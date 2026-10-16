ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНатальная карта2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майяАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Как пережить этот странный день без конфликтов — гороскоп на 17 октября

16 октября 2026ГороскопыМарианна Басс

Гороскоп на сегодня советует нам держать рот на замке, потому что за языком мы точно не уследим – он будет либо молоть всякие пакости, либо лезть к кому-то целоваться по-французски.

Как пережить этот странный день без конфликтов — гороскоп на 17 октября
Фото: Рамблер

Соприкасаться с окружающими будет ужасть как сложно – станет казаться, что мы с другой планеты, или они. Так что лучше не общаться лишний раз, гордое одиночество – очень даже хороший выбор в этот день. Засомневаемся в объекте воздыхания – сейчас он ведет себя просто отвратительно. Конечно, все дело в небесных изменениях. Но разве мы не можем все простить такой милой мордашке? Читайте личный гороскоп и играйте честно.

Овен

Сегодня Овнам стоит прикрывать свои уязвимости, чтобы никто лишний раз не кольнул в больное место. К сожалению, желающих сделать это выстраиваться целая очередь. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует осторожнее общаться с самыми близкими и любимыми – есть риск вновь сцепиться в скандале, но уже ни к чему хорошему он не приведет. Будьте особенно аккуратны.

Телец

Сегодня Тельцам нужно замереть – следите за тем, как развиваются события и как реагируют окружающие. Возможно, некоторые проблемы сами собой отпадут. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует не расстраиваться, если какие-то решения зависли, задачи начали буксовать – для этого дня это типично. Тучи разойдутся и все наладится в самом ближайшем будущем.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит что-либо решать – пусть будет больше возможностей изменить мнение и планы. Поверьте, позже это вам точно пригодится. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов говорит, что беспредел будет твориться и в романтический, и в финансовой сферах. Постарайтесь закрыться от всего и всех и выдохнуть, расслабиться, подумать о чем-то другом.

Рак

Сегодня Раков будет тащить в две противоположные стороны, так что держитесь. Главное – не давать себе паниковать, когда не хватит клешней. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует не быть таким резким и вспыльчивым, ведь это может привести к конфликту или даже проблемкам в карьере или любви. Да, они будут небольшими, но действительно заметными и неприятными.

Лев

Сегодня Львы будут бодры и телом, и душой. Так что будет легко работать и общаться. Не упустите этот момент – есть много возможностей и шансов что-то поменять в жизни. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует искать гармонию в отношениях со всеми, начиная от любовной истории, заканчивая связями с коллегами. Поверьте, сейчас вы можете наладить все из них.

Дева

Сегодня Девам стоит быть осторожнее – нежданно-негаданно может произойти конфликт или может разочаровать какой-то близкий человек. Не теряйте веру в лучшее, ведь вас ожидает миллион крутых моментов. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует быть сдержанней в романтических отношениях – к сожалению, вторая половинка в этот день может раздражать до скрежета зубов.

Весы

Сегодня Весам стоит поддерживать свою репутацию – долго думать над каждым решениям и не быть уверенным ни в чем. Но это, к слову, сейчас поможет вам в некоторых вопросиках, так что есть смысл раскинуть мозгами. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует если и соперничать, то делать это грамотно – очень важно не опускаться до оскорблений и психического насилия. Ни-ни.

Скорпион

Сегодня Скорпионы на неврозе с утра – все идет совершенно не по плану. Но ничего страшного, друзья, тревожность сейчас поможет – с ее помощью вы разложите все мысли по полочкам. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует ничего не покупать – к сожалению, все приобретения будут так себе качества, да и вам вряд ли сильно пригодятся. Воздержитесь.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут встретить удачу в образе приятного незнакомца, так что смело общайтесь с каждым встречным – он может принести вам вагон и маленькую тележку успеха. Точно-точно. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует попридержать свои чувства в узде – открывать их всем подряд не стоит, ведь кто-то может этим воспользоваться. Приятного тут мало.

Козерог

Сегодня Козерогов по рукам и ногам связывают обстоятельства – придется делать выбор, опираясь исключительно на них. Благо, такой расклад всего на день. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует не искать идеальных людей и идеальные ситуации – таких явно не будет. Нужно довольствоваться тем, что вам посылает Вселенная. Вы можете удивиться, но она действительно щедра.

Водолей

Сегодня Водолеям что-то явно будет мешать, и, к сожалению, весь день. Как бы вы не матерились, злились и бесились – ничего не изменится. Потерпите до вечера. Но при этом гороскоп на сегодня для знака Водолея говорит, что и тут будет польза – например, вы влюбитесь в этого самого мешателя или просто увидите возможности там, где их прежде вовсе не было.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит подстраховаться, ведь мало ли что. Поэтому в любой ситуации думайте наперед, прокручивайте в голове несколько сценариев разом и обязательно возьмите с собой влажные салфетки – так, на всякий пожарный. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует не принимать лишний раз решения – стоит быть свободным от них, чтобы быстро поменять мнение. Сейчас придется.

Рамблер: последние новостиГде в доме нельзя хранить деньги по приметамГороскоп на 17 октября 2026 годаПочему покойный перестает сниться после 40-го дня
Гороскопы
Почему сегодня так легко зациклиться на подозрительных нюансах — любовный гороскоп на 17 октября
Почему сегодня так легко зациклиться на подозрительных нюансах — любовный гороскоп на 17 октября
Гороскопы
Готовы ли вы обратиться к руководству с назревшими просьбами — финансовый гороскоп на 17 октября
Готовы ли вы обратиться к руководству с назревшими просьбами — финансовый гороскоп на 17 октября
Политика конфиденциальностиУсловия использования