Что делать, если хочется большего, чем вы имеете сейчас — гороскоп на 13 октября

Дополнительными красками заиграют чувства, усиленные пребыванием Луны в знаке Скорпиона. Могут расти ожидания и расходы, усиливаться надежды и аппетиты, усложняться маневры и применяться широкие жесты. Также могут нагнетаться негативные эмоции, игнорироваться соображения безопасности, совершаться необдуманные рискованные действия или демонстративные поступки назло кому-то. Есть риск утратить чувство меры, стать жертвой больших запросов, расточительности, ревности, капризов, излишеств или завышенных амбиций.

Овнам стоит учитывать, что этот день способствует нагнетанию различных переживаний как с положительным, так и с отрицательным потенциалом. Может возрасти уровень эмоционального подъема, смелости или чувственности — но также и тяга к вредным излишествам, ненужным рискам, раздражению, мнительности, реваншу, элементам манипулирования, завышению возможностей. Не стоит выбирать в качестве мотивации разрушительные эмоции.

Тельцам стоит помнить, что любые эмоции сегодня приобретают дополнительный размах и остроту — в том числе эмоции их окружения (домочадцев, партнеров, собеседников). Если те задеты за живое, диалог может принять драматичный оттенок, не исключены проявления навязчивости, капризности, гиперопеки, критичности или манипулирования. Это не лучший момент для официальных встреч и деловых переговоров.

Сегодня Близнецы остаются чувствительными к психологическому фону окружающей их обстановки, особенно к мелочам, задевающим их интересы. Не исключено, что некоторые детали они примут слишком близко к сердцу (например, намеки своих коллег или слова консультанта). Некоторые детали потребуют разъяснения, и на это понадобится время. Лучше не спешить с устройством на новую работу и обращением в новый сервис.

Сегодня Ракам стоит опираться на факты и взвешенную оценку обстоятельств. Особенно полезно внимательно проверять решения, связанные с сильными эмоциями, крупными расходами и потенциальными рисками в планах. Остаться в зоне эмоционального и финансового баланса для многих Раков будет выгоднее, чем резко наращивать расходы.

Этот день провоцирует Львов на дополнительный подъем эмоций или желаний, с которым им не всегда будет легко справиться. Характер переживаний при этом может быть любым. Проблемой может оказаться избыточная эмоциональная экзальтация, а также склонность завышать свои ожидания, аппетиты, возможности или требования к окружающим. Из-за утраты баланса и чувства меры это не лучший день для начинаний.

Девам стоит учитывать, что сегодня за многими событиями тянется шлейф бурных эмоций. Новость, поездка, случайное воспоминание, любовное приключение, увлеченность происходящим, деловой риск и даже отдельные мелочи быта — почти все может спровоцировать бурю переживаний. Расцвечивая яркими красками внутреннюю жизнь, этот день мешает сбалансированному рациональному мышлению и объективному взгляду на положение дел.

Весам стоит помнить, что этот день может лишить их чувства меры, подтолкнуть к явным излишествам или к попытке поправить текущее положение дел за счет везения в будущем. Возможен всплеск бурных эмоций, расточительности или собственничества. Могут иметь место завышенные аппетиты, рискованные финансовые игры или избыточные ненужные траты. Выполнение любого решения сегодня желательно отложить.

Этот день способен усилить любые переживания Скорпионов, начиная с чувств любви и страсти и заканчивая творческим подъемом, деловыми или творческими амбициями. Многим Скорпионам захочется иметь больше, чем они имеют сейчас, или получить компенсацию за прошлое. Это может привести к чрезмерности запросов или к росту напряженности в общении с авторитетными людьми. На бытовом уровне возможно повышение аппетита.

Сегодня Стрельцы могут оказаться в капкане чрезмерных переживаний, если столкнулись с препятствием, коварством или чем-то непонятным для себя. Особенно бурные эмоции у них в этот день может вызвать несовпадение развития событий или чужого поведения с их идеалами, убеждениями или ожиданиями. Возможны напряженные моменты в отношениях с иностранцами. Есть риск оказаться в ловушке прошлого.

В этот день ничто не мешает Козерогам разделять чужие настроения, но им не стоит слепо копировать чужие действия, рассчитывать на чужие ресурсы или чужую благосклонность. Душевный подъем этих суток плохо совместим с чувством меры и разумным расчетом. Стоит подумать прежде, чем подключаться к коллективной акции, прибегать к заемным средствам или поддаваться искушению принять рекламное предложение.

Сегодня Водолеям стоит осторожнее относиться к заманчивым предложениям о бонусах любого рода, а также к росту собственных запросов и ожиданий. Как минимум подобные варианты требуют обсуждения. Не исключено, что у них найдется обратная сторона или коварный побочный эффект — например, финансовый риск, повод для ревности, жесткое сравнение позиций или рост недовольства со стороны влиятельных лиц.

Сегодня Рыбы переживут момент эмоциональной экзальтации, чаще в любовной, духовной или творческой сфере. Их могут ждать сильные впечатления от путешествия, искусства, соприкосновения с мировой культурой или ценностями прошлого. Прилив великодушия или иной душевный подъем опасен в деловых вопросах: на волне эмоций и энтузиазма есть риск взвалить на себя слишком большую дополнительную нагрузку.