмой виртуального образа, создавая себе ложный имидж или идеализируя другого человека: это закрепляет искаженное восприятие, мешает прямо разрешать противоречия и со временем подтачивает доверие.

На сегодня Овнам не стоит планировать важные старты с прицелом на будущее. Не помешает осмотрительность и в текущих делах: возможны минуты слабости, проблемы с дисциплиной и собранностью. Среди ловушек этого дня – иллюзии, обман, ложный имидж, «недосып», неверная самооценка, влияние алкоголя. Во второй половине дня предпринятые не в лучшей форме действия могут нанести ущерб личной репутации.

Сегодня Тельцы будут зависеть от чужого мнения и настроения – к сожалению, это вообще ни разу не выгодно и не полезно. Придутся крутиться, вертеться и подстраиваться. Гороскоп на сегодня для знака Тельца говорит, что будет масса задач к вечеру, поэтому если в утреннее время можно будет почиллить, то позже придется набрать серьезные обороты.

Сегодня развитие событий намекает Близнецам на пробелы и искажения, которые имеются в их собственном плане или в коллективной программе. Похоже, в какой-то части составленного прогноза или сценария мечты расходятся с реальностью – например, сохраняются иллюзии прошлого или неверно оценены чьи-то личные качества. Пока в этой части не наведена хотя бы частичная резкость, не стоит идти дальше.

Сегодня в интересах Раков сбавить темп, стать дальновиднее, минимизировать риски от лжи и иллюзий в общении со значимой для себя персоной. Обстановка не отличается ясностью, и прибавлять к объективной неопределенности свою небрежность или слепую веру – значит удвоить вероятность проблем. Ошибка (особенно во второй половине дня) может дорого стоить и в текущих делах, и на пути к долгосрочной цели.

Сегодня звезды не советуют Львам спешить с новым стартом. Общие планы и идеалы верны, но проблематичны конкретные шаги. Чтобы пойти вслед за мечтой или вернуться к реализации долгосрочной программы, пока может не хватать энергии или технического оснащения. День может указать на тайные уязвимости, на пробелы в подстраховке или сомнительный пункт в личной репутации, на скрытые интриги или обман.

Сегодня звезды рекомендуют Девам удвоить внимательность – особенно, если дело касается долгосрочного плана, важной цели или ситуации, где уже возникали признаки неясности или двойственности. В этот день возрастает вероятность принять обман за правду, очароваться ложной концепцией или обмануться в конкретном человеке. Стоит быть аккуратнее при выборе партнера или посредника в финансовых делах.

Сегодня Весам важно видеть признаки иллюзий, обмана или своего двойственного положения. Стоит отдавать себе отчет в неловкости или туманности сложившейся ситуации, в возможных чужих сомнениях или нечестности, в риске неверно позиционировать себя или «подмочить» свою репутацию. Но не стоит создавать из-за этого конфликт – возможно, будет достаточно прояснить некоторые моменты путем переговоров.

Сегодня Скорпионов может ждать свободное утро, но во второй половине дня у них появятся дела. Возможно, наступит время плановых работ, лечебных процедур, оформления документов или выполнения обязательств. Но при этом ситуация вряд ли будет способствовать ясности, честности, аккуратности и надежности. Есть риск столкнуться с загадкой, противоречием, обманом, интригой, задержкой, некомпетентностью.

Стрельцам этот день мешает выйти из-под власти фантазий или иллюзий. Во второй половине дня они смогут обернуть себе данное обстоятельство на пользу, направив свой идеализм, ностальгию или сомнения в чуть более продуктивное русло – но звезды не рекомендуют им увлекаться, даже если набрало силу вдохновение. Можно мечтать и строить планы, но лучше пока воздерживаться от любых конкретных действий.

Сегодня Козерогам будет полезно напомнить себе о своих истинных приоритетах, уточнить свои основные планы и принципы. Это поможет им избавиться от сомнений или уменьшить их число, а в объективно неопределенной ситуации выбрать наиболее правильную для себя линию поведения. Важно не реагировать на провокации, минимизировать неясность в собственном статусе и обман в общении со значимым человеком.

Водолеям стоит учитывать долю неясности, которая присутствует в сегодняшней обстановке. Могут возникать задержки в реализации задумок, затягиваться процессы, задерживаться вести или сопровождаться туманными намеками речи. Возможно, будет интриговать ожидаемый шаг со стороны другого человека. Звезды советуют не тревожиться по этому поводу: заминка или дух секретности не слишком нарушит планы.

В начале этого дня Рыбам стоит прислушаться к собственным сомнениям и предчувствиям: в чем-то они оправдаются. Рыбам, желающим уделить время себе, лучше использовать для этой цели утро. Вторая половина дня может перенаправить внимание на долгосрочные планы или на туманные обстоятельства, которые не будет лишним прояснить. Стоит проверить надежность партнера, посредника, продавца, покупателя.