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Почему сегодня полезно взглянуть на бизнес с точки зрения долгосрочной стратегии — финансовый гороскоп на 29 сентября

28 сентября 2026ГороскопыМарианна Басс

Оптимистический настрой поможет обрести динамику в реализации планов. В начале дня прекрасное время для тех, у кого масштабные планы и кто настроен на самостоятельное решение вопросов.

Почему сегодня полезно взглянуть на бизнес с точки зрения долгосрочной стратегии — финансовый гороскоп на 29 сентября
Фото: IStock

Очень полезно взглянуть на свой бизнес с точки зрения стратегии развития в долгосрочной перспективе. Поднявшись над суетой повседневности, вы сумеете увидеть резервы будущего роста.

Овен

Чем раньше Овны приступят к делам сегодня, тем лучше будут результаты работы по итогам дня. Многие из вас получат прекрасные шансы для укрепления деловых позиций и развития партнерства. Вам удастся успешно поработать в составе коллектива. Обязательно обменивайтесь мнениями с друзьями и единомышленниками по поводу дальнейших планов по развитию бизнеса.

Телец

Начало дня сложится исключительно удачно для деловой активности Тельцов. Постарайтесь не упускать это благоприятное время и пораньше приступайте к работе. Звезды советуют составить четкий план действий и придерживаться его в течение всего дня. Те, кто способен на последовательные усилия в движении к цели, будут вознаграждены. Бизнесмены могут быть уверены в надежности своих подчиненных.

Близнецы

Близнецам, работающим в сфере, имеющей отношение к издательству, типографии, дизайну, удача улыбнется в первой половине дня. Запланируйте с утра наиболее важные дела. Особенно успешно у вас пойдут рекламные акции, дальние поездки, оптовые закупки и консультации. Звезды советуют использовать все доступные вам средства для продвижения товаров и услуг на рынках не только своего города, но и в других регионах.

Рак

Раки с полным основанием могут ожидать пополнения бюджета за счет успешной деятельности деловых партнеров. Наибольшие доходы могут поступить к тем, кто активно вовлечен в программы с партнерскими отчислениями. На ваши банковские счета могут прийти деньги. Открытие банковского счета и оформление ипотечного кредита допустимо рассматривать после проверки условий. Займы требуют оценки рисков.

Лев

Львам следует усилить работу по наращиванию и укреплению деловых связей. Этот день связан с интенсивным информационным обменом, контактами с другими людьми, поездками, встречами, перепиской. Вы сумеете договориться с самыми разными людьми и получите доступ к ценной информации. Некоторые из новых людей, с которыми вы познакомитесь в это время, станут вашими партнерами.

Дева

Девам рекомендуется сосредоточиться на выполнении текущих дел и стараться не отклоняться от графика работы. В целом вам удастся продвинуться вперед в своих проектах и повысить уровень доходов. Те, кто занят физическим трудом и ремеслами, повысят уровень своего профессионального мастерства. Не следует пытаться каким-то образом повлиять на поведение своих коллег.

Весы

Весам звезды советуют сохранять оптимистичный настрой и надеяться только на свои силы. Возросшая самооценка позволит вам браться за решение масштабных вопросов. Ваши инициативы и начинания найдут полное понимание, поддержку и развитие у окружающих. Особенно это относится к тем, кто работает в творческой среде или связан со спортом, воспитанием детей, индустрией моды и развлечений.

Скорпион

У Скорпионов сегодня лучше всего будет получаться работа, требующая глубокого сосредоточения и исследовательских способностей. Утром хорошо поработают криминалисты, ученые. Вы можете преуспеть в мелкой ручной работе. Этот день располагает к успешному решению проблем, связанных с недвижимым имуществом. Речь идет о поиске помещения в аренду, а также о вопросах обмена, покупки и продажи недвижимости.

Стрелец

Стрельцам удастся хорошо поработать сегодня, если вы имеете отношение к компьютерной технике, электронике и техническим новинкам. Усиливается творческое мышление и способность к обучению, что положительно отразится на повышении уровня профессиональных знаний. Вы сможете найти оригинальные выходы из достаточно затруднительных ситуаций. Хорошее время для транспорта и торговли.

Козерог

У Козерогов в целом благоприятный день для производительного труда и адекватного материального вознаграждения за него. Безработным в первой половине дня улыбнется удача, и они найдут хорошую работу, которую давно искали. Перед руководящими работниками открываются новые возможности для продвижения вверх по карьерной лестнице. У вас будет достаточно энергии и трудолюбия, чтобы справиться с большим объемом работы.

Водолей

Оптимистический настрой поможет Водолеям обрести динамику в реализации своих планов. В начале дня будет прекрасное время для тех, кто имеет масштабные планы и настроен на самостоятельное решение вопросов. Очень полезно будет взглянуть на свой бизнес с точки зрения стратегии развития в долгосрочной перспективе. Поднявшись над суетой повседневности, вы сумеете увидеть резервы будущего роста.

Рыбы

Рыбам, занимающимся предпринимательством, в первой половине дня звезды советуют заниматься урегулированием вопросов с налогами. Визит в налоговую инспекцию и беседа с инспектором помогут вам надолго решить соответствующие вопросы. Хорошо пойдут дела у тех, кто работает в гостиницах и в ресторанах. А вот на надежность в поведении деловых партнеров сегодня вряд ли стоит рассчитывать.

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