Как распорядиться энергией правильно — финансовый гороскоп на 3 октября

Старайтесь правильно распланировать рабочее время и действовать методично и энергично для достижения целей. В первой половине дня отдавайте приоритет наиболее сложной и трудоёмкой работе. Звёзды советуют уделить внимание отношениям с коллегами и воздержаться от критических замечаний.

Овен

У Овнов этот день может быть связан с острыми стрессовыми ситуациями. В особенности это касается тех, кто занимает руководящие должности. Звезды не советуют вам настаивать на непременном исполнении своих намерений. Стремление непременно настоять на своем может привести к нежелательным последствиям. Гораздо эффективнее будет спокойно аргументировать свою позицию, выслушивать оппонентов и искать решение, которое учитывает интересы сторон.

Телец

Тельцов сегодня могут поставить в достаточно жесткие условия, когда вы будете ограничены в свободе действий. Не исключены проверки, контрольные закупки и ревизии. Особенно важно вести дела прозрачно, соблюдать установленные правила и внимательно относиться к деловой документации. Звезды не советуют отправляться сегодня в дальние поездки и вести деловую переписку с партнерами из других регионов или из-за границы. А вот для торговли день сложится удачно.

Близнецы

У Близнецов в целом неплохой день для деловой активности. Успех ожидает тех, кто работает физически. Благодаря хорошей физической форме и выносливости вы сможете справиться с высокими нагрузками и выполнить большой объем работы. Особенно хорошо пойдут дела у строителей и крестьян. Можно совершать сделки с недвижимостью, подписывать договоры на аренду помещений.

Рак

У Раков сегодня ожидаются осложнения с начальством и деловыми партнерами. Если вы до этого дня вели переговоры, то сегодня их лучше приостановить. В противном случае могут усилиться разногласия по принципиальным вопросам и нежелание сторон идти на компромисс. Звезды советуют не делегировать своих полномочий деловым партнерам. Все наиболее важные дела и встречи проводите самостоятельно.

Лев

У Львов хороший день для увеличения доходов за счет дополнительной подработки помимо основной работы. Вам могут предложить подменить коллегу по работе во внеурочное время и с повышенным тарифом оплаты. Во второй половине дня в трудовом коллективе усилится напряженность. Звезды не советуют вам отлучаться надолго от рабочего места. Важно исполнять трудовую дисциплину.

Дева

Девам, имеющим свой бизнес, предстоит сегодня вести себя крайне осторожно и взвешенно в плане расходования средств на покупку технических новинок. Уделите внимание сохранности финансовых ресурсов и убедитесь, что доступ к электронным счетам защищен по обычным правилам безопасности. Помните: ситуация находится в ваших руках. Старайтесь сохранять контроль над ней. Финансовые решения лучше принимать после проверки условий и последствий, без спешки.

Весы

Весы сумеют добиться расположения вышестоящего начальства, благодаря чему ваши отношения станут более доверительными. Спокойная, последовательная и корректная манера работы поможет вам добиться более заметных и устойчивых результатов. Это не означает, что вы не должны проявлять настойчивости в достижении своих целей. Однако старайтесь проявлять настойчивость корректно, аргументировать свою позицию и учитывать интересы начальства.

Скорпион

Удачный день для Скорпионов, имеющих в своей деятельности отношение к рекламе и юриспруденции. Звезды советуют предельно открыто выражать свою позицию. Благодаря этому ваша популярность значительно вырастет. Это также хороший день для сдачи экзаменов и зачетов, повышения профессионального статуса, защиты диссертации. Дальние командировки могут проходить результативно.

Стрелец

Хороший день для Стрельцов, занимающихся вопросами управления и контроля. Государственные служащие, работающие в налоговой инспекции, прокуратуре и министерствах могут получить поощрение или будут повышены в должности. Бизнесмены смогут договориться с властями относительно получения госзаказа. Во второй половине дня звезды советуют воздержаться от финансовых заимствований.

Козерог

У Козерогов, работающих в строительном бизнесе или занятых сельскохозяйственным производством, этот день сложится весьма нелегко. Особенно это касается тех, кто работает в семейной фирме и кроме чисто деловых отношений вынужден учитывать отношения внутри семьи. Старайтесь проявлять максимум терпимости и дипломатичности и сдерживайте свои эмоциональные порывы — они не пойдут на пользу делу.

Водолей

Энергии и работоспособности Водолеев сегодня хватит на троих. Старайтесь правильно распланировать свое рабочее время и действуйте методично и энергично для достижения поставленных целей. В первой половине дня отдавайте приоритет наиболее сложной и трудоемкой работе. Звезды советуют уделить внимание отношениям с коллегами по трудовому коллективу. Воздержитесь от высказывания критических замечаний.

Рыбы

У Рыб хороший день для оптовых закупок товара и реализации его в розничной торговой сети. Чем более открыто и доброжелательно вы будете настроены к окружающим людям, тем большим успехом будут пользоваться ваши товары и услуги. Особенно это касается таких товаров, как ювелирные украшения, модная одежда, косметика, парфюмерия, спортивные и детские товары.