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Почему сегодня выгодно работать не по графику, а по обстановке — финансовый гороскоп на 28 октября

27 октября 2026ГороскопыМарианна Басс

Наступающий день благоприятен для тех, кто умеет действовать гибко, исходя из складывающейся ситуации.

Почему сегодня выгодно работать не по графику, а по обстановке — финансовый гороскоп на 28 октября
Фото: IStock

Особенно это касается профессий, связанных с экстремальными ситуациями и риском: пожарных, спасателей, телохранителей, охранников. Успехов добьются те, чья работа связана с морем, ночными заведениями, курортно-санаторными центрами. Если вы готовы к импровизации и не боитесь отступать от заранее составленного плана, день принесёт ощутимые результаты.

Овен

Овнам выгодно сегодня работать не по заранее составленному графику, а исходя из складывающейся обстановки. Это особенно относится к профессиям, связанным с экстремальными ситуациями и риском: пожарные, спасатели, телохранители, охранники. Успехов добьются те, чья работа связана с морем, ночными заведениями, курортно-санаторными центрами реабилитации.

Телец

У Тельцов этот день может сложиться благоприятно для укрепления и развития делового партнерства. Собираясь предпринимать важные действия, обязательно посоветуйтесь с друзьями и единомышленниками — их советы будут вам очень полезны. Встреча с деловым партнером, проведенная в неформальной обстановке, будет способствовать более доброжелательному сотрудничеству.

Близнецы

У Близнецов сегодня будут положительные сдвиги в решении практических вопросов бизнеса и при выполнении текущих работ. Конструктивный настрой на работу в сочетании с трудолюбием и целеустремленностью принесет успех в делах. Хорошо идет работа по ремонту и отладке станков, оборудования и конвейерных линий. Реальный сектор экономики получает высокие доходы.

Рак

Ракам звезды советуют заниматься раскруткой и популяризацией своего бизнеса. Можно расширять географию бизнеса, открывать филиалы в других городах и выходить на зарубежный рынок. Процветают те, кто причастен к индустрии моды, развлечений, отдыха и шоу-бизнеса. Усиливается приток клиентских заказов, поэтому растут доходы.

Лев

У Львов этот день может оказаться благоприятным для приобретения объектов недвижимости и капиталовложений в нее. Для бизнесменов перспективными направлениями способны стать благоустройство рабочих мест сотрудников, закупка и монтаж технического оборудования. Косметический ремонт и покупка более удобной мебели для офиса тоже могут пройти удачно. Улучшение условий труда на рабочем месте способно дать заметный результат.

Дева

Возросшие интеллектуальные способности Дев позволят легко, быстро и точно решать вопросы информационного плана. Звезды советуют вам проявлять инициативу: заводить новые знакомства, договариваться о сотрудничестве, звонить и совершать поездки. Благоприятное время для расширения и укрепления партнерского сотрудничества, улучшения взаимодействия между разными структурами бизнеса.

Весы

День располагает Весов к продуктивной работе. Те из вас, кто проявит трудолюбие и упорство, обязательно будут вознаграждены материально в виде возросшего уровня доходов или премии. Это хорошее время для благоустройства недвижимости. Речь идет о вашем рабочем месте — чем более удобным и функциональным оно будет, тем больших результатов вы сможете добиться в работе.

Скорпион

Скорпионы почувствуют себя сегодня настоящими генераторами нестандартных и перспективных решений. Обилие предпринимательских идей будет столь велико, что вам трудно будет удержаться от каких-то конкретных действий. Самое лучшее при этом — составить себе конкретный план по развитию бизнеса и предпринять первые шаги к его реализации. Успех этого дня целиком и полностью зависит от вашей личной инициативы.

Стрелец

Хороший день для тех Стрельцов, которые занимаются своей работой в спокойной обстановке и могут сосредоточиться. Чем яснее вы сформулируете свои намерения для коллег и партнеров, тем проще будет согласовать дальнейшие действия. Рекомендован индивидуальный творческий и надомный труд, углубленная исследовательская работа. Звезды благоприятствуют строительству, жилищно-коммунальному и сельскому хозяйству.

Козерог

Козероги сегодня смогут быть очень эффективными только при активизации своих деловых связей. Вы почувствуете в себе желание и способности к поиску новых деловых знакомств. Возможны финансовая помощь, спонсорская поддержка, доходы от акционерных обществ, товариществ, кооперативов. Это прекрасное время для коротких поездок, получения ценной информации и ее аналитической обработки.

Водолей

У Водолеев хороший день для продвижения в карьере. Старайтесь не отклоняться от своих стратегических целей и действовать последовательно и упорно. Только в этом случае ваши усилия будут вознаграждены. Вы имеете все шансы заслужить особое расположение у вышестоящего руководства, которое может доверить вам некоторые ответственные задания.

Рыбы

Рыбы сегодня почувствуют усиление эмоциональности и оптимизма. Это сыграет положительную роль в продвижении ваших дел. Прекрасное время для расширения вашего личного авторитета и влияния. Вопросы повышения уровня образования имеют сегодня немаловажное значение. Вы сможете успешно сдать все аттестационные экзамены. Звезды рекомендуют в делах полагаться на собственные силы.

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