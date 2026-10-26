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Готовы ли вы к карьерным сдвигам и поддержке коллег — финансовый гороскоп на 27 октября

26 октября 2026ГороскопыМарианна Басс

Сегодня возможны положительные сдвиги в карьере и успешное выполнение текущих задач.

Готовы ли вы к карьерным сдвигам и поддержке коллег — финансовый гороскоп на 27 октября
Фото: Shutterstock

Отношения с коллегами складываются доброжелательно. В случае трудностей вы всегда сможете обратиться за помощью к более опытным товарищам или к непосредственному начальству. Также возможны новые перспективы в бизнесе, особенно у тех, кто мыслит масштабно и ориентирован на расширение географии. Увеличат доходы те, кто связан с туризмом, издательским делом и салонами красоты.

Овен

У Овнов сегодня все дела будут получаться как нельзя лучше. Особенно это относится к тем, чья работа связана с деловым партнерством или контактами с клиентами и заказчиками. Вы в состоянии будете скоординировать деятельность разных деловых людей в рамках общего проекта. Можно вести многосторонний переговорный процесс, заключать договоры на длительный срок.

Телец

У Тельцов этот день будет отмечен положительными сдвигами в карьере и выполнением текущих задач. Отношения с коллегами в трудовом коллективе складываются доброжелательно. В случае возникновения трудностей при выполнении той или иной работы вы всегда сможете обратиться за помощью к более опытным старшим товарищам или к непосредственному начальству.

Близнецы

Перед Близнецами сегодня открываются новые перспективы в бизнесе. Это прежде всего относится к тем, кто мыслит масштабно и ориентирован на расширение географии бизнеса. Увеличат доходы те, кто связан с туризмом, издательским делом и салонами красоты. Творческий подъем испытывают деятели сценического искусства. Продвижение бизнеса может дать результат, если заранее определить цели, аудиторию, подходящие каналы и разумный бюджет.

Рак

Хороший день для Раков, имеющих в своем распоряжении недвижимую собственность, которая используется в качестве ресурса для ведения бизнеса. Это благоприятный день для покупки и установки систем сигнализации. Хорошо заниматься проведением инвентаризации движимого и недвижимого имущества. Вопросы оформления наследства в собственность решаются без проволочек.

Лев

Большую часть вопросов Львы смогут сегодня решить благодаря дипломатичности и такту в отношениях с людьми. Многие из вас почувствуют ускорение в делах, связанных с обработкой и анализом информации, делопроизводством, составлением документов и короткими поездками. Продвижение и визирование деловых бумаг по инстанциям проходят без бюрократических задержек.

Дева

Девам сегодня может везти в деньгах, и работа будет приносить вам радость. Во многом это связано с прекрасными отношениями в трудовом коллективе. Если прежде с кем-то из коллег у вас были натянутые отношения, то с самого утра сделайте первый шаг навстречу — это сразу приведет к нормализации отношений. Вы получите выгодные заказы и прекрасно справитесь с текущими делами.

Весы

Весы сегодня смогут проявить свои лучшие качества в общении с окружающими. Ваших коммуникативных навыков будет достаточно, чтобы уверенно обсуждать рабочие вопросы и получать необходимую поддержку в решении актуальных задач. Тем, кому предстоят деловые встречи, поможет аккуратный образ и спокойная манера общения. Полным ходом пойдет торговля модной одеждой. Ясная аргументация и уважительный тон помогут сделать такие встречи еще продуктивнее.

Скорпион

Этот день располагает Скорпионов к углубленной исследовательской работе в обстановке тишины и уединения. Это исключительно удачный день для научной работы и для проведения расследований. Можно заниматься обустройством помещений, установкой торгового оборудования в магазинах и на рынках, а также оснащением цехов пищевого производства и переработки продукции.

Стрелец

У Стрельцов сегодня усилятся интеллектуальные способности, что позволит легко и быстро анализировать большие объемы информации. Это прекрасное время для учебы, освоения компьютерных технологий и обмена опытом. Прежде сложные и казавшиеся неразрешимыми задачи вдруг станут совершенно понятными и доступными. Процветает торговля и транспорт.

Козерог

Козероги будут сегодня обеспечены хорошо оплачиваемой работой. Не исключено, что вам прибавят зарплату или выдадут премию. Можете рассчитывать на благосклонное внимание начальства, которое заметит и оценит по достоинству ваши старания и может поручить более ответственную работу. Безработные имеют прекрасные шансы найти работу по душе с достойной зарплатой.

Водолей

Сила Водолеев сегодня — в оптимизме, смелости и уверенности в своем успехе. Звезды советуют ставить перед собой масштабные задачи и не откладывать перспективные начинания и новые проекты. Рекомендовано заниматься расширением сферы услуг и поиском новых рынков сбыта продукции. Наиболее продуктивными будут меры по раскрутке бизнеса.

Рыбы

Скромный труд Рыб может пойти более результативно. Если вы сосредоточитесь на работе и заранее согласуете ключевые шаги с участниками процесса, то сможете увереннее двигаться к своим намерениям. В этот день звезды советуют вам воздержаться от работы по жесткому графику и действовать по обстановке. Гибкий стиль решения вопросов по мере их поступления для вас будет оптимальным и результативным.

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