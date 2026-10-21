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Что делать, если для успеха нужно активно сотрудничать с партнёрами — финансовый гороскоп на 22 октября

21 октября 2026ГороскопыМарианна Басс

Сегодня больших успехов можно добиться при условии активного сотрудничества с деловыми партнёрами.

Что делать, если для успеха нужно активно сотрудничать с партнёрами — финансовый гороскоп на 22 октября
Фото: IStock

Работа с информацией, использование деловых связей и активный обмен мнениями — вот те обстоятельства, из которых складывается продуктивная работа. Те, кто занят учёбой или освоением информационно-компьютерных технологий, смогут добиться успеха. Если вы готовы к командной работе и обмену знаниями, день принесёт ощутимые результаты.

Овен

Этот день принесет Овнам удачу в сфере делового партнерства. Можно вести многосторонний переговорный процесс, заключать договоры на длительный срок, проводить массовые мероприятия, устраивать выставки, презентации. Если вы преподаете в вузе или выступаете в суде, то вам удастся донести свои мысли до слушателей и оказать на них должное влияние.

Телец

Тельцы добьются больших успехов в работе, если будут действовать по плану и четко контролировать расходуемое время. За счет возросшего трудолюбия и хороших отношений с коллегами и начальством вы сейчас имеете отличный шанс добиться положительных сдвигов даже в самой сложной и трудоемкой работе. Бизнесмены могут принять на работу новых сотрудников, которые принесут много пользы.

Близнецы

Близнецы сегодня ощутят прилив творческой энергии, что положительно отразится на тех, кто причастен к публичной деятельности и искусству. Художникам и дизайнерам звезды советуют не только активно заниматься творчеством, но и устраивать выставки, презентации. У работников сферы услуг появятся новые заказчики. Продвижение бизнеса может дать результат, если заранее определить цели, аудиторию, каналы и разумный бюджет кампании.

Рак

У Раков вполне благоприятный день для любых видов деятельности, но есть и особенно успешные направления. Прежде всего рекомендуется закупать и монтировать современные технические средства, заниматься обновлением производства. Вы сможете улучшить условия своего труда. Это может быть сделано за счет ремонта помещения и приобретения офисной мебели и техники.

Лев

Львы сегодня смогут благополучно решить многие вопросы за счет использования связей и установления новых деловых контактов. Особенно это касается торгово-закупочной и посреднической деятельности, транспорта, консультаций, индустрии развлечений и моды. Продвижение и визирование деловых бумаг по инстанциям проходят без бюрократических задержек.

Дева

Девы, имеющие свой бизнес, смогут заработать неплохие деньги от использования ресурса недвижимости. Наиболее удачные сейчас сферы деятельности: сделки с арендой, ремонтные работы (особенно в коммунальных службах), строительство, сельское хозяйство. Индивидуальные предприниматели получат выгодные заказы и прекрасно справятся с текущими делами.

Весы

Весы смогут успешно проявить себя во многих сферах деятельности, если будут вести себя активно и постараются не выпускать инициативу из своих рук. Ваше возросшее личное обаяние, коммуникабельность и умение находить общий язык с людьми позволят успешно решать многие вопросы. Можете делегировать часть своих полномочий. Полным ходом пойдет торговля.

Скорпион

У Скорпионов хороший день для тихой уединенной исследовательской работы. Наибольших результатов добьются индивидуальные предприниматели, которые работают в одиночку, на дому и без деловых партнеров. Исключительно удачный день для тех, кто работает в гостиницах, ночных клубах, ресторанах, санаторно-курортных учреждениях. Можно заниматься обустройством помещений.

Стрелец

Стрельцы смогут добиться больших успехов при условии, что будут активно сотрудничать с деловыми партнерами. Работа с информацией, использование деловых связей и активный обмен мнениями — вот те обстоятельства, из которых складывается продуктивная работа сегодня. Те, кто занят учебой или освоением информационно-компьютерных технологий, смогут добиться успеха.

Козерог

Козерогам поможет сосредоточенность на конкретных задачах и спокойная, последовательная коммуникация с коллегами и партнерами. Если вы ищете новую работу, то сегодня вам могут предложить интересный вариант. Особенно велики шансы на успех у тех, кто умеет поддерживать профессиональные связи и может опереться на рекомендации коллег и наставников. Отношения с начальством конструктивные.

Водолей

Водолеям наиболее полно удастся реализовать свой потенциал при работе в плотном контакте с коллективом, группой единомышленников. У вас будет много оригинальных идей, которые будут хорошо восприняты теми, кто работает вместе с вами и делает общее дело. Наиболее продуктивными станут меры по раскрутке бизнеса: проведение рекламных акций.

Рыбы

Рыбы сегодня смогут увеличить свои доходы за счет дополнительной работы: на полставки, по совместительству или в виде чаевых. Поэтому если вы работаете в гостиничном или ресторанном бизнесе, то можете существенно увеличить выручку. Благоприятно сложатся дела у работающих на государственной службе, особенно в контрольных и властных структурах.

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