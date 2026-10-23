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Готовы ли вы преодолеть сомнения и начать действовать — гороскоп на 24 октября

23 октября 2026ГороскопыМарианна Басс

14-15 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Овна добавит энергии, но ей необходимо расчистить путь и придать правильное направление.

Готовы ли вы преодолеть сомнения и начать действовать — гороскоп на 24 октября
Фото: Рамблер

Чтобы выверить курс, уточнить план работ или правила игры, может потребоваться время. Не исключено, что первая половина этого дня пройдет в сомнениях, в попытке вернуться в профессиональную форму, преодолеть лень, победить страх или дождаться момента удачи. К вечеру есть надежда снять все преграды и начать активно действовать по заданной программе. При этом стоит набраться терпения, так как хороший результат от приложенных усилий может начать появляться не сегодня, а завтра.

Овен

Овнам звезды подсказывают, что сегодня любая задача для них решаема — им стоит лишь преодолеть сомнения и страхи, уточнить план и начать действовать. Не стоит переживать, если вся первая половина дня уйдет на обретение формы и желаемый темп удастся набрать только вечером: «долго запрягать и быстро ехать» сейчас является не самой плохой тактикой, и следующий день позволит наверстать упущенное.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что важные для них диалоги и отношения в данный момент переживают паузу или разворот, и по этой причине не очень продуктивны. Самое время взять перерыв, чтобы в тишине обдумать положение дел и изучить подводные камни сложившейся ситуации. Это не поможет ускорить переговоры, но позволит обозначить важные слабые места и придаст уверенности в необходимых текущих делах.

Близнецы

Этот день не добавит Близнецам уверенности и не развеет полностью все их опасения. От мелких заминок в своих текущих делах они могут перейти к глобальным перспективам, но отдаленные горизонты тоже не будут отличаться четкими контурами. Звезды намекают, что текущие сиюминутные заботы пока в целом все же важнее, а там, где путь в будущее открыт, ничто не мешает действовать по намеченному плану.

Рак

Сегодня звезды рекомендуют Ракам сконцентрироваться на главных целях и долгосрочных планах. Стоит пока оставить в стороне дела сердечные, творческие и финансовые, если они не являются ключевым звеном генеральной программы. Важной составляющей успеха будет организованность. Лишь очертив нужные рамки (правила, границы возможностей), можно включать творческий энтузиазм и проявлять активность.

Лев

Сегодня судьба напомнит Львам про их идеалы, планы и вектор удачи, даст ценный рычаг влияния или укажет способ сброса напряжения. Для многих Львов это будет отдушина или поддержка, повод отвлечься от затяжных ситуаций и сложных переживаний. Вспомнив о своей духовной, профессиональной или иной опоре, они станут морально сильнее. Если плохо идут дела дома, найдется канал вдохновения вдали от него.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам удвоить внимательность и не ждать быстрых результатов. Если речь идет о чувствах, день грозит добавить путаницы и иллюзий. Если речь о важном плане или проекте, не стоит отвлекаться на личные эмоции: это дополнительно затруднит концентрацию на главном и повысит риск оказаться в долгосрочной ловушке (например, в долговой яме или условиях жестких профессиональных ограничений).

Весы

Весам звезды намекают, что сегодня у них есть надежда получить поддержку или встретить понимание — но все же вначале необходимо убедиться, что они обратились по нужному адресу, не встретились с притворством, ненадежностью или коварством. Чтобы этого не произошло, важно иметь критерии для распознавания лжи и напрасной траты времени, не обращаться в сомнительные инстанции и не стучаться в закрытые двери.

Скорпион

Этот день напомнит Скорпионам о существующих в их жизни вопросах, задержках или сомнительных ситуациях — но все же не обязательно о тех, которые волнуют их сейчас больше всего. Вдобавок к своим любовным или финансовым волнениям они могут столкнуться с бюрократической путаницей, туманными правилами или чужой некомпетентностью, и в таких условиях будут вынуждены работать или стремиться к своим целям.

Стрелец

Стрельцам звезды намекают, что сегодня пора действовать. Не беда, если вначале придется преодолеть сомнения и потратить силы на организацию работ: конечный результат, хотя он и вполне может быть отсрочен, превзойдет ожидания. Не стоит жалеть времени на подготовку и контроль, уточнение плана или сценария. Предпочтительнее в этот день активные занятия и практические дела, подразумевающие больше действий, чем слов.

Козерог

Сегодня звезды призывают Козерогов удвоить осторожность во всех направлениях, прежде всего базовых и ключевых. Не помешает убедиться в отсутствии сомнительных ситуаций в отношениях. Полезно минимизировать хаос в доме и недочеты в работах. При стройке и ремонте стоит проверить фундамент и несущие конструкции, исключить протечки. В сфере чувств и духовной жизни важно избегать искушений и иллюзий.

Водолей

Водолеям звезды намекают, что в обстоятельствах этого дня они могут найти для себя поддержку, но ее источник им следует правильно распознать. Перед тем, как выбрать ту или иную линию действий в диалоге или игре, не помешает внимательно оценить обстановку и отделить конструктивные элементы от сомнительных (например, заслуживающих доверия коллег или собеседников от подозрительных и ненадежных).

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам стать предусмотрительнее, стараться просчитывать свои ресурсы (особенно материальные и профессиональные) и избегать импульсивных порывов: ошибка планирования в сочетании с энтузиазмом может добавить хлопот или задач, превышающих возможности. Не исключено, что придется долго ждать заказанную покупку или работать на отсроченный результат без гарантии достойной награды.

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