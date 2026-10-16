Как пережить этот странный день без конфликтов — гороскоп на 17 октября

Соприкасаться с окружающими будет ужасть как сложно – станет казаться, что мы с другой планеты, или они. Так что лучше не общаться лишний раз, гордое одиночество – очень даже хороший выбор в этот день. Засомневаемся в объекте воздыхания – сейчас он ведет себя просто отвратительно. Конечно, все дело в небесных изменениях. Но разве мы не можем все простить такой милой мордашке? Читайте личный гороскоп и играйте честно.

Сегодня Овнам стоит прикрывать свои уязвимости, чтобы никто лишний раз не кольнул в больное место. К сожалению, желающих сделать это выстраиваться целая очередь. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует осторожнее общаться с самыми близкими и любимыми – есть риск вновь сцепиться в скандале, но уже ни к чему хорошему он не приведет. Будьте особенно аккуратны.

Сегодня Тельцам нужно замереть – следите за тем, как развиваются события и как реагируют окружающие. Возможно, некоторые проблемы сами собой отпадут. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует не расстраиваться, если какие-то решения зависли, задачи начали буксовать – для этого дня это типично. Тучи разойдутся и все наладится в самом ближайшем будущем.

Сегодня Близнецам не стоит что-либо решать – пусть будет больше возможностей изменить мнение и планы. Поверьте, позже это вам точно пригодится. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов говорит, что беспредел будет твориться и в романтический, и в финансовой сферах. Постарайтесь закрыться от всего и всех и выдохнуть, расслабиться, подумать о чем-то другом.

Сегодня Раков будет тащить в две противоположные стороны, так что держитесь. Главное – не давать себе паниковать, когда не хватит клешней. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует не быть таким резким и вспыльчивым, ведь это может привести к конфликту или даже проблемкам в карьере или любви. Да, они будут небольшими, но действительно заметными и неприятными.

Сегодня Львы будут бодры и телом, и душой. Так что будет легко работать и общаться. Не упустите этот момент – есть много возможностей и шансов что-то поменять в жизни. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует искать гармонию в отношениях со всеми, начиная от любовной истории, заканчивая связями с коллегами. Поверьте, сейчас вы можете наладить все из них.

Сегодня Девам стоит быть осторожнее – нежданно-негаданно может произойти конфликт или может разочаровать какой-то близкий человек. Не теряйте веру в лучшее, ведь вас ожидает миллион крутых моментов. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует быть сдержанней в романтических отношениях – к сожалению, вторая половинка в этот день может раздражать до скрежета зубов.

Сегодня Весам стоит поддерживать свою репутацию – долго думать над каждым решениям и не быть уверенным ни в чем. Но это, к слову, сейчас поможет вам в некоторых вопросиках, так что есть смысл раскинуть мозгами. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует если и соперничать, то делать это грамотно – очень важно не опускаться до оскорблений и психического насилия. Ни-ни.

Сегодня Скорпионы на неврозе с утра – все идет совершенно не по плану. Но ничего страшного, друзья, тревожность сейчас поможет – с ее помощью вы разложите все мысли по полочкам. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует ничего не покупать – к сожалению, все приобретения будут так себе качества, да и вам вряд ли сильно пригодятся. Воздержитесь.

Сегодня Стрельцы могут встретить удачу в образе приятного незнакомца, так что смело общайтесь с каждым встречным – он может принести вам вагон и маленькую тележку успеха. Точно-точно. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует попридержать свои чувства в узде – открывать их всем подряд не стоит, ведь кто-то может этим воспользоваться. Приятного тут мало.

Сегодня Козерогов по рукам и ногам связывают обстоятельства – придется делать выбор, опираясь исключительно на них. Благо, такой расклад всего на день. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует не искать идеальных людей и идеальные ситуации – таких явно не будет. Нужно довольствоваться тем, что вам посылает Вселенная. Вы можете удивиться, но она действительно щедра.

Сегодня Водолеям что-то явно будет мешать, и, к сожалению, весь день. Как бы вы не матерились, злились и бесились – ничего не изменится. Потерпите до вечера. Но при этом гороскоп на сегодня для знака Водолея говорит, что и тут будет польза – например, вы влюбитесь в этого самого мешателя или просто увидите возможности там, где их прежде вовсе не было.

Сегодня Рыбам стоит подстраховаться, ведь мало ли что. Поэтому в любой ситуации думайте наперед, прокручивайте в голове несколько сценариев разом и обязательно возьмите с собой влажные салфетки – так, на всякий пожарный. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует не принимать лишний раз решения – стоит быть свободным от них, чтобы быстро поменять мнение. Сейчас придется.