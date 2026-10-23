Почему сегодня так легко поддаться иллюзиям и как найти опору в реальности — любовный гороскоп на 24 октября

Многие рискуют нарисовать себе картину, которая не соответствует действительности, и толкнуть себя на действия в сомнительном направлении. Звёзды советуют не делать поспешных выводов из тревожных предположений: часть опасений может оказаться преувеличенной, а остальное лучше прояснять постепенно, опираясь на спокойный разговор и реальные поступки. Если вы чувствуете, что теряете связь с реальностью, сделайте паузу и проверьте факты.

Овен

Сегодня не всем Овнам удастся быстро справиться со своими тайными переживаниями или покинуть свой мир идеальных фантазий. Также им не всегда будет легко победить свою нерешительность. Как только они преодолеют этот барьер, они будут снова готовы к любовной игре и поведут ее по своим правилам.

Телец

Ситуации этого дня способны добавить Тельцам мнительности на фоне продолжающихся заминок в общении с партнером. Звезды советуют не делать поспешных выводов из тревожных предположений: часть опасений может оказаться преувеличенной, а остальное лучше прояснять постепенно, опираясь на спокойный разговор, реальные поступки и понятные договоренности.

Близнецы

Сегодня взгляд влюбленных Близнецов могут привлечь перспективы будущего, в которых они попытаются найти для себя ободряющую мотивацию или утешительный знак. Звезды напоминают, что в делах сердечных сейчас важнее настоящее и отчасти прошлое: не наведя в этих сферах порядок, трудно идти дальше.

Рак

Ракам сегодня есть смысл отвлечься от любовных контактов и переживаний. Это не лучший момент для свидания или продолжения доверительной беседы. Если общения не избежать, придется подчиниться формальностям и играть строго по заданным правилам, исключив иллюзорные цели и хаотичные случайные порывы.

Лев

Этот день намекает Львам, где находятся их истинные источники вдохновения, везения и веры в себя — в том числе их романтические идеалы. Именно в них им стоит поискать опору, если им выпало испытание или искушение, они оказались в непростой ситуации или стали жертвами своего любовного прошлого.

Дева

Девам стоит помнить, что в сложившейся ситуации невозможны быстрые и честные ответы на вопросы, не всегда можно доверять чужим словам и даже собственным чувствам. Этот день способен усилить любовные иллюзии, подарить ложный источник вдохновения и толкнуть на действия в сомнительном направлении.

Весы

Сегодня вместо желаемого сочувствия и понимания Весы могут столкнуться с холодностью партнера, обозначенной им дистанцией или его загадочным поведением. Являются ли его равнодушие, отдаление или таинственность искренними или притворными, покажет вечер, в крайнем случае, завтрашний день.

Скорпион

Сегодня к любовным переживаниям Скорпионов могут добавиться другие проблемы. Не исключено, что им придется на время отвлечься от своих мыслей и эмоций или вписать романтические планы в деловой график. Возможно, в этот день им не удастся поговорить с любимым человеком о самых важных для себя вещах.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам отбросить навязанные переживания и внушенные кем-то коварные мысли, постараться действовать в личной жизни согласно своим собственным планам, идеалам и принципам. Не помешает вначале дать себе время на размышления, оценку ситуации и преодоление тайных сомнений.

Козерог

Козерогам стоит помнить, что сегодня они легче обычного поддаются соблазнам и могут нарисовать себе в личной жизни ложную картину. Многие Козероги (особенно рожденные в декабре) рискуют впасть в крайности, оказавшись в любви чересчур самоуверенными или излишне внушаемыми, мнительными.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям подумать не о тех непосредственных нюансах общения с любимым человеком, которые их задевают, а о фоне, на котором протекает роман или диалог. Шансы выдержать затяжную игру значительно повысит правильно выбранное место и время, надежное и дружелюбное окружение.

Рыбы

Этот день может внушить Рыбам ложные надежды или уныние — в зависимости от того, являются они сейчас оптимистами или пессимистами. В обоих случаях картина событий может предстать перед ними в искаженном свете, и активные любовные инициативы при таком старте могут не дать им желаемого результата.