Что делать, если вечером предстоит встретиться с неприятными тайнами — любовный гороскоп на 16 октября

Вечером встречи нежелательны: велика вероятность столкновения с неприятными тайнами, обманом или тёмной стороной прошлого. Если избежать вечернего разговора не удаётся, будьте готовы к неожиданным откровениям. Постарайтесь сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений.

Овен

Для Овнов этот день начнется с добрых надежд и романтических настроений — что может добавить им как полезной в их обстоятельствах самоуверенности, так и некоторых иллюзий. Вечером порожденная любовными грезами мечтательность может сделать их рассеянными и помешать им ясно мыслить в важных делах.

Телец

Сегодня утром Тельцы могут позволить себе быть в делах сердечных романтиками и в чем-то оставаться наивными. Но вечером звезды советуют им начать сознательно отделять свои мечты и чужие слова от реальности. Это особенно важно, если дополнительные искажения в общение вносит расстояние или разлука.

Близнецы

В первой половине этого дня общая положительная атмосфера любовных отношений может заслонить от Близнецов некоторые сомнительные детали, но вечером эти мелочи снова начнут напоминать о себе и могут получить дополнительную подпитку. Стоит различать реальные и мнимые поводы для сомнений и подозрений.

Рак

Сегодня влюбленные Раки могут позволить себе витать в облаках утром, но вечером им важно видеть реальную картину отношений, и это не всегда будет для них простой задачей (особенно если они недостаточно проницательны, не очень хорошо улавливают истинные настроения партнера и тонкости обстановки).

Лев

Сегодня звезды советуют Львам использовать для реализации своих романтических планов первую половину дня. В это время в отношениях сохранятся положительные тенденции, а неприятности будут напоминать о себе минимально. Вечером возрастет риск стать жертвой ошибки, недоразумения или мнительности.

Дева

Сегодня влюбленные Девы могут оставаться прекраснодушными идеалистами утром, но с наступлением вечера неизбежно станут проницательными реалистами и начнут интуитивно чувствовать все несостыковки. Заинтересованность не помешает им видеть недостатки любимого человека или ощущать подвох в его мотивах.

Весы

Весам стоит использовать для общения с партнером первую половину этого дня. Вечером они рискуют столкнуться с помехой, неприятностью или иллюзией. При условии реализма и честности сегодня вечерние часы хороши для придирчивого анализа любовной ситуации — но, возможно, придется копнуть глубже, чем хочется.

Скорпион

В этот день для влюбленных Скорпионов важнее вторая половина суток. С приближением вечера обстановка все чаще будет резонировать с их чувствами и настроениями. Они могут получить сообщение, которое наведет их на размышления, или оказаться в забытых местах, где их поджидают воспоминания о прошлом.

Стрелец

Сегодня утром жизнь поворачивается к влюбленным Стрельцам положительной стороной, из-за чего они будут склонны видеть в своей любовной ситуации хорошее и игнорировать плохое. Но вечером что-то может подпортить им настроение, напомнить об очевидных затруднениях или намекнуть на скрытые проблемы.

Козерог

Утро может увести Козерогов в сторону от их истинных чувств, но вечером им придется с ними встретиться. Внешне они могут столкнуться с препятствием, а внутренне — со своими страстями, тайнами, уязвимостями, иллюзиями, темными желаниями или неприятными воспоминаниями. Им важно быть честными с собой.

Водолей

Сегодня звезды советуют влюбленным Водолеям использовать первую половину дня, если они хотят продлить общение с объектом своих симпатий или пообщаться со своей бывшей пассией. Вечером встречи нежелательны: велика вероятность столкновения с неприятными тайнами, обманом или темной стороной прошлого.

Рыбы

Сегодня утром влюбленные Рыбы будут чаще тяготеть к оптимизму, а вечером к унынию, недоверию или осторожности. Независимо от причины, вызвавшей перепад настроения, им стоит пока воздерживаться от окончательных выводов: скорее всего, в ближайшие недели их точка зрения на роман еще не раз изменится.