Что делать, если прошлое напоминает о себе сильнее, чем хотелось бы — любовный гороскоп на 30 сентября

Если утром вы будете отталкивать воспоминания, вечером они могут напомнить о себе сильнее. Полезно спокойно признать свои чувства и не принимать важных решений под их влиянием. Возможно, что-то напомнит о прошлом и его полезных уроках в делах сердечных.

Сегодня утром большую роль в исполнении любовных задумок Овнов сыграет материальная часть, но будет важным и настроение партнера: если он не в духе, его реакция на подарок или сюрприз может быть неоднозначной. Если хочется сменить тему или оживить контакт после перерыва, лучше дождаться вечера.

Сегодня на линию поведения и направление мыслей Тельцов влияют их собственные чувства, а также настроение, планы и привычки партнера. Если утром им еще кажется, что они полностью сохраняют самостоятельность, то вечером разговор или новость может заставить внимательнее отнестись к собственным потребностям.

Сегодня самым интересным временем для влюбленных Близнецов, вероятно, станет вечер. Именно тогда очередной поворот событий даст им новый импульс в виде неожиданной новости или внезапного озарения. К сожалению, не все будет в их власти и им придется подстраиваться к стечению обстоятельств.

Сегодня не в интересах Раков спешить с отправкой любовного письма или началом важного личного разговора. Многие Раки будут чувствовать необходимость паузы интуитивно. Новый импульс общению с пассией даст вечер. Не исключено, что поводом для оживления контакта послужит сюрприз или срочное дело.

Сегодня Львам может быть сложнее сдерживать сильные эмоции, включая раздражение или ревность. Утром обстоятельства удержат их от активных шагов, но вечером новость, сюрприз или перемена настроения способны сделать их импульсивнее. Перед важным заявлением лучше дать себе время успокоиться.

Сегодня относительный или полный душевный покой Дев способен нарушить вечер. В конце дня они могут получить послание от любимого человека или услышать о нем какие-то новости, которые не оставят их равнодушными, посеют в их сердце неожиданную смуту или заставят их пересмотреть свои недавние планы.

Сегодня чувства Весов остаются неизменными в своей противоречивости, но мысли могут принять другое направление. Скорее всего, изменения принесет вечер. Весам, ощутившим себя в ловушке или любовном тупике, вечерние события подарят новый взгляд на ситуацию. Он не решит их проблем, но даст им надежду.

Для влюбленных Скорпионов этот день может начаться с неопределенности, нерешительности или попыток удержать баланс. Вечером им может стать сложнее сохранять спокойствие, особенно если накопились сильные эмоции. Перед обсуждением спорной темы лучше сделать паузу и вернуться к ней, когда удастся спокойно сформулировать позицию.

Сегодня влюбленным Стрельцам может быть трудно отделить настоящее от опыта прошлого, который заметно влияет на личные дела. Если утром они будут отталкивать воспоминания, вечером те могут напомнить о себе сильнее. Полезно спокойно признать свои чувства и не принимать важных решений под их влиянием.

Сегодня звезды советуют Козерогам ценить стабильные стороны личной жизни и намекают, что наслаждаться ими лучше до наступления вечера. В конце дня новый поворот событий добавит ярких эмоций, но одновременно грозит лишить драгоценного спокойствия (например, всколыхнув память о драматичном прошлом).

Сегодня важным временем для отношений Водолеев станет вечер. Хотя внешние обстоятельства или собственные эмоции могут влиять на них сильнее обычного, им важно доверять своему выбору и спокойно обдумывать инициативы и реакции, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

В этот день влюбленным Рыбам помогают наблюдательность и опыт, но некоторые детали они предусмотреть не в силах. Даже если основная часть дня пройдет согласно их ожиданиям, вечером их может ждать сюрприз, новость или повод для хлопот. Возможно, что-то напомнит им о прошлом и его полезных уроках в делах сердечных.