Почему сегодня стоит воздержаться от шопинга и финансовых спекуляций — финансовый гороскоп на 15 октября

В течение дня рекомендуется воздержаться от шопинга: вы рискуете выйти за рамки бюджета, а купленный товар может оказаться невысокого качества. Звёзды также предостерегают от участия в любых финансовых спекуляциях с оптовыми партиями товара. Лучше сосредоточиться на сохранении того, что уже есть, и не ввязываться в сомнительные сделки.

Овен

Беспокойный день может сложиться для тех Овнов, которые в своем бизнесе плотно завязаны на деловое партнерство. У бизнесменов в отношениях с партнерами могут возникнуть разногласия по стратегическим вопросам. Причем инициатором обострения отношений может стать ваш партнер. Участие в массовых мероприятиях может нанести ущерб вашей деловой репутации. Воздержитесь от дальних поездок.

Телец

На Тельцов, занимающих подчиненные должности на работе, может быть взвалена большая нагрузка, и вам сложно будет выдержать напряженный темп работы. Особенно это коснется тех, кто работает на совместных предприятиях или за границей. За опоздание на работу или невыполненную в срок работу возможно наложение штрафных или дисциплинарных санкций в соответствии с правилами организации. Отдавайте предпочтение простой работе, где имеете большой опыт.

Близнецы

У Близнецов в этот день возрастает вероятность финансовых потерь из-за недостаточно аккуратного управления деньгами. В течение дня рекомендуется воздержаться от шопинга. В противном случае вы рискуете выйти за рамки бюджета. Кроме того, купленный товар может оказаться невысокого качества. Также звезды предостерегают вас от участия в любых финансовых спекуляциях с оптовыми партиями товара.

Рак

У Раков в деловом партнерстве и в вопросах, связанных с недвижимым имуществом, возможны осложнения. Если вы арендуете помещение, вероятны повышение арендной платы и другие материальные издержки по содержанию этого имущества в надлежащем виде. В отношениях с основным деловым партнером также возможны дополнительные сложности. Это тем более вероятно, если вы вместе пользуетесь одним помещением.

Лев

Львам, возможно, придется делать много ненужной работы и терять время понапрасну. Звезды не советуют отправляться в короткие деловые поездки и устанавливать новые знакомства. В поездках и контактах вы можете столкнуться с торможением — например, застрянете надолго в автомобильной пробке по пути на деловую встречу. При выполнении повседневных дел не рекомендуется отвлекаться на посторонние разговоры.

Дева

У Дев сегодня может осложниться положение с наличными деньгами. У вас возникнет потребность сделать покупки, однако свободных оборотных средств будет недостаточно. Консервативный подход в бизнесе и осторожность в расходовании средств — вот что убережет вас сегодня от убытков. Крупные покупки и вложения сегодня лучше оценивать особенно внимательно, сопоставляя необходимость, сроки и доступный бюджет.

Весы

Весам сегодня нежелательно проявлять инициативу в делах, поскольку ваши действия будут приводить к активному сопротивлению окружающих и положительного результата добиться будет трудно. В семейном бизнесе (особенно в фермерстве) этот период отмечен разногласиями. Звезды советуют внимательно соблюдать технику безопасности при работе на стройке и в жилищно-коммунальном комплексе.

Скорпион

Неблагоприятно может сложиться этот день для Скорпионов, чья работа связана с поездками и контактами. Возможно, вам придут сведения, которые окажут негативное влияние на ваши дела. Держитесь подальше от сомнительных личностей, которые ведут себя неадекватно. Намеченные деловые встречи могут сорваться по странным и труднообъяснимым причинам.

Стрелец

У Стрельцов сегодня могут испортиться отношения с друзьями из-за финансовых проблем. Звезды не советуют давать и брать деньги взаймы, поскольку вернуть их потом будет сложно. Сегодня может быть непросто вести диалог с коллегами при коллективной работе, особенно там, где требуется взаимопонимание (собрания, совещания). Это неудачное время для составления бизнес-плана. Спокойный тон и заранее обозначенная повестка помогут сделать обсуждение более конструктивным.

Козерог

Чтобы спокойно провести этот день, звезды советуют Козерогам не спешить с личными инициативами и заранее согласовывать важные шаги с руководством. У вас может усилиться желание делать все по-своему, однако это будет воспринято начальством как самоуправство и выход за пределы компетенции. В общении с начальством старайтесь говорить по существу и заранее уточнять рабочие ожидания, чтобы избежать лишнего напряжения.

Водолей

У Водолеев сегодня может возникнуть ощущение, будто вам пытаются извне навязать чужую волю и сковать вашу личную инициативу. Так или иначе вам трудно будет проявить свои таланты и способности из-за возникающих помех. В зоне риска — внешняя торговля, дальние перевозки грузов, туризм и издательская деятельность. Не исключены проблемы из-за ухудшения самочувствия.

Рыбы

Рыбам, вероятно, не удастся сегодня поработать в плановом режиме. Стабильный ритм работы по графику может быть нарушен внешними обстоятельствами. Звезды советуют вам тщательно соблюдать правила техники безопасности в связи с возрастанием вероятности технических поломок и травматизма. Бизнесменам следует обратить внимание на систему безопасности и сохранности имущества фирмы.