Как найти простые и оригинальные технические решения — финансовый гороскоп на 13 октября

Тем, кто склонен к техническому творчеству, рационализаторству и изобретательству, удастся найти простые и оригинальные технические решения. Это позволит повысить производительность труда и качество работы. Возрастёт ваше профессиональное мастерство и улучшатся навыки работы с инструментами.

День располагает Овнов к практической работе и физическому труду. Хорошо заниматься ремонтом и благоустройством помещений, монтировать техническое оборудование и выполнять строительные работы. Работники коммунально-бытовых служб смогут отлично справиться с большим фронтом работы. В трудовом коллективе складываются конструктивные отношения с коллегами.

У Тельцов хороший день для расширения и укрепления деловых связей. Телефонные звонки, поиск нужной информации, поездки и встречи способствуют решению деловых вопросов. Особенно преуспеют те, кто торгует спортивными принадлежностями, модной и детской одеждой и совершает оптовую закупку товара на складе. Вместе с тем звезды советуют воздерживаться от контактов с начальством.

Сегодня у Близнецов может сложиться неблагоприятный информационный фон. Вы будете сталкиваться с препятствиями в дороге, необходимая информация будет задерживаться. Это особенно затронет деятельность коммерсантов и консультантов. Вместе с тем в это время успешно идут строительные и коммунально-бытовые работы. Доход от сделок с недвижимостью заметно растет.

Звезды советуют Ракам поменьше тратить денег и сосредоточиться на налаживании и укреплении деловых связей. Бизнесменам будет сложно зарабатывать деньги, велики риски неэффективных расходов. От шопинга сегодня лучше воздержаться. При необходимых покупках обязательно тщательно проверьте качество приобретаемого товара. Успешно проходят рекламные акции, короткие поездки.

Львы сегодня могут почувствовать в себе повышенную эмоциональную возбудимость. Это может отразиться на ваших деловых партнерских отношениях. Постарайтесь понять мотивы, которыми руководствуется ваш партнер в своем поведении. Не следует излишне оптимистично оценивать перспективы сотрудничества с партнерами и клиентами — это может привести к заметному разочарованию и неоправданным ожиданиям.

Девам звезды советуют проявлять инициативу и не замыкаться на индивидуальной трудовой деятельности. Многие деловые контакты проще и эффективнее осуществлять в обстановке неформального дружеского общения. Очень хорошо идут проектные работы в творческом коллективе в группе единомышленников. Настрой на овладение новыми передовыми знаниями придаст импульс к развитию вашего бизнеса.

Весам, которым по роду профессиональной деятельности приходится заниматься коллективной творческой работой, сложно будет найти взаимопонимание с окружающими. Не рекомендуется сегодня составлять бизнес-планы, проводить собрания акционеров и участвовать в финансовых спекуляциях. Вместе с тем этот день очень неплох для улучшения отношений с вышестоящим руководством.

Скорпионам звезды советуют в этот день воздержаться от карьерных амбиций и сосредоточиться на творческом сотрудничестве с коллективом единомышленников. Это хорошее время для того, чтобы прорабатывать вопросы развития и долгосрочного планирования. Вас могут пригласить в поездку за рубеж для ознакомления с деталями сотрудничества и обмена опытом. Такой подход поможет спокойнее определить приоритеты и последовательность следующих шагов.

Благоприятно может сложиться этот день для Стрельцов, занимающих руководящие должности. Вы сможете принимать очень взвешенные управленческие решения относительно оптимизации структуры фирмы и кадровых перестановок. В финансах вы не будете испытывать нужды. Если компании понадобится дополнительное финансирование, заранее сравните условия и оцените возможную нагрузку на бюджет. Ориентируйтесь на последовательное обновление бизнеса.

Козерогам, деятельность которых связана с сотрудничеством с иностранными партнерами, удастся успешно решить множество важных вопросов. Рекомендовано вести переговоры и подписывать юридически обязывающие документы. День располагает к публичным видам деятельности, оказанию клиентских услуг. Работники сферы услуг почувствуют приток заказчиков, клиентов, покупателей.

Хороший день для Водолеев, настроенных на конструктивную работу по выполнению текущих дел. Тем, кто склонен к техническому творчеству, рационализаторству и изобретательству, удастся найти простые и оригинальные технические решения. Это позволит вам повысить производительность труда и качество работы. Возрастет ваше профессиональное мастерство и улучшатся навыки работы с инструментами.

Рыбы, занятые творческими видами деятельности, почувствуют вдохновение в связи с приходом ценных идей. У консультантов будет приток клиентуры, что увеличит ваши доходы. Партнерские отношения и сфера услуг развиваются динамично. Вместе с тем вы не застрахованы от трений с коллегами по трудовому коллективу. Старайтесь воздерживаться от высказывания критических замечаний.