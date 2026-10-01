ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНатальная карта2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майяАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Почему сегодня стоит закупить материалы и оборудование — финансовый гороскоп на 2 октября

1 октября 2026ГороскопыМарианна Басс

Прекрасное время для совершенствования навыков работы руками и профессионального мастерства.

Почему сегодня стоит закупить материалы и оборудование — финансовый гороскоп на 2 октября
Фото: IStock

Вы можете обладать достаточной физической выносливостью, чтобы справиться с большими объёмами работы. Можно закупать строительные и отделочные материалы, заниматься благоустройством помещений, приобретать офисную мебель, торговое и производственное оборудование.

Овен

У Овнов может сложиться благоприятное время для капиталовложений в недвижимость и благоустройства производственных помещений: магазинов, офисов, складов. Надомный и семейный бизнес способен развиваться особенно успешно, прежде всего в сфере сельского хозяйства и переработки продуктов питания. Быстрыми темпами могут идти ремонтные и жилищно-коммунальные работы, строительство и внутренняя отделка зданий, подведение коммуникаций.

Телец

У Тельцов успешно решаются дела, связанные с оформлением документов и их продвижением по инстанциям. Можно переезжать в другой офис по другому адресу. Хорошо идут дела на транспорте, в поездках и в командировках. Особенно это относится к тем, кто по роду работы много контактирует с людьми. Увеличиваются объемы товарно-денежного оборота у торговцев модной одеждой, косметикой и парфюмерией.

Близнецы

У Близнецов прекрасное время для совершенствования навыков работы руками и профессионального мастерства. Вы можете обладать достаточной физической выносливостью, чтобы справиться с большими объемами работы. Можно закупать строительные и отделочные материалы, заниматься благоустройством помещений, приобретать офисную мебель, торговое и производственное оборудование. Спокойный рабочий ритм поможет сохранить качество и внимание к деталям.

Рак

У Раков сегодня будет достаточно силы воли и решимости, чтобы начать практическое осуществление того проекта, который вы давно вынашивали в себе. Сделайте особый упор на развитии деловых связей. Знакомства, которые произойдут сегодня, имеют все шансы в дальнейшем перейти в деловое партнерское сотрудничество. Рекомендуется сконцентрировать свою активность на информационном обмене.

Лев

Львы, которые работают в ночную смену или подрабатывают на полставки, смогут получить дополнительный доход в дополнение к своей основной работе. Успех ждет тех, кто работает в ночных заведениях, гостиничном, ресторанном и курортно-санаторном бизнесе, а также в других сферах обслуживания, где принято оставлять чаевые. В отношениях с деловыми партнерами возможны трения.

Дева

У Дев дела сложатся как нельзя лучше, если вы попытаетесь не действовать в одиночку, а найдете себе единомышленников. Работа над единым проектом в составе группы пойдет великолепно. Обязательно используйте новинки современной техники и компьютерные технологии, если специфика вашей работы это допускает. При проведении собраний вы почувствуете, что в некоторых вопросах способны повести за собой людей.

Весы

У Весов будет достаточно настойчивости и смелости, чтобы добиться уверенного продвижения в карьере. Если рядом есть опытные коллеги или наставники, их профессиональная поддержка может оказаться полезной, когда решается вопрос о назначении на более высокую должность. При этом звезды советуют открыто обсуждать рабочую информацию с теми коллегами, которых она непосредственно касается.

Скорпион

У Скорпионов прекрасный день для повышения профессионального образовательного уровня. Вас могут пригласить на дружескую встречу, от которой не следует отказываться. Там вы познакомитесь с людьми, благодаря которым в вашем бизнесе появится новая перспектива. Хорошо посещать международные научно-технические выставки и вести деловую переписку с партнерами из других регионов.

Стрелец

Отличный день для руководителей и ведущих менеджеров. Вы будете предельно собраны и удачливы в делах. Ваши управленческие решения будут безупречны, особенно в тех случаях, когда речь идет об оптимизации структуры и кадровых перестановках. В прибыли будут те, кто причастен к промышленному производству, страховому и охранному бизнесу. От новых знакомств лучше воздержаться.

Козерог

Один из лучших дней для Козерогов, которые находятся в переговорном процессе и готовятся к подписанию партнерского соглашения. Вы будете в состоянии предложить наиболее подходящие компромиссные формулы, которые устроят все стороны. Звезды рекомендуют вам чаще прислушиваться к мнению партнеров и по мере возможности делегировать им инициативу в делах.

Водолей

Водолеи, склонные к изобретательской и рационализаторской деятельности, смогут сегодня найти интересные технические решения и повысить производительность труда. Вы с удовольствием методично и планомерно трудитесь, вникаете в детали, наводите порядок в делах. Также могут преуспеть практиканты и стажеры в деле приобретения навыков работы с инструментами и техническим оборудованием.

Рыбы

Хорошо пойдут дела у тех Рыб, которые заняты в сфере услуг или имеют творческие профессии. Можно успешно проводить рекламные акции, заниматься устроением выставок, конкурсов, спортивных соревнований. Консультанты сетевого маркетинга сумеют значительно расширить количество заказчиков и подписчиков. Успешно пойдут дела у тех, кто работает по свободному графику и сам решает, когда и что следует делать.

Рамблер/гороскопы финансовый на завтра: последние новостиФинансовый гороскоп на 2 октября 2026 годаФинансовый гороскоп на 1 октября 2026 годаФинансовый гороскоп на 30 сентября 2026 года
Гороскопы
Как сегодня не ошибиться и дождаться верных догадок — гороскоп на 2 октября
Как сегодня не ошибиться и дождаться верных догадок — гороскоп на 2 октября
Гороскопы
Как не попасть в ловушку слухов и посторонних мнений — любовный гороскоп на 2 октября
Как не попасть в ловушку слухов и посторонних мнений — любовный гороскоп на 2 октября
Политика конфиденциальностиУсловия использования