Как отличить правду от вымысла в потоке новостей и сплетен — гороскоп на 30 сентября

Конечно, с помощью разговоров с близкими. Передохнув от эмоциональной мясорубки, мы будем чувствовать себя куда лучше. Хорошо болтать налево и направо. Только стоит проверять все услышанное на факты – кто-то может приукрасить информацию, а кто-то – откровенно солгать. Не стоит никуда спешить – так мы только совершаем дополнительные ошибки. Двигаемся размеренно, продумывая каждый шаг. И беремся за те задачи, которые прежде нам не поддавались – сегодня у нас получится довести их до конца. Читайте личный гороскоп и не бойтесь взяться за что-нибудь новенькое.

Сегодня Овнам стоит с головой погрузиться в работу – вы можете показать начальству, насколько классно справляетесь со своими обязанностями. Возможно, босс подумает о повышении. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует задавать волнующие вопросы – сейчас вы услышите важные ответы, которые не раз повлияют на ваше будущее. Так что больше говорите со всеми вокруг.

Сегодня Тельцам будет круто везти, особенно если они будут активными и инициативными. Так что старайтесь быть везде первыми и очень много общаться – рецепт успеха на этот день. Гороскоп на сегодня для знака Тельца говорит, что не стоит терпеть то, что не нравится – обязательно высказывайтесь, но делайте это аккуратно, чтобы никого не обидеть лишний раз.

Сегодня Близнецам стоит меньше говорить и больше делать, но при этом думать над каждым действием, чтобы не совершить ошибку – риск велик. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует просить помощи у близких и родных – они дадут вам надежду на классное будущее. Не игнорируйте и чужие просьбы – карма это точно отметит и в будущем наградит вас за хороший поступок.

Сегодня Ракам стоит больше общаться с незнакомцами – вы встретите очень интересных и даже полезных людей. Так что не стесняйтесь разговаривать. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует вечер провести в тишине и покое – вам стоит погрузиться в свои мысли и поразмышлять над будущим. Что именно вы хотите и к чему стремитесь – очень важные вопросы.

Сегодня Львам стоит больше думать не о себе или других, а о насущных вещах: хозяйственных проблемах, важных покупках, о здоровье и лечении. Да, возможно, это скучно, но просто необходимо. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует также поговорить о работе с коллегами, которым вы доверяете – наметьте план на будущее и выполняйте его вместе.

Сегодня Девам можно немного расслабиться – дел будет не так много, как обычно. Фантазии о будущем могут стать реальностью, если вы продумали хороший план. Полезно купить что-то небольшое, но приятное для домашнего уюта. Также это отличное время для серьезных решений – в этот день вы не побоитесь рисковать, и это обязательно окупится. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует обращать больше внимания на мелочи – в них кроется весь смысл.

Сегодня Весам стоит притормозить – вы так гонитесь за своими целями, что совершается ошибки то тут, то там. Не спешите, двигайтесь размеренно. В разговорах стоит прислушиваться к собеседникам – узнаете новости и сплетни. Только проверяйте все на факты – будет много ложной информации. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует взяться за новые дела – у вас все будет получаться в лучшем виде.

Сегодня Скорпионам нужно болтать налево и направо – услышите много полезной информации и сплетен. Но проверяйте новости на факты – будет много лжи. В этом, кстати, вам поможет интуиция. Только она подскажет, к чему стоит прислушаться, а что – проигнорировать. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует меньше нервничать – вы раздуваете из мухи слона.

Сегодня Стрельцам нужно показать конкурентам, где раки зимуют. Только делайте это осторожно – без психологического и физического насилия. Будьте внимательны ко всему и меньше фантазируйте – легко угодить в ловушку своих же иллюзий. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует ловить и записывать свои идеи, но не реализовывать их – время еще не пришло.

Сегодня Козерогам стоит общаться налево и направо – услышите много новостей и сплетен. Только проверяйте информацию на факты – кто-то может приукрасить или откровенно солгать. Никуда не спешите – так вы можете совершить фатальные ошибки. Двигайтесь размеренно. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует меньше нервничать – все не так плохо, как вам кажется.

Сегодня Водолеям стоит усилить контроль, чтобы все шло точно по плану. Звезды советуют больше времени проводить в тишине и одиночестве – так ошибок в делах будет куда меньше. Вечером нужно больше общаться – услышите много новостей и сплетен. Но проверяйте информацию на факты – будет много лжи. Гороскоп на сегодня для знака Водолея рекомендует быть осторожнее с деньгами – можно много потратить.

Сегодня Рыбам будет непросто: настроение будет меняться со скоростью света, а события проверять нервы на прочность. Успокоиться, как всегда, помогут разговоры с близкими. Задач будет так много, что времени на отдых не останется – беритесь за несколько дел сразу, чтобы все успеть. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует больше фантазировать – это поможет не только в личной жизни, но и в работе.