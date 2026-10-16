Готовы ли вы обратиться к руководству с назревшими просьбами — финансовый гороскоп на 17 октября

Поддержка со стороны вышестоящего начальства будет обеспечена, так что можете обращаться с назревшими просьбами и предложениями. Наибольших успехов добьются те, кто умеет планировать свою деятельность и методично добивается поставленных задач. Не откладывайте важные разговоры на потом — утро самое удачное время.

Овны сегодня могут проявить себя внимательными собеседниками. Вы легко замечаете настроение других людей и новые перспективы. Учитывайте это при планировании, но опирайтесь на факты и прямой разговор. Намечайте переговоры, обсуждение проектов, обмен мнениями, ответственное выступление или обращение в официальные органы. Групповая работа будет удачной.

У Тельцов весьма продуктивный день, если вы включитесь в активную работу с утра пораньше. Поддержка со стороны вышестоящего начальства вам будет обеспечена, так что можете обращаться к нему с назревшими просьбами и предложениями. Наибольших успехов добьются те, кто умеет планировать свою деятельность и методично добивается поставленных задач.

У Близнецов хороший день для укрепления или завязывания отношений с иностранным бизнесом. Звезды помогают тем, кто не зацикливается на сиюминутных делах, а смотрит вперед и ориентируется на перспективу. Ищите новых поставщиков и открывайте для себя новые рынки сбыта. Увеличат доходы те, кто работает в туристических агентствах, издательских домах, салонах красоты и модельных агентствах.

У Раков может сложиться хороший день, когда ваши банковские счета пополнятся за счет перечислений от делового партнерства. Если речь идет о недвижимости, аренде или капитальном ремонте, внимательно сопоставляйте условия, сроки и бюджет, а документы проверяйте до принятия окончательного решения. Успешно решаются вопросы, связанные с наследством и вступлением в права собственности.

Львы сегодня проявят себя исключительно тонкими психологами и дипломатами при общении с людьми, в сотрудничестве с которыми вы заинтересованы. Наиболее успешным направлением деятельности является укрепление и расширение делового партнерства. Хорошее время для работы с информацией, для деловых поездок, встреч и знакомств, проведения переговоров.

Девам этот день может запомниться ростом доходов и в целом успехами в работе. Благодаря хорошо скоординированной работе с коллегами вы сумеете добиться поставленных целей. В этом случае вы будете обеспечены выгодной работой. Можно делать закупку оптовых партий товара. Бизнесменам звезды рекомендуют вникнуть в детали той работы, которую выполняют ваши подчиненные.

Отличный день для Весов творческих профессий. Звезды советуют вести себя более инициативно и смело. Наиболее выгодное направление для приложения усилий сейчас — творческая деятельность, направленная на усиление популярности вашей фирмы и рост личного авторитета. Это хорошее время для художников, дизайнеров, актеров театра и шоу-бизнеса, консультантов.

Благоприятный день для Скорпионов, сосредоточенных на углубленной деятельности, требующей спокойной обстановки, изолированной от повседневной суеты. Это прекрасное время для надомного труда, научных исследований. Посвятите день благотворительности, меценатству. Дополнительный доход получат те, кто работает в гостиничном, ресторанном и санаторно-курортном бизнесе.

Стрельцы преуспеют в тех делах, которые имеют отношение к установлению деловых контактов. Ваши интеллектуальные способности усиливаются, и вы будете в состоянии не только легко осваивать новые знания, но и находить оригинальные решения для выхода из затруднительных положений. Можете рассчитывать на помощь со стороны дружеского окружения. Успешно проходят поездки, встречи.

У безработных Козерогов этот день сложится благоприятно. Вы сможете найти ту работу, которая будет вам по душе. Постарайтесь активизировать поиски работы с утра — это самое удачное время. Если вы ориентированы на карьерный рост и ждете повышения в должности, то сейчас эти ожидания могут стать реальностью. Возможна денежная премия или предложение занять более высокую должность.

Хороший день для Водолеев, привыкших в любом деле полагаться только на себя. Создаются благоприятные условия для экономической экспансии, выхода на новые рынки, в том числе заграничные. Благотворны поездки, деловые командировки. Хороший день для укрепления или завязывания отношений с иностранным бизнесом.

Рыбы в этот день могут быть настроены излишне идеалистически, а это не всегда хорошо для деловой активности. Вас легко будет не только переубедить, но и обмануть. Вы можете переоценить свои возможности и рискуете допустить ошибку. Поэтому лучше отложить заключение серьезных сделок и договоров. Зато это хорошее время для работы без жесткой привязки к графику.