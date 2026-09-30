Почему сегодня стоит осмотрительнее тратить деньги — финансовый гороскоп на 30 сентября

В то же время это прекрасный день для раскрутки бизнеса: публикация рекламных объявлений, проведение презентаций и выставок, переговоры с иностранцами и партнёрами из других регионов.

Овнам звезды советуют ориентироваться на коллективные виды деятельности. Обязательно прислушивайтесь к советам друзей и единомышленников. Ориентируйтесь на использование новых технологий в своей работе. Вы преуспеете в тех вопросах, которые ориентированы на будущее, на перспективу. Можно с успехом проводить строительные работы, заниматься обустройством на рабочем месте.

Тельцы могут почувствовать реальную поддержку со стороны руководства и представителей власти. В это время бизнесмены могут договориться о получении выгодного госзаказа. Хорошо пойдут дела у тех, кто занимается торгово-закупочной, посреднической и консультационной деятельностью. Допустимо рассмотреть договоры на оптовую закупку товара после проверки условий.

У Близнецов этот день благоприятствует заграничным командировкам, туристическому и рекламному бизнесу. Посещение международной выставки даст вам много идей и придаст новый импульс к развитию. Наиболее успешно поработают те, кто не занимает руководящих должностей, однако предпочитает действовать самостоятельно. Индивидуальные предприниматели смогут получить выгодные заказы.

Звезды создают для Раков благоприятные условия для внешнеторговой деятельности. Зарубежные валютные счета и денежные переводы допустимо рассматривать только с учетом требований банка и законодательства. Торговые и транспортные услуги набирают обороты. Рекомендуется вести себя как можно более активно. Успешно пойдут все те дела, инициатором которых будете вы лично. Особенно удачными будут контакты и поиск новых полезных знакомств.

У Львов отмечается рост доходов от партнерского сотрудничества, оказания консалтинговых услуг. Можно изучать рынок страховых услуг и консультироваться с юристами. Звезды благоприятствуют в индивидуальной трудовой деятельности. Особенно успешно пойдут дела у работников ночных заведений, ресторанов, гостиниц. Можно рассчитывать на поддержку со стороны работодателя в виде дотаций на питание и проезд.

Возросшие предпринимательские способности Дев звезды советуют подкрепить сотрудничеством с группой единомышленников. Сегодня вы преуспеете в любой работе, требующей творческого подхода и коллективных усилий. Это прекрасный день для учреждения акционерных обществ, товариществ, кооперативов. Можно заниматься долгосрочным планированием и проектно-конструкторской работой.

Весам, заинтересованным в карьерном росте, этот день предоставит шансы для продвижения к своей цели. Звезды советуют вам проявить настойчивость и умение отстаивать интересы. Если вы уверены в своей правоте, то смело отстаивайте свою позицию перед влиятельными людьми. Если вы ищете дополнительную подработку, то можете получить приглашение на работу по совместительству или на полставки.

Скорпионам, занятым торгово-закупочной деятельностью, становится сложно определить приоритетное направление: сосредоточиться на связях с оптовыми поставщиками продукции или расширять розничную торговую сеть. Оба направления могут быть в равной степени успешными. Звезды советуют уделить внимание укреплению деловой репутации. Хорошо идет расширение географии бизнеса, выход на новые рынки.

Отличный день для Стрельцов, занимающих руководящие должности и готовящихся к проведению структурных реформ в своей фирме. Вы проявите свои лучшие менеджерские и организаторские качества. Можно заниматься обновлением производства, оптимизировать бюджет. Кадровые перестановки пройдут безболезненно. Бизнесмены сумеют получить выгодные государственные заказы.

Козерогам звезды советуют осмотрительнее тратить деньги. Не поддавайтесь эмоциональным порывам и не позволяйте другим людям убедить себя в целесообразности той или иной покупки. Это прекрасный день для раскрутки бизнеса. Прежде всего, речь идет о публикации рекламных объявлений, проведении презентаций и выставок. Можно успешно вести переговоры с иностранцами и партнерами из других регионов.

Водолеям звезды не советуют сегодня предпринимать какие-либо инициативы. Особенно это касается действий, предпринимаемых под влиянием повышенной эмоциональности. Вы сможете добиться отличных результатов в работе благодаря возросшему упорству и вниманию к деталям. В этом смысле удача ожидает всех тех, кто занят физическим трудом: в промышленности и в ремонтных службах.

Рыбам звезды советуют вести себя открыто и смело. Возрастает позитивная роль делового партнерства в бизнесе. Если вы заняты выполнением клиентских услуг, то ваша популярность среди заказчиков значительно вырастет. Занятые в индустрии развлечений, моды и отдыха запомнят этот день как один из лучших. Проявят свои таланты деятели сценического искусства – гастроли артистов театра и шоу-бизнеса пройдут успешно.