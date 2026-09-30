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Почему сегодня удача ждёт тех, кто занят физическим трудом или творчеством — финансовый гороскоп на 1 октября

30 сентября 2026ГороскопыМарианна Басс

День может сложиться благоприятно для тех, кто занят конкретной практической работой, особенно физическим трудом в промышленном производстве и ремонтных мастерских.

Почему сегодня удача ждёт тех, кто занят физическим трудом или творчеством — финансовый гороскоп на 1 октября
Фото: IStock

Бизнесменам стоит сосредоточиться на модернизации и техническом перевооружении, уделяя внимание деталям и качеству. Хорошо проявят себя изобретатели. А творческие профессии смогут в полной мере раскрыть свои таланты: наибольший успех ожидает деятелей шоу-бизнеса, консультантов, актёров и ювелиров. Работники сферы услуг почувствуют приток заказчиков и рост доходов.

Овен

Для Овнов сегодняшний день может оказаться подходящим для укрепления и приумножения своей недвижимой собственности. Выручка может расти у тех, кто работает в магазинах и на оптовых складах. Недвижимость в этот период способна стать дополнительным ресурсом для получения дохода. Для бизнесменов полезным направлением может оказаться ремонт помещений и улучшение условий труда для своих сотрудников.

Телец

Тельцов ждет насыщенный в информационном плане день. Звезды советуют воспользоваться этим благоприятным днем, чтобы повысить уровень своей информированности по тем или иным вопросам. Успешным день станет для тех, кто имеет отношение к учебному процессу, организации курсов, школ, лекций, выставок. Хорошо проходят деловые встречи, поездки и обмен мнениями. Растут объемы перевозок грузов.

Близнецы

У Близнецов может наступить благоприятное время для получения заметного дохода от сделок с недвижимостью. Работники агентств по сделкам с недвижимостью могут увидеть больше возможностей для активной работы. Если вы являетесь собственником земли или помещений, условия их сдачи в аренду могут оказаться особенно выгодными для вас. Труд крестьян сегодня тоже способен принести хорошие результаты.

Рак

Ракам звезды советуют проявлять личную инициативу в установлении деловых контактов. Наиболее удачное направление деятельности сейчас связано с информационным обменом. Это хорошее время для деловых встреч, расширения связей, появления новых деловых знакомств, поездок. Особенно успешно проходят личные инициативы. Успешно проходит работа с документами. Могут вырасти доходы в торговле.

Лев

Львы сегодня могут получить неплохую возможность увеличить уровень доходов за счет дополнительной работы помимо основной. Вам могут предложить подработку на полставки или по совместительству. Звезды советуют заранее продумывать публичные заявления и формулировать их ясно, спокойно и по существу. Возрастают доходы у лиц, связанных с гостиничным бизнесом, санаториями, а также с развлекательными заведениями.

Дева

Возросшая предпринимательская активность Дев станет эффективнее, если получит поддержку со стороны группы единомышленников и друзей. Только в этом случае вы в полной мере сумеете реализовать положительный потенциал этого дня. Первая половина дня сложится более благоприятно для инженерно-технических работников, программистов, ученых-исследователей, конструкторов.

Весы

В этот день Весам лучше воздерживаться от личных инициатив. Желание непременно сделать работу «по-своему» может создать о вас не самое лучшее впечатление. Особенно это относится к творческим профессиям, педагогике, индустрии моды, отдыха и развлечений. Вместе с тем это хорошее время для продвижения к своей цели проверенными методами. У вас складываются доверительные отношения с вышестоящим руководством.

Скорпион

Устремленные в перспективу Скорпионы окажутся по большому счету более правы, чем те, кто сосредоточен на повседневных делах и не может на минуту оторваться от повседневной суеты. Это время для масштабных оценок и поисков выхода на новые рынки товаров и услуг. Немаловажную роль при этом играет уровень образования. Не жалейте времени на посещение выставок — это расширит кругозор.

Стрелец

Стрельцы, занимающие управленческие должности и настроенные на проведение реформ в структуре фирмы, проявят себя наилучшим образом. Это тот самый день, когда смелые и решительные действия будут вами хорошо просчитаны и взвешены. Ваша сила сейчас в способности правильно организовать структуру бизнеса и сконцентрировать усилия на главных направлениях. Ориентируйте себя на обновление.

Козерог

Козерогам звезды советуют проявить максимум такта и дипломатичности при проведении переговоров о сотрудничестве. Особенно это касается отношений с иностранными партнерами и оформления юридических отношений с ними. В этот день вам будут оказывать содействие деловые партнеры, находящиеся в непосредственном контакте с вами, а также те, с кем вы сотрудничаете дистанционно.

Водолей

Этот день может сложиться благоприятно для Водолеев, занятых конкретной практической работой. Прежде всего речь идет о физическом труде в промышленном производстве и в ремонтных мастерских. Звезды советуют бизнесменам сосредоточиться на вопросах модернизации и технического перевооружения. Уделяйте внимание деталям и качеству выполняемой работы. Хорошо проявят себя изобретатели.

Рыбы

Рыбы творческих профессий в этот день смогут в полной мере проявить свои таланты. Наибольший успех ожидает деятелей шоу-бизнеса, консультантов, актеров и ювелиров. Это прекрасный день для творческой реализации личности в публичной деятельности. Старайтесь в любом деле вести себя открыто и смело. Работники сферы услуг почувствуют приток заказчиков и увеличат уровень доходов.

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