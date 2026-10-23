Почему сегодня удача ждёт тех, кто занят техническим творчеством — финансовый гороскоп на 24 октября

Особенно преуспевают работники промышленного производства, ремонтных мастерских и жилищно-коммунального хозяйства. Успешно идут дела у дизайнеров, туристических агентств, преподавателей и тех, кто связан с обучением. Также удачно складываются сделки с недвижимостью, покупка оборудования и офисной мебели, ремонтно-строительные работы.

Овен

Овны добьются высоких результатов в бизнесе благодаря организаторским способностям, целеустремленности и готовности принимать взвешенные решения. Звезды советуют вам работать в составе группы, когда существует коллективная ответственность за проделанную работу. Собрание акционеров, запланированное на этот день, оправдает ваши ожидания. Успешно решаются юридические проблемы.

Телец

Тельцам звезды советуют не торопиться браться за дела сразу с утра, поскольку это неблагоприятное время для деловой активности. Однако после полудня ваши дела пойдут успешно. Многие из вас сумеют улучшить условия своей работы. Вы в состоянии справиться не только с текущими делами, но и с теми, которые были отложены в долгий ящик. Можно вести переговоры.

Близнецы

Хороший день для Близнецов, склонных к техническому творчеству, изобретательству и инженерии. Особенно преуспевают работники промышленного производства, ремонтных мастерских, жилищно-коммунального хозяйства. Успешно идут дела у работников дизайнерских студий, туристических агентств, преподавателей вузов и тех, кто имеет отношение к учебе.

Рак

В начале дня у Раков могут быть незначительные трения с деловыми партнерами и заказчиками. Эти разногласия, вероятно, окажутся временными, а после полудня дела способны пойти заметно лучше в целом. Сделки с недвижимостью, покупка оборудования и офисной мебели, а также ремонтно-строительные работы в помещениях могут складываться удачно. Если потребуется обмен валюты, условия операции могут потребовать особенно внимательной оценки курса и комиссий.

Лев

Для Львов день может начаться с дурных новостей или неприятного разговора с кем-то из коллег. Однако звезды советуют никак не реагировать на это и просто переждать. Сосредоточьтесь на улучшении условий труда на своем рабочем месте. Бизнесменам полезно оценить состояние рабочего пространства и при необходимости составить понятный план обновления техники, оборудования и помещений.

Дева

В начале дня звезды советуют Девам воздержаться от крупных покупок. Доходность от вашей деятельности в это время может быть ниже, чем обычно. Однако после полудня дела пойдут намного успешнее. Прежде всего речь идет о торгово-закупочной сфере. Вокруг складывается гармоничный информационный фон, благодаря чему удается легко решать многие вопросы.

Весы

Утром у Весов могут испортиться отношения в семье, что неблагоприятно отразится на вашей работе. Это особенно затронет надомников и тех, кто работает в строительстве, сельском хозяйстве и семейном бизнесе. Однако после полудня дела пойдут на лад. Те, кто работает физически, могут резко увеличить уровень своих доходов. Творческий подъем переживают деятели сценического искусства.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам максимально проявлять инициативу в любом деле и использовать наработанные ранее деловые связи. Ваши интеллектуальные способности находятся в прекрасной форме, что облегчает вам работу с информацией и общение с людьми. Это хорошее время для работников социального обслуживания, а также консультантов, водителей.

Стрелец

У Стрельцов денежные займы в первой половине дня могут сопровождаться дополнительными сложностями, даже если потребность в средствах окажется высокой. Подобные финансовые отношения с друзьями тоже способны принести больше вопросов, чем обычно. В это время возможны и другие непредвиденные осложнения в делах. После полудня ситуация, вероятно, стабилизируется, а также может появиться предложение о подработке на полставки или по совместительству.

Козерог

В начале дня Козерогам сложно будет контролировать свои эмоции. Старайтесь в это время действовать спокойно и заранее согласовывать важные инициативы с начальством. После полудня ситуация снова вернется в благоприятное для вас русло. Звезды советуют вам проявить настойчивость, целеустремленно и последовательно реализовывать ранее намеченные планы.

Водолей

Утром у Водолеев могут возникнуть небольшие сложности юридического характера. Полезно внимательно проверить документы и убедиться, что рабочие процессы соответствуют установленным требованиям. При спорных вопросах лучше обратиться к профильному специалисту. После полудня дела пойдут спокойнее, активизируются контакты с партнерами и могут прийти хорошие известия издалека.

Рыбы

Хорошо пойдут сегодня дела у Рыб, связанных с кредитно-финансовой деятельностью, ритуальными услугами, охранными предприятиями и добычей полезных ископаемых. Наиболее важные дела лучше запланировать на вторую половину дня, поскольку утром могут быть непредвиденные осложнения. Повысятся доходы у тех, кто причастен к гостиничному и ресторанному бизнесу.