Как не поддаться иллюзии свободы и сохранить близость — любовный гороскоп на 21 октября

Однако вечером сомнения усилятся, а потребность в настоящей близости станет очевиднее. Риск недооценить свою чувствительность и степень влияния обстановки велик: утром можно скрыть истинные чувства за дружелюбием или цинизмом, но вечером эмоции выйдут из-под контроля. Постарайтесь быть честными с собой и не отталкивать партнёра.

Овен

В первой половине этого дня Овнам и их партнерам может казаться привлекательной (или единственно возможной и логичной) свободная форма отношений. Однако с наступлением вечера они будут в этом уверены уже меньше. Если не сами Овны, то их эмоциональные «половинки» снова захотят настоящей близости.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам выбирать для тесного общения с любимым человеком вечер. Он не подарит полной эмоциональной стабильности, но создаст гораздо больше условий для романтики, доверия и любовной гармонии. Возможно, этому поспособствуют сентиментальные настроения, связанные с прошлым.

Близнецы

Сегодня настроение влюбленных Близнецов не отличается постоянством, а окружающая их обстановка непредсказуема. В начале дня возможны одни планы, а в конце другие. В итоге спонтанное вечернее свидание может оказаться очень романтичным, а главное, нескучным и предоставляющим поле для импровизации.

Рак

Ракам звезды намекают, что сегодня все самое интересное и романтичное случится с ними ближе к концу дня. Именно вечером судьба внезапно подарит им тот уникальный шанс, которого они ждали и путь к которому безуспешно пытались найти утром. Может вдруг найтись время для встречи или повод для общения.

Лев

Сегодня утром Львы попытаются поддержать и продолжить непростой диалог с партнером, а вечером на них может нахлынуть новая волна переживаний по этому поводу, и кое-что начнет видеться им иначе. Возможно, этому поспособствует новость или эмоциональный триггер (например, забытая «мелодия любви»).

Дева

Обстоятельства этого дня могут обернуться для Дев цепью сюрпризов и необходимостью импровизировать. Даже если утром они приняли правила игры и подстроились к ним, вечером их ждет новый вираж событий. Возможно интригующее письмо или предложение о встрече, против которого они не смогут устоять.

Весы

Сегодня Весы рискуют недооценить масштабы своей чувствительности и степень влияния обстановки на свои настроения. Утром многие представители знака сумеют скрыть свои истинные чувства за дружелюбным или циничным тоном, но вечером обнаружат, что над некоторыми своими эмоциями они не властны.

Скорпион

Сегодня утром влюбленных Скорпионов могут обуревать противоречивые переживания с негативным оттенком, причиной которых отчасти являются их же вчерашние действия. В конце дня судьба внезапно сделает им подарок в виде романтического вечера или другого способа гармонизировать свой эмоциональный фон.

Стрелец

Сегодня Стрельцы столкнутся с сюрпризом, если были уверены в своей неуязвимости для переживаний прошлого. Даже те Стрельцы, которые успешно сопротивлялись подобным влияниям или пытались перевести любовные отношения в дружеские, вечером рискуют обнаружить себя в плену забытых эмоций и мыслеобразов.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит спешить с выводами относительно чужих мотивов и со своими собственными инициативами в делах сердечных. Правильные акценты в чувствах и мыслях поможет расставить вечер. Не исключено, что он даст новый импульс воспоминаниям или подарит возможность романтического свидания.

Водолей

Водолеям не стоит забывать о непредсказуемости развития событий и о том, что любые ситуации в их личной жизни сейчас не окончательны. Как бы ни повернулся разговор с пассией, есть шанс на продолжение и изменение. Вечер может ознаменоваться сюрпризом, капризом или всплеском ностальгических эмоций.

Рыбы

Сегодня волнующим и неожиданным, но приятным для влюбленных Рыб станет вечер. Стоит дождаться его, если хочется вернуться к беседе, отправить письмо, спросить совета или узнать новости. Не исключено, что в конце дня часть вопросов отпадет благодаря новому повороту событий или внутреннему озарению.