Как не потерять способность наслаждаться моментом — любовный гороскоп на 29 сентября

Если начать придавать слишком большое значение отдельным деталям, особенно внешним эффектам, драгоценная способность наслаждаться моментом может быть утрачена. Водолеям стоит избегать навязчивых мыслей и нехватки психологической гибкости. Важно не принимать решений на пике переживаний и заранее обозначать свои границы.

В этот день Овнам придется либо стать изобретательнее, либо заранее смириться с помехами и противоречиями, если они решили проявить в личной жизни инициативу (особенно если их любовный порыв связан с дорогими развлечениями, подарком или романтическим ужином).

Этот день способен подарить Тельцам душевный подъем и рост надежд. В то же время роман начинает требовать от них все больше сил, заставляя волноваться и усиливая эмоциональную вовлеченность. Появляются предпосылки для резких перепадов настроения — от вспышек страсти до сцен ревности.

Сегодня звезды советуют влюбленным Близнецам не игнорировать мелкие настораживающие факторы в обстановке и в своем собственном настроении. Не все сейчас очевидно, и некоторые изменения могут проявиться не сразу. Не исключено, что есть почва для недопонимания, допущен промах или вокруг романа ходят сплетни.

В этот день звезды не советуют влюбленным Ракам форсировать события. Их ощущения могут подсказать, что момент не слишком удачен, но важные выводы лучше проверять фактами и спокойно обсуждать с партнером. Лучше не торопиться с подарком и первым шагом. Не стоит рассчитывать сейчас и на быстрый прогресс: в романе может наметиться временная пауза или откат назад.

Львам этот день показывает, что в их личном общении меняется тон. Какой-то потенциально болезненный нюанс ждет дополнительного обсуждения. Эмоциональный подъем этих суток благотворен, если преобладают позитивные чувства, но чреват нагнетанием напряженности, если победу одержит негативный настрой.

Этот день может принести Девам затруднения или странности в процессе личного общения, но они вряд ли придадут этому факту негативный смысл. Не исключено, что сегодня они решат трактовать в положительном ключе даже откровенно подозрительные признаки, чреватые для них неприятностями и разочарованием.

Этот день заставляет Весов смотреть на любовь как на важную часть эмоционального благополучия, которую иногда нужно переосмыслить и поддержать. В их мыслях может возникнуть ощущение воронки или тупика из-за неотступной идеи. Возможно, их начнет сильнее волновать эротическая или материальная сторона романа.

Скорпионам звезды намекают, что сегодня не в их интересах активно включаться в любовный диалог. Помимо внешних помех, он может не заладиться по причине собственного настроения или поведения. Не исключено, что в нужный момент пропадет красноречие или не хватит решимости затронуть желаемую тему.

Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня в любом деле может возникнуть заминка, и дела сердечные вряд ли станут исключением. Возможно, задержится письмо, не хватит средств на задуманное мероприятие или не выйдет встретиться в условленном месте. Некоторые моменты дня начнут напоминать о прошлом.

В этот день звезды советуют Козерогам выбирать спокойные сценарии общения с любимым человеком, которые не лишат их душевного равновесия. Стоит избегать всего, что может вести к лишним всплескам страстей и перегрузке впечатлениями, отложить обсуждение волнующих и чересчур интригующих деталей.

Водолеев этот день способен сделать более чувствительными и упрямыми, подверженными навязчивым мыслям и желаниям. Им может не хватать психологической гибкости. Если в любовных отношениях усиливаются ревность или соперничество, важно не принимать решений на пике переживаний и заранее обозначать свои границы.

Рыбы имеют шанс провести этот день приятно и получить от свидания положительные эмоции, если будут спокойно относиться к мелочам. Если они начнут придавать слишком большое значение отдельным деталям (особенно внешним эффектам), драгоценная способность наслаждаться моментом может быть утрачена.