ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
2027 годГороскопыНатальная картаЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майяАстрошколаЙога2026 год2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Готовы ли вы к эмоциональным горкам и неожиданным поворотам — гороскоп на 29 октября

28 октября 2026ГороскопыМарианна Басс

Гороскоп на сегодня обещает не день, а настоящий праздник с яркими знакомствами и фанфарами.

Готовы ли вы к эмоциональным горкам и неожиданным поворотам — гороскоп на 29 октября
Фото: Рамблер

Так что в этот день стоит махнуть рукой на работу и кайфовать от жизни. Тем более что новые знакомства могут обернуться не просто близкой, а романтической связью. Приносим в свою жизнь больше творчества – беремся за хобби и творим. Муза с этим очень даже поможет. Будет много эмоций, сдержать которые будет непросто. Благо, что и не нужно – высказывайте свои чувства и мысли и тогда день закончится просто великолепно. Читайте личный гороскоп и поддавайтесь своим капризам.

Овен

Сегодня Овнам общение будет даваться плохо. Особенно с важными людьми. Так что есть смысл переложить все переговоры на другой день, а в этот – отказаться от разговоров, провести больше времени наедине со своими мыслями. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует быть осторожнее с партнерами – они могут вас очень подвести, и придется решать проблемы молниеносно.

Телец

Сегодня у Тельцов тысяча и одна проблема. Благо, все они будут крошечными, вы справитесь быстро, но потратить нервов все равно придется. Общение будет даваться плохо – вы не можете словить одну и ту же с собеседником волну и то и дело теряете эмоциональную связь. Гороскоп на сегодня для знака Тельцов советует пробовать раз за разом – в конечном итоге вы сможете обсудить важное.

Близнецы

Сегодня у Близнецов от всего послевкусие негатива. И это может подпортить ваши дела. Поднимайте себе настроение, не обращайте внимание на пессимистов, и тогда все будет идти как по маслу. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует не требовать от окружающих большего – они могут вас разочаровать. Помните, что они – простые люди, а не супергерои и волшебники.

Рак

Сегодня у Раков с общением все очень плохо – вас не могут понять от слова совсем. И многочисленные попытки не дадут результата. Так что переложите переговоры на другой день, а в этот – рассчитывайте только на себя. Гороскоп на сегодня для знака Рака говорит, что сейчас вы будете пожинать плоды своих решений и настроений – далеко не все вам понравятся, но абсолютно все обернутся хорошим опытом.

Лев

Сегодня Львам стоит быть аккуратнее во всем – скорее всего, все пойдет не по плану и в сложных ситуациях придется импровизировать. Благо, вы с этим отлично справляетесь. Минус дня – переменчивое настроение. Сейчас вы будете как на эмоциональных горках, отчего рискуете подорвать репутацию. Гороскоп на сегодня для знака Льва говорит, что общаться будет не так уж и просто. Придется раз за разом повторять одно и тоже, чтобы вас поняли.

Дева

Сегодня Девам будет непросто двигаться вперед – на их пути то и дело вырастают тупики. Разбивайте их в пух и прах настойчивостью и точно добьетесь своего. Перепроверяйте работу и документы – где-то может скрываться фатальная ошибка. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует не психовать и не повышать голос на близких – сейчас они вас не понимают от слова совсем. Но это всего на день.

Весы

Сегодня Весы удачливы как никогда, и чтобы добиться своего, нужно всего лишь не считать ворон – в остальном помогут звезды. Захочется уйти на второй план и наблюдать за жизнью других людей. Это хорошо – научитесь на чужих ошибках. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует браться за новые задачи – в них вы быстро добьетесь успеха и подлатаете свою самооценку.

Скорпион

Сегодня Скорпионы удачливы как никогда. Успех будет поджидать их за каждым углом, так что есть смысл браться за сложные и важные дела – добьетесь своего быстро. Рекламируйте себя везде и всюду – вы обязательно наткнетесь на комплименты и лакомые предложения. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует вечером расслабиться в кругу незнакомцев – найдете новых друзей или даже любовников.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут отключить будильник и поспать подольше – нужно дать себе передышку. А вот браться за сложное лучше после полудня – тогда у вас будет достаточно сил. Все вокруг будет искушать отвлечься от действительно важных дел, не поддавайтесь. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует браться за новенькое – в этом вы точно добьетесь успеха.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит присматриваться к своим отношениям – что-то пойдет не так. Общайтесь с партнером больше, чтобы наладить связь. Только осторожнее со словами – они могут больно кольнуть. Креативьте и рискуйте, это будет важно как в личной, так и в деловой жизни. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует больше знакомиться – можно встретить будущих друзей или даже любовников.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит смотреть на все через призму креатива – это будет подстегивать на новые дела. А заняться в этот выходной лучше домашними хлопотами – в рабочие деньки времени на это совершенно не будет. Неожиданные ситуации могут расшевелить вас, вам этого как раз не хватает. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует провести вечер в кругу незнакомцев – можете найти хороших друзей или даже любовников.

Рыбы

Сегодня Рыбы перейдут от слов к делу, и это отлично – обязательно повлияет как на личную, так и на деловую жизнь. Тем более что заниматься этим вам будет очень приятно. Беритесь за что-то новенькое – вы быстро добьетесь успеха. Гороскоп на сегодня для Рыб советует задавать вопросы не только людям, но и Вселенной – ответы вы точно получите, только вот не сразу.

Рамблер: последние новостиГороскоп на 31 октября 2026 годаЧто Ванга говорила о будущем ЕвропыГороскоп на 30 октября 2026 года
Гороскопы
Кто получит максимальное удовольствие — любовный гороскоп на 31 октября
Кто получит максимальное удовольствие — любовный гороскоп на 31 октября
Гороскопы
Чей доход начнет расти — финансовый гороскоп на 31 октября
Чей доход начнет расти — финансовый гороскоп на 31 октября
Политика конфиденциальностиУсловия использования