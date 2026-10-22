Слушаем свои чувства — любовный гороскоп на 23 октября

Звезды советуют прислушаться к своим чувствам, не торопиться с выводами и не искать скрытый смысл в каждом сообщении.

В этот день поведением Овнов продолжат управлять их чувства, внутренние ощущения и тайные слабости. Они могут казаться пассивными, скрытными или равнодушными. Даже на кризис в отношениях или подозрительную перемену в поведении партнера они сегодня вряд ли поспешат отреагировать открыто и бурно.

Сегодня Тельцы могут оказаться на пороге кризиса в личных отношениях. Чтобы не быть застигнутыми врасплох, привязанность и влечение им стоит сочетать с проницательностью. Убедительные речи партнера или собственные сильные чувства могут помешать им увидеть ситуацию достаточно ясно и склонить к слишком оптимистичной трактовке событий. Лучше сверять впечатления с конкретными поступками и фактами.

Сегодня звезды рекомендуют Близнецам спокойнее относиться к возможным неприятным поворотам в личной жизни. Кризис очевиден, но не является «системным». Не исключено, что вместе с досадными моментами он принесет какую-то пользу. Но чтобы его пережить и извлечь урок, потребуется некоторое время.

В этот день влюбленным Ракам полезно прислушиваться к внутреннему чутью, но не считать его безошибочным. Оно может подсказать, на что обратить внимание, однако отличить серьезную проблему от временного затруднения помогут факты и открытый, спокойный разговор с партнером. Это поможет не торопиться с выводами и точнее понять ситуацию.

Львам звезды подсказывают, что они вступают в сложную фазу отношений, которая может продлиться достаточно долго и стать для них настоящим испытанием. В такой момент не стоит действовать импульсивно. Первое, что полезно сделать сейчас, — удвоить контроль над любыми своими эмоциями и поступками.

В любовных контактах Дев сегодня усиливается элемент интриги. Если что-то и станет для них явным, то это будет всего лишь часть истины или вершина айсберга. Может открыться нечто важное и роковое в личной переписке, в общении с бывшим партнером или в другой истории, связанной с делами сердечными.

Сегодня повышенная чувствительность и мнительность могут наложиться у влюбленных Весов на действительно важные и задевающие их интересы события, что не сделает их сильнее. Не исключено, что они временно окажутся беззащитны перед наплывом страстей и потеряют в личной жизни правильные ориентиры.

Этот день может ознаменоваться для Скорпионов любовным кризисом или его признаками. Для многих Скорпионов на первое место выйдут собственные чувства и мысли, и в них не всегда будет царить ясность. Признав, что настал какой-то рубежный момент, сегодня они могут еще не осознавать всей его важности.

Стрельцам звезды намекают, что сегодня роковые события, затрагивающие их личную жизнь, могут разворачиваться у них за спиной или вне зоны их досягаемости. Также не исключено чересчур идеалистичное восприятие этих событий. В такой ситуации может помочь чутье, сформированное памятью о прошлом.

Сегодня Козероги могут столкнуться с закономерным моментом в своей любовной истории и вряд ли будут по-настоящему удивлены (особенно если судьба устроила им встречу с прошлым по их собственному желанию или против их воли). Но некоторые обстоятельства все же будут способны задеть их за живое.

Сегодня звезды советуют Водолеям отнестись серьезнее к любой перемене в поведении партнера, а также к собственным реакциям на происходящее. В любовных отношениях настал новый этап, не исключен перелом и кризис. При этом день может смягчить картину, например, за счет сентиментальных воспоминаний.

В этот день звезды советуют Рыбам обращать меньше внимания на коллективные реакции и общепринятые мнения, чаще слушать свое сердце и внутренний голос. Если в недавней беседе с любимым человеком остались непроясненными какие-то важные детали, есть смысл уточнить их сегодня утром по горячим следам.