Кто получит максимальное удовольствие — любовный гороскоп на 31 октября

Некоторым знакам сегодня круто повезет в любви.

Сегодня диалог с партнером может усложниться для Овнов за счет житейских нюансов или влияния семьи. Помимо существующих в паре противоречий, предстоит справляться еще и с сиюминутными эмоциями. Не лучший день для романтического свидания, но подходящий для тренировки в искусстве бытовой дипломатии.

Ситуации этого дня покажут Тельцам, что пребывание на одной эмоциональной волне не гарантирует в любви полного взаимопонимания и быстрого окончательного согласия, как в главном, так и в мелочах. Чем дольше идет разговор, тем очевиднее преобладание сомнений над уверенностью и вопросов над ответами.

Близнецам стоит учитывать, что сегодня ни в чем нет полной определенности, и любовные дела не станут исключением из этой тенденции. Курьезом или противоречивым результатом может закончиться свидание, переписка, попытка выбрать или вручить подарок. Возможны сомнения и переживания из-за мелочей.

Сегодня преуспевать в делах сердечных Ракам помогут интуиция и красноречие. Им будет нетрудно найти подходящие слова для выражения своих мыслей и чувств. Но это не даст им ни полной уверенности, ни полной власти над ситуацией. В отношениях сохранятся те или иные противоречивые моменты и сценарии.

Львам звезды намекают, что сегодня им больше подойдет спокойный и ненавязчивый формат общения. Шумные встречи могут быстро утомить, поэтому лучше выбирать обстановку, в которой легко говорить без спешки и лишнего напряжения. Если хочется разобраться в мыслях, можно записать их для себя и вернуться к разговору позже.

Сегодня звезды советуют Девам выбирать дистанционный контакт с любимым человеком. Многие Девы будут чувствовать себя комфортнее в процессе интимной личной переписки, чем в живом непосредственном общении (и не зря: в нем будет выше риск недоразумений и неловких двойственных ситуаций).

Сегодня для Весов остаются очевидными некоторые хронические противоречия в личных отношениях, и реакция на них может быть излишне эмоциональной. Звезды намекают, что по крайней мере наполовину они могут быть плодом собственной позиции в прошлом, и настало время основательнее подумать над этим.

В этот день влюбленным Скорпионам может помочь их красноречие, психологический дар, воображение, память или чутье. Они легко найдут нужные слова в разговоре, свяжут чувства настоящего и события прошлого, порой смогут довольно точно уловить настроение собеседника и заранее предположить, о чем пойдет речь в сообщении или звонке.

Сегодня влюбленным Стрельцам может казаться хорошей идеей доверительный разговор или возвращение к старой информации. Им стоит помнить о личных границах и не изучать чужие архивы без разрешения. Надежнее задать прямой и тактичный вопрос, даже если ответ окажется не очень приятным.

Сегодня Козероги окажутся в непростой ситуации, если начнут разговор с партнером или будут захвачены врасплох вопросами о своей личной жизни. Им придется проницательно отличать искренние намерения от коварных и искусно уклоняться от поворотов беседы, способных поставить их в неловкое положение.

Ситуации этого дня не дают влюбленным Водолеям полной ясности и точной информации. Не исключено, что вплоть до ночи они будут вынуждены довольствоваться слухами или своими собственными эмоционально окрашенными догадками. В такой ситуации им важно не придавать слишком большого значения мелочам.

Сегодня Рыбы получат от личного общения удовольствие и сохранят свое психологическое преимущество в разговоре, если будут играть на своем поле — там, где царят чувства, властвуют воспоминания, звучит их любимая музыка или идет доверительная беседа. Позволив сбить себя с этого курса, они утратят опору.