Лезем из кожи вон, чтобы добиться своего — гороскоп на 23 октября

Так что запасаемся силами и терпением – пригодится и то и другое. Отлично замутить косметический ремонт в доме или генеральную уборку, переставить мебель. Обновленный интерьер будет влиять на нас вдохновляюще и поможет креативить по-крупному. В любовных и семейных вопросах стоит быть настойчивее – от нас зависит, как дальше будут развиваться отношения и что вас ждет в будущем. Читайте личный гороскоп и настаивайте на своем.

Сегодня Овнам нужно выбирать суперсложные задачи – они со всем справятся, многому научаться в процессе, да еще и за результат получат неплохие плюшки. Гороскоп на сегодня для знака Овна говорит, что при этом не стоит сильно куда-то спешить и загоняться – все делайте расслабленно, не напрягаясь лишний раз. Поверьте, и так тоже может получаться.

Сегодня Тельцам стоит прислушиваться к чувствам других людей – если не будете их игнорировать, то день пройдет спокойно и приятно. Гороскоп на сегодня для знака Тельца говорит, что вечером полезно задуматься о том, что навязало общество, а чего вы действительно хотите всем сердцем. Продумайте план по осуществлению мечты – в будущем точно получится.

Сегодня Близнецам самое то подумать о здоровье – его состояние желает лучшего. Запишитесь и проконсультируйтесь с доктором, выберите терапию – вам это просто необходимо. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов говорит, что кто-то будет ставить палки в колеса – будьте умнее негодяя и просчитывайте его ходы наперед, чтобы обезвредить. Тогда все будет отлично.

Сегодня Раки могут метить на место победителя во всем – у них будет отлично получаться все, за что они только не возьмутся. Главное – не бояться. Гороскоп на сегодня для знака Рака говорит, что при этом на крутых поворотах стоит быть аккуратнее – далеко не все может идти по плану «А». Если начнете терять веру в себя, подключайте друзей – они дадут вам очень классные советы.

Сегодня Львы могут забыть о комфорте – рамки чаще всего будут сковывать и даже душить. Так что придется вертеться и искать выходы и варианты. Гороскоп на сегодня для знака Льва говорит, что вас может поддержать семья, поэтому с радостью делитесь с близкими проблемами и внимательно слушайте советы – большая часть из них будет очень полезной.

Сегодня у Дев одни сложности – за что бы они не взялись, везде будут проблемы и подводные камни. В особо сложных ситуациях можно подключать друзей – они обязательно помогут. Гороскоп на сегодня для знака Девы говорит, что вечером удача обратит на вас внимание и можно пользоваться ее расположением. Но не наглейте – придерживайтесь правил и границ.

Сегодня Весам стоит прислушиваться к нуждам и желаниям окружающих – не стоит их игнорировать, иначе потеряете хорошие связи или даже близких людей. Гороскоп на сегодня для знака Весов говорит, что покровители отлично помогут в трудную минуту, так что не бойтесь обратиться к ним. И поднимайте себе настроение всеми возможными способами – это круто отразится на результатах.

Сегодня Скорпионам стоит держать себя в ежовых рукавицах – если они будут контролировать свои эмоции, то и результаты будут иметь совсем другой оттенок. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона говорит, что можно исправить самые сложные ошибки прошлого – именно это может отразиться на вашим будущем, особенно на отношениях с людьми. Так что стоит рискнуть.

Сегодня у Стрельцов не день, а один сплошной стресс. Тревожиться вы будете каждую секунду, и ромашковый чай вряд ли успокоит ваши нервы. Попытайтесь дожить до конца этого дня – завтра явно будет легче. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует меньше беспокоиться за работу и любовь – и то и другое сейчас в норме. Главное – не заводить неприятных разговоров, а то мало ли что.

Сегодня Козерогов будут крепко поддерживать любимые и близкие – вы услышите верные слова, которые дадут силы двигаться дальше. Прислушайтесь к ним. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует в то же время не рисковать и не совершать что-то импульсивно – до добра это точно не доведет. Обдумывайте каждое действие, чтобы лишний раз не сделать ошибку.

Сегодня Водолеев многое и многие будут бесить. Прямо вымораживать до скрежета зубов. Старайтесь все же не показывать таких негативных чувств, иначе отношения точно разладятся. Выпустите пар в караоке или спортзале. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует контролировать свое самочувствие – сейчас хронические болячки могут вновь дать о себе знать.

Сегодня Рыбы, несмотря на всю нервотрепку и неприятные моменты дня, будут большими молодцами – они все смогут, все успеют. Так держать! Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует не накручивать себя, если что-то не выходит с первого раза – пробуйте снова и снова, ведь в конечном итоге все у вас получится. Думайте над непростыми решениями – вы не должны пожалеть.