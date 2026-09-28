ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНатальная карта2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майяАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Почему сегодня важно стремиться к балансу в быту — гороскоп на 29 сентября

28 сентября 2026ГороскопыМарианна Басс

18-19 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Тельца заставляет учитывать материальную сторону любого дела, а в ней не обойдется без заминки (например, задержки платежей или доставки товаров).

Почему сегодня важно стремиться к балансу в быту — гороскоп на 29 сентября
Фото: Рамблер

Затруднения особенно вероятны, если возникли дополнительные креативные идеи и смелые вдохновенные инициативы: добавилось запросов в сфере творчества, рекламы, кулинарии, досуга или активных развлечений, хочется побаловать детей, не поскупиться на подарок, купить что-то к отпуску, поесть вкусного или угодить капризам любимых. Также в течение дня не исключены задержки вестей, переносы встреч и поездок, паузы в разговорах.

Овен

Сегодня энтузиазм Овнов может натолкнуться на барьер практического свойства. В какой бы сфере их ни посетило вдохновение (игровой, любовной, творческой, рекламной, кулинарной, деловой), им может не хватать ресурсов или материалов. День может спровоцировать рост запросов, капризы у любимых или детей – но также сомнения в выборе, заминки в финансовой части или проблемы с приобретением желаемого.

Телец

Сегодня Тельцы многое примут близко к сердцу, так как многое прямо касается их интересов. Вместе с надеждами этот день может принести рост запросов и дополнительные потребности. Некоторые Тельцы столкнутся с ростом аппетитов и требований у своих детей и домочадцев. Может появиться новое поле для хлопот в доме или в другой сфере, наметиться беспокойный период с риском ссор или переутомления.

Близнецы

Близнецов звезды предупреждают о вероятности небольших заминок в их текущих делах. Финансовые и иные затруднения этого дня могут создать неудобства, но одновременно будут и полезным сигналом. Возможно, некая мелочь напомнит внимательнее отнестись к самочувствию или укажет на трудности с покупкой или оплатой услуг, сомнительные моменты общения с коллегами либо мелкие осложнения в предстоящих поездках.

Рак

Сегодня у Раков есть возможность сделать паузу перед тем или иным шагом в материальной сфере. Чужой пример или собственная наблюдательность поможет им предвидеть возможные побочные эффекты от операций с вещами, деньгами или активами, намекнет на риск биржевых игр или на вероятные затруднения в связи с крупными тратами. В этот день лучше избегать начала переговоров, важных покупок и новых сделок.

Лев

Сегодня в качестве конкретной мотивации для Львов может выступить материальный фактор. Ситуации дня побуждают к подъему запросов, в том числе, в финансовом или вещественном выражении. Может возрасти стремление к росту доходов, обустройству жилья или статусным покупкам, к выгодной сделке или получению компенсации. Стоит помнить, что это почва для возможных споров, вопрос не может быть решен сразу.

Дева

Сегодня Девам стоит спокойнее относиться к желаниям, которые способна спровоцировать у них обстановка – в том числе, к подъему финансовых ожиданий, планам покупок или надежде обогатиться в чужих краях. Возможно, это влияние внешних воздействий (психологических манипуляций или рекламного прессинга). Уже завтра в этой части может обнаружиться подвох, возникнуть вопрос или наметиться пауза.

Весы

Сегодня Весам стоит взять паузу в контактах и размышлениях. В финансовых вопросах важно соблюдать установленные договором сроки кредитных и других обязательных платежей, а необязательные расходы заранее сопоставлять с бюджетом. Если возникнет желание сделать себе подарок, его лучше обдумать без спешки и перенести, если покупка не укладывается в текущие возможности.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам повременить с высказыванием своих идей, включением в переговоры и ответами на предложения. Чем влиятельнее собеседники, выше ожидания или сильнее чувства, тем больше оснований не спешить: есть риск поспешить с выводами, быть неверно понятым или согласиться на сомнительные условия. Собеседники и партнеры сейчас либо не слишком надежны, либо не во всем уверены.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит рассчитывать на полное удовлетворение всех своих ожиданий. Возможны перебои в поставках, проблемы с нужными покупками или продуктами, заминки в финансовой части или в работе помощников. Звезды советуют держаться умеренных запросов: расширяя свой список задач, завышая аппетиты или поднимая требования к другим людям, в этот день есть риск лишь добавить себе хлопот.

Козерог

Сегодня звезды дают Козерогам опору в виде врожденной практичности, благодаря которой они успешно решают свои текущие задачи или находят разумные компромиссы в затянувшихся неоднозначных историях. Тупиковой для них в этот день будет область целевых контактов. Желательно воздерживаться от переговоров и перехода к новым темам, не стоит торопиться с отправкой официальных запросов и важных писем.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям стремиться к точке баланса в быту, расходах и питании, а в психологическом плане к душевному равновесию. Не стоит усиливать внутреннее напряжение чрезмерными эмоциями (особенно негативными, например, ревностью, возмущением или завистью). Роль триггера в этот день могут сыграть материальные и жилищные проблемы, любовные страсти, желание реванша или компенсации.

Рыбы

Сегодня у Рыб возможны небольшие удачи в текущих делах, но у них в любой момент может возникнуть вопрос или сомнение. Не исключены и технические заминки, затрудняющие ход привычных дел (например, задержки платежей или известий). Также в течение дня могут появляться лишние или вредные желания. Не стоит приступать в этот день к новому объему работ и расширять свой стандартный список покупок.

Рамблер: последние новостиКакие семейные вещи считаются хранителями родаГороскоп на 1 октября 2026 годаПочему нельзя мыть пол сразу после ухода близкого человека
Гороскопы
Как найти поддержку у единомышленников и не потерять оптимизм — гороскоп на 1 октября
Как найти поддержку у единомышленников и не потерять оптимизм — гороскоп на 1 октября
Гороскопы
Почему сегодня даже неловкий разговор лучше молчания — любовный гороскоп на 1 октября
Почему сегодня даже неловкий разговор лучше молчания — любовный гороскоп на 1 октября
Политика конфиденциальностиУсловия использования