Почему утром стоит опереться на поддержку конкретного человека — гороскоп на 21 октября

Не стоит отказываться от поддержки конкретного лица, готового выступить в роли партнера или друга. Новый поворот событий ожидается с приближением вечера. В это время возрастет вероятность сюрприза, каприза или неожиданного внешнего обстоятельства. Переход Луны в знак Рыб оживит игру воображения и разбудит чувства с ностальгическим оттенком. Вечер пройдет нештатно, но приятно. День может завершиться интригующей находкой, романтическим свиданием, уходом в мир музыки и воспоминаний.

Овен

Первая половина этого дня оставит Овнам время сориентироваться в вариантах сценариев будущего, прояснить отношения с друзьями или имеющиеся финансовые обязательства, найти поддержку в лице конкретного человека (поручителя, представителя), договориться об отсрочке или временном компромиссе. Вечер может ознаменоваться сменой настроения или переходом на другие каналы связи, новостью или сюрпризом.

Телец

В первой половине этого дня Тельцам придется ориентироваться на обстановку в группе или в окружающей среде — что может держать их в психологическом напряжении, порой вынуждать к энергозатратным маневрам и вовлекать в опасные игры. Расслабиться или оказаться в чуть более комфортной атмосфере им поможет вечер. Он неожиданно создаст предпосылки для любовной гармонии или согласия в каких-то вопросах.

Близнецы

Этот день обеспечит Близнецам отдельные психологические опоры и личные возможности, но не даст полной событийной и эмоциональной стабильности. Доля хаоса может царить в их собственных мыслях и эмоциях, а также в настроении их друзей, дальнего и близкого окружения. Какие бы планы ни строились утром, с наступлением вечера велика вероятность нового поворота обстоятельств или неожиданного каприза.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам дождаться вечера, если они хотят извлечь из сложившейся ситуации больше бонусов. Вечерние часы не обещают полной предсказуемости, но начнет тоньше работать собственная интуиция, станет проще поддерживать желаемые контакты и находить неожиданные области пересечения интересов. Также возрастет эмоциональная гармония и вероятность приятного поворота в любовных вопросах.

Лев

Первая половина дня дает Львам шансы в нужной среде, если они подстроятся под царящие в ней актуальные тенденции. Львы, приверженные лишь собственным взглядам, рискуют оказаться «не в тренде» — и преуспеть меньше, чем могли бы, несмотря на массу личных достоинств (не найти друзей, упустить клиента). Именно поэтому вечером их вполне может ждать сюрприз, вопрос, разочарование или повод для размышлений.

Дева

Сегодня линию поведения и режим дня Девам во многом продиктует обстановка, а в ней сохранится место для нештатных ситуаций, требующих гибкости. Утром обстановка может остаться логическим продолжением вчерашних событий, но вечер вновь принесет ту или иную коррекцию планов. Может появиться необходимость небольшого рабочего совещания, тема для дружеской беседы или повод для незапланированной личной встречи.

Весы

Сегодня утром Весы могут добиться отдельных успехов в сфере свободных или новых для себя занятий, в области творчества, в личной жизни или в поиске единомышленников, но все же у них не будет полного контроля над ситуацией. Вечером могут обнаружиться новые детали в связи с настроением или текущим материальным положением, появиться новые неожиданные нюансы в работах или в дружеских отношениях.

Скорпион

Первая половина этого дня пройдет для многих Скорпионов на волне вчерашних событий и связанных с ними настроений, которые могли быть для них довольно энергозатратными. Не исключено, что они примут сложившуюся ситуацию близко к сердцу и окажутся на грани эмоционального выгорания. Тем ценнее будет для них неожиданная возможность получить приятные эмоции, которая может выпасть им с приходом вечера.

Стрелец

В первой половине этого дня Стрельцов могут устраивать далеко не все особенности сложившейся ситуации, но они смогут найти в ней и что-то хорошее. Например, рядом с ними может остаться верный друг. Во второй половине дня обстоятельства могут создать им эмоциональную ловушку в виде неожиданного домашнего события, прилива забытых любовных чувств, непредсказуемого настроения друзей или партнеров.

Козерог

В первой половине этого дня Козерогам стоит отложить лишние финансовые операции, но выполнить их обязательную часть: от этого может зависеть их репутация у друзей или партнеров. Лучше не откладывать дела на вечер, так как он может преподнести сюрприз. Не исключено, что не будет возможности и желания заниматься рутиной, вместо нее захочется отдать дань чувствам, музыке или свободным занятиям.

Водолей

Сегодня утром звезды обещают Водолеям поддержку в лице конкретного человека, который будет защищать их интересы. Кроме того, многие Водолеи сами будут хорошо чувствовать дух момента и актуальные тренды. Это поможет им не утратить позиции в сложных переговорах или иной непростой ситуации. Вечер может принести неожиданные подарки и находки. Уместны мелкие покупки, но крупных трат лучше избегать.

Рыбы

Сегодня звезды рекомендуют Рыбам в любой значимой ситуации дождаться вечера. В это время в каждом волнующем повороте событий и в любом вираже собственного настроения найдется хорошая сторона, которая и скомпенсирует все неудобства. Усилится интуиция, добавится шансов на везение, возрастет надежда на творческое вдохновение и на любовную гармонию. Возможна счастливая находка или удачная мысль.